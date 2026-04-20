ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ କାଟ ଖାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା କଂଗ୍ରେସ
୨୦୨୩ରେ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଥିଲେ ବି କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ; ୨୫ରେ କଂଗ୍ରେସ ଏମପି ରଞ୍ଜିତ ରଞ୍ଜନ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : April 20, 2026 at 8:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସଂସଦରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ କାଟ ଖାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରି କେଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଆଜିର ପ୍ରେସ୍ ମିଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକା କହିଛନ୍ତି, ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇନି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳା ବିଲ୍ ନାମରେ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହିଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ଯଦି ୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା । ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୧ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ୩୧ଟି ଆସନ ହୋଇପାରେ । ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ୍ ଶାହାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଦେହ ଥିବା ସପ୍ତଗିରି କହିଛନ୍ତି । ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସତରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ତେବେ ୨୦୨୩ରେ ପାରିତ ବିଲ୍କୁ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଲାଗୁ କରାଯାଇନି । କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ବିଜେପିର ଏକ ରାଜନୈତିକ ଚାଲ୍ ବୋଲି ସପ୍ତଗିରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମୋଦି ସରକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଓ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଚାଲ୍ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକା ।
ବିଜେପି ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଦେବ ବୋଲି ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକା ସିଧାସିଧା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ସପ୍ତଗିରି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ । ଆସନ୍ତା ୨୫ ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ ଏମପି ରଞ୍ଜିତ ରଞ୍ଜନ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଓ ବିଜେପି ଏହି ବିଲ୍କୁ ନେଇ କହୁଥିବା ମିଛର ଜବାବ ଦେବେ । ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ସ୍ତରରେ ସଭା-ସମିତି ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ।"
ସପ୍ତଗିରି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୩ରେ ମହିଳା ବିଲ୍ ପାସ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୩ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହା ଲାଗୁ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ହୋଇନାହିଁ । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ବିଜେପି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଚିନ୍ତିତ । ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ବିଜେପିର ସତରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଭାବ ଭଲ ଥାଏ, ତେବେ ୫୪୩ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ୧୮୧ଟି ଆସନ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉ । ଯଦି ସରକାର ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ମହିଳା ବିଲ୍ ଆଣନ୍ତି, ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ସେଥିରେ ସମର୍ଥନ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ମହିଳାଙ୍କୁ ଢାଲ୍ କରି ଯେଉଁସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ସେଠାରେ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ବିଜେପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଜେପିର ମହିଳା ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତି ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବ ବୋଲି ସପ୍ତଗିରି କହିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସଂସଦରେ ସମ୍ବିଧାନ (୧୦୬ତମ ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୨୩ ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ । ପରେ ମୋଦି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ୧୬ରୁ ୧୮ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ ଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆହୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦୨୩ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା । ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସମର୍ଥନ ନମିଳିବାରୁ ଏହି ବିଲ୍ କାଟ ଖାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର