ETV Bharat / state

ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ସଜବାଜ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜିଣିବେ

ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବଢ଼ୁଛି ତତ୍ପରତା। ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାଶ ଦଳର ସଫଳତା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Odisha congress bhawan
ଓଡିଶା କଂଗ୍ରେସ ଭବନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 20, 2026 at 9:46 AM IST

|

Updated : July 20, 2026 at 11:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ସରଗରମ ହୋଇଉଠିଛି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଗତି ଦିଆଯାଇଥିବାବେଳେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି। ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାଶ ଦଳର ସଫଳତା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଥିବାବେଳେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ସିଂହ ସାଲୁଜା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନଆନ୍ଦୋଳନର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଭୋଟର ତାଲିକା ରୁ ଇଭିଏମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବଢ଼ୁଛି ତତ୍ପରତା।

ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ସଜବାଜ (ETV Bharat Odisha)

ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଗତି ଦେବା ସହ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଦାବି କରିଛି। ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଅତି କମରେ ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଜିତିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଛି। ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ଥିବା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ଦାବି ନୁହେଁ, ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ଭକ୍ତ ଦାଶଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟର ୪୩୦ଟି ବ୍ଲକରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ବିଏଲଏ -୨ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ କର୍ମୀ ତାଲିମ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ନେତା କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

କଂଗ୍ରେସର ସାଙ୍ଗଠନିକ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ସିଂହ ସାଲୁଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସବୁ ସ୍ତରରେ ଦଳର ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା, ଜନସମସ୍ୟା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ।

ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ

ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ' ମାସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୩୫ଟି ନବଗଠିତ ପୌରାଞ୍ଚଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚିଠା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବୈଠକ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଓ ଏପ୍ରିଲ-ମେ'ରେ ଭୋଟଗ୍ରହଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।

ରାଜ୍ୟର ୧୪୩ଟି ଏନଏସି, ପୌରପାଳିକା ଓ ମହାନଗର ନିଗମରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୮ ହଜାର ଇଭିଏମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାବେଳେ ଆଉ ୬ ହଜାର ନୂଆ ଇଭିଏମ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ବରାଦ ଦିଆଯାଇଛି।ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆହୁରି କିଛି ମାସ ବାକି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ତତ୍ପରତା ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ସଂଗଠନ ଓ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଧାର କରି ସଫଳତାର ଦାବି କରୁଥିବାବେଳେ, ଶାସକ ଦଳ ଓ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଗଠନର ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ୨୦୨୯ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ଦଳମାନଙ୍କ ଦାବି ଓ ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି ଭୋଟବାକ୍ସରେ କେତେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ: ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : July 20, 2026 at 11:15 AM IST

TAGGED:

PANCHAYAT ELECTION 2027
CONGRESS ELECTION PREPARATION
PANCHAYAT ELECTION CONGRESS
ଓଡିଶା କଂଗ୍ରେସ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ
ODISHA CONGRESS PANCHAYAT ELECTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.