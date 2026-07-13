ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲା କଂଗ୍ରେସ
ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : July 13, 2026 at 10:37 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶର ରାଜନୀତି ସରଗରମ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜୁଡିସିଆଲ ତଦନ୍ତ, ଫରେନ୍ସିକ ଅଡିଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପୁନର୍ଗଠନ ଦାବି କରିଛି ଦଳ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲା କଂଗ୍ରେସ
ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରତିନିଧି ମିତା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ବିଜେପିକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦାନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାର ନୀରବ ରହିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି।
କଂଗ୍ରେସର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ୧୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାନ ଅର୍ଥର ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହାସହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦାନ ରାଶି ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ତାହାରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଦଳ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନୀରବତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଦଳର ଅଭିଯୋଗ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଭୂମିକା ଥିବାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ସରକାର ତଦନ୍ତକୁ କାହିଁକି ଭୟ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଦଳ।
ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଯଦି ହୋଇଥାଏ ତେବେ କେବଳ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର।
ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ
କଂଗ୍ରେସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାରିଟି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରଖିଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୁଡିସିଆଲ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ଫରେନ୍ସିକ ଅଡିଟ୍ କରାଯାଉ। ତୃତୀୟତଃ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥତଃ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ସର୍ବସ୍ୱୀକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଉ।
ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଦଳ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ମେଗା ମିଶନ୍, ଫୋକସରେ ଆଦିବାସୀ ସେଲ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅର୍ଥ ହେରଫେର୍ ମାମଲା: ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କ ଠାରୁ 'ଦେବୀ ଅହଲ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର' ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସୁମିତ୍ରା ମହାଜନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରବକ୍ତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର