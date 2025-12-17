ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲା: ବିଜେପି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କଲା କଂଗ୍ରେସ, ସାମିଲ ହେଲେ ସୋଫିଆ
ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଦଳକର୍ମୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ନେତା ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀରେ ଗର୍ଜିଲା କଂଗ୍ରେସ । ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇଲା ପୋଲିସ । ପୋଲିସ୍ ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ । ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିବା ପରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଦଳକର୍ମୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ନେତା । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ବିଜେପି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଆଗାମୀ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ।
ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ:
କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ବାହାରି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଡକୁ ଯାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ କରାଯାଇ କଂଗ୍ରେସ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା । ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଟିମକୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଛି ।
କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ:
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଜେପିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଲଗାତାର ଭାବେ କଂଗ୍ରେସର ଶୀର୍ଷନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଆସିଛନ୍ତି । UPA ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ବିଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅପମାନିତ କରିଆସିଛନ୍ତି । ଏକ NO କେସ୍କୁ କେସ୍ କରି ED ଜରିଆରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସାରା ଦେଶ ଆଗରେ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି । Young India ଓ National Herald Caseରେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବିପକ୍ଷର ସ୍ବରକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଭୋଟ ଲୁଟି ଚୋରf କରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିବା ନେତାଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ କେସ୍ରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ National Herald ମାମଲାରେ FIR ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା । ତେବେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଏକ କେସ୍କୁ ନେଇ ED ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଓ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଦେବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଦାବି ଏହା ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନଚେତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ।’
ବିଜେପି ସରକାର ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଶାଲ ରାଲି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ ~ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ
ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଲେ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ:
କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତଥା ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଜାଣିଶୁଣି EDକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲଡ଼ ମାମଲାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ।
ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଜାଲିଆତି କରି ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରକାଶକ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (AJL) ଏବଂ ଏହାର ୨ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ED ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ମାଲିକାନା ଥିବା ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ମାତ୍ର ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ AJLର ସମ୍ପତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା । କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି ।
