କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ମୋକିମଙ୍କ ଚିଠି; ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ
ତେଜିଲା କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ତଃ କନ୍ଦଳ। ଦଳରେ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ତେଜିଲା କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ତଃ କନ୍ଦଳ। ଦଳରେ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଛି। ଦଳରେ All is not Well ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟିର ସଦସ୍ୟ କଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍, ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ମୋକିମ ଚିଠି ଲେଖି ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ଚିଠିରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାଗର ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗିନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଦଶଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାଗର ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆରୋପ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋକିମ୍। ଉଭୟ ଭକ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାଗର ପୃଥକ କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୋକିମ୍ ।
କୁମ୍ଭୀର ଯାଇ ନଈ ମଝିରେ ହେଲାଣି, ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଏନେଇ ମୁଁହ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। ଦଳ ଠିକ ଅଛି, କୌଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ।
ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା ମୋକିମଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି "ଦଳ ଭିତରେ ଏକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ।ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦଳ ଭିତରେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦଳ ଭିତରେ ଏକାଠି ଅଛୁ" ବୋଲି ଜୟଦେଵ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ।
ମୋକିମ୍ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅତୀତର ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନିଟି ଲୋକସଭା ପରାଜୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ମୋକିମ୍ ଚିଠିରେ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ହାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି । 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ 13 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ଏହାର ନମୁନା ମାତ୍ର ବୋଲି ମୋକିମ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୋକିମ୍ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଅତୀତର ପଦପଦବୀ, ଗାନ୍ଧି ପରିବାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତୋତ୍ସାହିତ କରିଛି ବୋଲି ମୋକିମ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭକ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଏକକ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଦଳୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି।
ଚିଠି ନୁହେଁ ଦଳକୁ ବିଭାଜନ କରିବା ନେଇ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନୁଗତ୍ୟ, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ପୁରୁଖା ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଂକ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଅନ୍ତକନ୍ଦଳ ନାହିଁ, ଆମ ଦଳ ଏକ ଅଛି । କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାଶ।
ମୋକିମ୍ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭକ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ କିଛି ନେତାଙ୍କୁ "ବିଶ୍ୱାସଘାତକ" ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।ସଂଗଠନ ସୃଜନ ଅଭିଯାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ମୋକିମ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ଏବଂ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯାହା ଦଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି।
"ସେମିତି କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମୋ ନଜର କୁ ଆସିନାହିଁ। ପିସିସି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, AICC ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ", ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ନବ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉଁଟା।
କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶଗତ ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ। ଗମ୍ଭୀର ଆତ୍ମଚିନ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୋକିମ୍ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ଅତୀତର ପରାଜୟ ଏବଂ ପକ୍ଷପାତିତା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ମୋକିମ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାପ୍ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଏକ ଗୁରୁତର ବିଷୟ। ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଏକ ଗଭୀର ସାଂଗଠନିକ ବିଫଳତାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି, ବୋଲି ମୋକ୍ୱିମ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଭାରତର 65% ଜନସଂଖ୍ୟା 35 ବର୍ଷରୁ କମ ଯୁବ ବର୍ଗ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ନେତୃତ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଏଥିରେ ସେ AICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଳିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। 83 ବର୍ଷୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେଙ୍କ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଇ ମୋକିମ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
