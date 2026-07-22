ETV Bharat / state

ଯଦି NEET କେଳେଙ୍କାରୀ 'ମହାପାପ', 'ମହାପାପୀ' କିଏ ? ପ୍ରଶ୍ନ କଲା କଂଗ୍ରେସ

ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ
Odisha Congress Demands Dharmendra Pradhan Resignation On NEET Paper Leak (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 22, 2026 at 6:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ 'ମହାପାପ' ବୋଲି କହିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଯେ, ଯଦି ଏହା ମହାପାପ, ତେବେ ଏହାର 'ମହାପାପୀ' କିଏ ? ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଛି । NEET ବିବାଦ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ତିନି ନେତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏକାଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଦଳ । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେରିତ ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହି ଖଣ୍ଡନ କରିଆସୁଛି ।

Odisha Congress Demands Dharmendra Pradhan Resignation On NEET Paper Leak (ETV Bharat Odisha)

ଆଜି (ବୁଧବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଦଳ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ 'ମହାପାପ' ବୋଲି କହିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଯେ, ଯଦି ଏହା ମହାପାପ, ତେବେ ଏହାର 'ମହାପାପୀ' କିଏ ? କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ,"ନିଟ୍ ବିବାଦ, ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ପୋଲିସର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ।"

କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ନିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ବଳପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା, ତାହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ । ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ । ସେ କେବଳ ନିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସଂଗୃହୀତ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ନିରବ ରହିଛନ୍ତି ? ଏହାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ
Odisha Congress Demands Dharmendra Pradhan Resignation On NEET Paper Leak (ETV Bharat Odisha)

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନାଲି ସାହୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାରକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ,"ଦେଶର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ଅମାନବୀୟ ଆଚରଣ କରିଛି । ଯାହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ । ଓଡ଼ିଶାରେ NEET ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜଭବନ ଆଗରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା । କେଉଁ ଆଇନଗତ ଅଧିକାରରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ।"


ସୂଚନା ଥାଉ କି, NEET ବିବାଦ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ସେହିପରି, ବିଜେପି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପ୍ରଣୋଦିତ ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ଖଣ୍ଡନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ସେଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ।

ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ
Odisha Congress Demands Dharmendra Pradhan Resignation On NEET Paper Leak (ETV Bharat Odisha)

NEET ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କଂଗ୍ରେସର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଯେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂସଦ ଠାରୁ ରାଜପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତିକୁ ଅଧିକ ସରଗରମ କରିପାରେ । ଏବେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ବିଜେପି; କଂଗ୍ରେସର ଏହି ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରମଣର କିଭଳି ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନ; ସରକାର ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଲେ ରିଜିଜୁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମୋଦି; କହିଲେ-ସରକାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

CJP ON NEET PAPER LEAK
PM MODI NEET ROW
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
ନିଟ ପେପର ଲିକ ବିବାଦ
ODISHA CONGRESS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.