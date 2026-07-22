ଯଦି NEET କେଳେଙ୍କାରୀ 'ମହାପାପ', 'ମହାପାପୀ' କିଏ ? ପ୍ରଶ୍ନ କଲା କଂଗ୍ରେସ
ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : July 22, 2026 at 6:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ 'ମହାପାପ' ବୋଲି କହିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଯେ, ଯଦି ଏହା ମହାପାପ, ତେବେ ଏହାର 'ମହାପାପୀ' କିଏ ? ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଛି । NEET ବିବାଦ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ତିନି ନେତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏକାଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଦଳ । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେରିତ ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହି ଖଣ୍ଡନ କରିଆସୁଛି ।
ଆଜି (ବୁଧବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଦଳ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ 'ମହାପାପ' ବୋଲି କହିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଯେ, ଯଦି ଏହା ମହାପାପ, ତେବେ ଏହାର 'ମହାପାପୀ' କିଏ ? କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ,"ନିଟ୍ ବିବାଦ, ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ପୋଲିସର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ।"
କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ନିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ବଳପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା, ତାହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ । ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ । ସେ କେବଳ ନିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସଂଗୃହୀତ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ନିରବ ରହିଛନ୍ତି ? ଏହାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନାଲି ସାହୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାରକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ,"ଦେଶର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ଅମାନବୀୟ ଆଚରଣ କରିଛି । ଯାହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ । ଓଡ଼ିଶାରେ NEET ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜଭବନ ଆଗରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା । କେଉଁ ଆଇନଗତ ଅଧିକାରରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ।"
ସୂଚନା ଥାଉ କି, NEET ବିବାଦ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ସେହିପରି, ବିଜେପି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପ୍ରଣୋଦିତ ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ଖଣ୍ଡନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ସେଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ।
NEET ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କଂଗ୍ରେସର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଯେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂସଦ ଠାରୁ ରାଜପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତିକୁ ଅଧିକ ସରଗରମ କରିପାରେ । ଏବେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ବିଜେପି; କଂଗ୍ରେସର ଏହି ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରମଣର କିଭଳି ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନ; ସରକାର ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଲେ ରିଜିଜୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମୋଦି; କହିଲେ-ସରକାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର