ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନ ଜିଣିବୁ ପରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ: ଲାଲାଜି ଦେଶାଇ
ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହ ଜୁଶମନ ରାଣା
Published : August 8, 2026 at 8:17 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନ ଜିଣିବା କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ତା’ପରେ ଯାଇ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲେଇବ କଂଗ୍ରେସ । ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନିରନ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଛି। ଫଳରେ ଜନତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସର ସଫଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା ।
ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ଆୟୋଜିତ କଂଗ୍ରେସର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଯୁବ, ଛାତ୍ର ଓ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ସକ୍ରିୟ ଯୋଗଦାନ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଜୟ ଧାରା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କଂଗ୍ରେସର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲାଜି ଦେଶାଇ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି।
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଓଡିଶା ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ
ଲାଲାଜି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାର ଖଣି-ଖାଦାନ ଲୁଟ୍ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ୟାକେଟରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି’’।
ଏହି ବୈଠକରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲା, ଜୋନ୍, ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଦଳକୁ କିଭଳି ସଂଗଠିତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବ ’’।
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅମିତ ଗୁରୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସହ-ପ୍ରଭାରୀ ଜିତି କୁସୁମ କୁମାର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଏବଂ ୯ ଟି ବ୍ଲକରୁ ଶତାଧିକ ମହିଳା, ଯୁବ, ଛାତ୍ର ଓ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏହି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ସଜବାଜ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜିଣିବେ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର