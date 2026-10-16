କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ସରିଲା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ; ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଶପଥ ନେଲେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି
ସାଧୁତାର ସହିତ କଲେଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 16, 2026 at 5:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଶେଷ ହେଲା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ । ସାଧୁତାର ସହିତ କଲେଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ।
ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଭାପତି ସୋନାଲି ବେହେରା, ଉପସଭାପତି ଅର୍ପିତା ମହାପାତ୍ର, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ଶପଥ ନେବା ପରେ ଖୁସି ମନାଇଥିଲେ । ସମସ୍ତ ବିଜୟୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଉତ୍ସବ ମନାଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହର୍ଷି କଲେଜ, ରାଜଧାନୀ କଲେଜ, ଦେବରାୟ କଲେଜ, କମଳା ନେହୁରୁ ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଦି କଲେଜର ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲା । ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ । ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫୋର୍ସ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ପିଲାମାନେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ । ସେମାନେ ପାଠ ପଢି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାକୁ କଲେଜ ଆସୁଛନ୍ତି । ଆମର ଯୋଜନା ଥିଲା କଲେଜ ମଧ୍ୟକୁ ଅଣଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନ ପଶେଇଦେବା ପାଇଁ । ଏହି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛୁ । କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ସେଭଳି କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟିନଥିଲା ।
ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିସିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସଭାପତି ସୋନାଲି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ପ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତେ ଜିତିଛନ୍ତି । ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରି ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ଆମେମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟ ହେବୁ । ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହେବ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର