ଖସୁଛି ପାରଦ, ଆହୁରି କଲବଲ କରିବ ହାଡ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା । ଶୀତ ଲହରୀ ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଅନୁଗୋଳକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ।

Odisha Weather
ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ (Getty Images)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 14, 2025 at 7:54 AM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ । ହାଡଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା । ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦର ସ୍ତର ସ୍ଵଭାବିକ ଠାରୁ ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା । ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସକୁ ନେଇ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି । ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା କଲବଲ କରିବ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ବୋଲି ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କମିବ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଅନୁଗୁଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଏହି ୨ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶୀତ ଲହରୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଖସୁଛି ପାରଦ, ଆହୁରି କଲବଲ କରିବ ହାଡ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ, ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶୀତ ଲହରୀ ଚେତାବନୀ... (ETV Bharat Odisha)

କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା:

ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡିର ପ୍ରଭାବରେ ରହିବ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡି ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ କ୍ଷେତ୍ର ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟରେ ନିମ୍ନତମ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନାହିଁ । ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।

Yellow warning to these distracts
ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶୀତ ଲହରୀ ଚେତାବନୀ... (X@ Meteorological Centre, Bhubaneswar)

ଶୀତର ଲହରୀ ଚେତାବନୀ:

ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ରାଜଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି," ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି । ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ବିଶେଷ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।"

ଆଜିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା:

ରାଜ୍ୟରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଜାରି ରହିଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ୧୦ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଉଲକେଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଘନ କୁହୁଡି ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା 100 ମିଟରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଫୁଲବାଣୀରେ ୫.୫ ଥିବା ବେଳେ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ୩.୧ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି (ରବିବାର) ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଫୁଲବାଣୀରେ 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସେହିଭଳି କୋରାପୁଟ 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ରାଉରକେଲା 8 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୋଳରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିପାରେ ।

ଜିଲ୍ଲା ତାପମାତ୍ରା
ଫୁଲବାଣୀ6 ଡିଗ୍ରୀ
କୋରାପୁଟ7 ଡିଗ୍ରୀ
ରାଉରକେଲା8 ଡିଗ୍ରୀ
ଅନୁଗୋଳ9 ଡିଗ୍ରୀ
କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର10 ଡିଗ୍ରୀ
ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ରାୟଗଡ଼ା11 ଡିଗ୍ରୀ
ବରଗଡ଼, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ନୁଆପଡ଼ା, କଟକ, ମାଲକାନଗିରି12 ଡିଗ୍ରୀ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ବର, ଜଗତସିଂପୁର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାରିପଦା, ଦେଓଗଡ଼, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ନୟାଗଡ଼ 13 ଡିଗ୍ରୀ
ଗୋପାଳପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର14 ଡିଗ୍ରୀ
ଛତ୍ରପୁର, ପାରାଦ୍ବୀପ, ଚାନ୍ଦବାଲି15 ଡିଗ୍ରୀ
ପୁରୀ17 ଡିଗ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

