ଖସୁଛି ପାରଦ, ଆହୁରି କଲବଲ କରିବ ହାଡ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା । ଶୀତ ଲହରୀ ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଅନୁଗୋଳକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ।
Published : December 14, 2025 at 7:54 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ । ହାଡଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା । ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦର ସ୍ତର ସ୍ଵଭାବିକ ଠାରୁ ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା । ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସକୁ ନେଇ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି । ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା କଲବଲ କରିବ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ବୋଲି ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କମିବ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଅନୁଗୁଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଏହି ୨ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶୀତ ଲହରୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା:
ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡିର ପ୍ରଭାବରେ ରହିବ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡି ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ କ୍ଷେତ୍ର ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟରେ ନିମ୍ନତମ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନାହିଁ । ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ଶୀତର ଲହରୀ ଚେତାବନୀ:
ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ରାଜଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି," ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି । ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ବିଶେଷ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।"
Minimum Temperature Forecast for next 5 days#Odisha #WINTER #temperature pic.twitter.com/bdLxpWTjR6— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 13, 2025
ଆଜିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା:
ରାଜ୍ୟରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଜାରି ରହିଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ୧୦ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଉଲକେଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଘନ କୁହୁଡି ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା 100 ମିଟରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଫୁଲବାଣୀରେ ୫.୫ ଥିବା ବେଳେ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ୩.୧ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି (ରବିବାର) ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଫୁଲବାଣୀରେ 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସେହିଭଳି କୋରାପୁଟ 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ରାଉରକେଲା 8 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୋଳରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିପାରେ ।
|ଜିଲ୍ଲା
|ତାପମାତ୍ରା
|ଫୁଲବାଣୀ
|6 ଡିଗ୍ରୀ
|କୋରାପୁଟ
|7 ଡିଗ୍ରୀ
|ରାଉରକେଲା
|8 ଡିଗ୍ରୀ
|ଅନୁଗୋଳ
|9 ଡିଗ୍ରୀ
|କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର
|10 ଡିଗ୍ରୀ
|ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ରାୟଗଡ଼ା
|11 ଡିଗ୍ରୀ
|ବରଗଡ଼, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ନୁଆପଡ଼ା, କଟକ, ମାଲକାନଗିରି
|12 ଡିଗ୍ରୀ
|ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ବର, ଜଗତସିଂପୁର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାରିପଦା, ଦେଓଗଡ଼, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ନୟାଗଡ଼
|13 ଡିଗ୍ରୀ
|ଗୋପାଳପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର
|14 ଡିଗ୍ରୀ
|ଛତ୍ରପୁର, ପାରାଦ୍ବୀପ, ଚାନ୍ଦବାଲି
|15 ଡିଗ୍ରୀ
|ପୁରୀ
|17 ଡିଗ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର