ତଳ ମୁହାଁ ପାରଦ; ବଢୁଛି ଶୀତ, ଆହୁରି 2 ଦିନ ଥରିବ ସାରା ରାଜ୍ୟ, 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଥରିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା । ଶୀତ ଲହରିକୁ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ।

ODISHA WEATHER UPDATE
ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ (Getty Images)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 13, 2025 at 10:11 AM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖସୁଛି ପାରଦ ବଢୁଛି ଶୀତ । ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ସ୍ଵଭାବିକଠାରୁ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା । ତେବେ 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ଶୀତ ଲହରୀକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ କଳାହାଣ୍ଡି, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ନିୟାମକ ପାଣିପାଗ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା କାରଣରୁ ଆସନ୍ତା 6ରୁ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବିଭାଗ ।

ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା, ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ସ୍ଵଭାବିକଠାରୁ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା । ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଶୀତ ଲହରୀକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ କଳାହାଣ୍ଡି, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନରେ ଘନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 48 ଘଣ୍ଟା ଘନ କୁହୁଡିର ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ଏହା ସହ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯିବା ସହ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ସହ ନିମ୍ନତମ ତାପମାତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 6 ରୁ 7 ଦିନ ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ।"

ଆଜିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା:

ସେପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 12ଟି ସହରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ 3.1 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି (ଶନିବାର) ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଫୁଲବାଣୀରେ 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସେହିଭଳି ଅନୁଗୋଳରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, କୋରାପୁଟ 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ରାଉରକେଲା 7 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଝାରସୁଗୁଡାରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ , କେନ୍ଦୁଝର 10 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ 11 ଡିଗ୍ରୀ , ଭଦ୍ରକରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିପାରେ ।

ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁର 9 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣା 8 ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର 10 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ମାଲକାନଗିରି 13 ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡା 11 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 12 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ବାରିପଦା 14 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ , ଗଞ୍ଜାମ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି 12 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ା 11 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ବର 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର 13 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଇଟିିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

