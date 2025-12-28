ନୂଆବର୍ଷରେ ମିଳିବନି ଶୀତରୁ ତ୍ରାହି, ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା
ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡିଶା । ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି । ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନକୁହୁଡ଼ି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Published : December 28, 2025 at 8:46 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଶୀତ । ପଶ୍ଚିମ ଠାରୁ ନେଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠାରେ ଦାଉ ସାଧୁଛି ଶୀତ ଲହରୀ । ଏହା ସହିତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି । ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନକୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହା ସହିତ ୩ଦିନ ପରେ ଶୀତରୁ ସାମାନ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଅସ୍ବସ୍ତି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡିଶା । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ । ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିପାଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Warning over the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 27, 2025
Day- 1 to Day-5 : Dense Fog Warning at isolated pockets in the marked districts.
Day-6 & Day-7 : No Warning.#Odisha #fog #foggyweather #COLD pic.twitter.com/Z3qhpnSKO9
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏହି ୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନକୁହୁଡି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତା ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ।
ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼
29 ଡିସେମ୍ବର: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼
30 ଡିସେମ୍ବର: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର
Minimum Temperature Forecast for next 5 days#Odisha #WINTER #temperature pic.twitter.com/JzROmKAfgt— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 27, 2025
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର 11ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି । ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ...
- କୋରାପୁଟ- 7 ଡିଗ୍ରୀ.
- ଫୁଲବାଣୀ- 7 ଡିଗ୍ରୀ.
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା- 8 ଡିଗ୍ରୀ.
- ରାଉରକେଲା - 8 ଡିଗ୍ରୀ.
- ଅନୁଗୋଳ- 9 ଡିଗ୍ରୀ.
- ନବରଙ୍ଗପୁର- 10 ଡିଗ୍ରୀ.
- ବୌଦ୍ଧ- 10 ଡିଗ୍ରୀ.
- ଭବାନୀପାଟଣା- 10 ଡିଗ୍ରୀ.
- ରାୟଗଡ଼ା- 10 ଡିଗ୍ରୀ.
- ବଲାଙ୍ଗୀର- 10 ଡିଗ୍ରୀ.
- କେଉଁଝର- 10 ଡିଗ୍ରୀ.
- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼- 10 ଡିଗ୍ରୀ.
ରାଜ୍ୟରେ ଦାଉ ସାଧୁଛି ଶୀତ ଲହରୀ । ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 13 ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଢେଙ୍କାନାଳ, ଫୁଲବାଣୀ ଓ ରାଉଲକେଲା ଭଳି ସହରରେ ଘନକୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି ।
ସେହିପରି ଦେଶରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ତ୍ରିପୁରା ଓ ବିହାର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଜାବ, ହରିଆଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଘନକୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା 50 ମିଟରରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଥିବାର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର