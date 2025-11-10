ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ପ୍ରବାହ: ରାଉରକେଲା ଓ ଭବନୀପାଟଣାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, କମିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା

ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ସହ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି । ଆହୁରି 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ।

Odisha Temperature Drop
Odisha Temperature Drop (ETV Bharat Odisha)
Published : November 10, 2025 at 8:33 AM IST

COLD WAVE IN ODISHA , ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି । ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିବା ବେଳେ କମୁଛି ରାତିର ତାପମାତ୍ରା । ଆଗାମୀ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ସେହିପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ କମିବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ।

ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଞ୍ଜୀବ ଦ୍ବିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି," ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିଛି । ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି । ରାଉରକେଲାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଭିଜିବିଲିଟି 4 ଶହ ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାରେ 5 ଶହ ମିଟର ଭିଜିବିଲିଟି ରହିଥିଲା । ସେହିପରି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 11.07 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 11.00 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର 15 ଏବଂ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ । "

କେଉଁଠି କେତେ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା :

ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲବାଣୀରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, କୋରାପୁଟ 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ରାଉରକେଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଭଦ୍ରକ 16 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ 14 ଡିଗ୍ରୀ , ଝାରସୁଗୁଡାରେ ତାପମାତ୍ରା 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୋଳରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବ ।

ମାଲକାନଗିରିରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ସୋନପୁରରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 16 ଡିଗ୍ରୀ, ବାରିପଦାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ,ଭୁବନେଶ୍ବର 16 ଡିଗ୍ରୀ ,ନୂଆପଡ଼ା 19, ରାୟଗଡ଼ା 17ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣା 15 ଡିଗ୍ରୀ , ବୌଦ୍ଧ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର 13 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ବର 17 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର 18 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 19 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା 19 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମାଡି ଆସୁଛି ଶୀତ, ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ଫୁଲବାଣୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଶୀତ, 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 3 ସହରର ତାପମାତ୍ରା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

