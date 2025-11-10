ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ପ୍ରବାହ: ରାଉରକେଲା ଓ ଭବନୀପାଟଣାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, କମିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା
ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ସହ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି । ଆହୁରି 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ।
Published : November 10, 2025 at 8:33 AM IST
COLD WAVE IN ODISHA , ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି । ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିବା ବେଳେ କମୁଛି ରାତିର ତାପମାତ୍ରା । ଆଗାମୀ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ସେହିପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ କମିବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ।
#Weather briefing (In #Hindi) by Scientist-D: Dr. Sanjeev Dwivedi, based on 0830 Hrs IST observation of #09th November, 2025.https://t.co/BInHfJifhG— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 9, 2025
ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଞ୍ଜୀବ ଦ୍ବିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି," ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିଛି । ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି । ରାଉରକେଲାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଭିଜିବିଲିଟି 4 ଶହ ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାରେ 5 ଶହ ମିଟର ଭିଜିବିଲିଟି ରହିଥିଲା । ସେହିପରି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 11.07 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 11.00 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର 15 ଏବଂ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ । "
7 Days' weather forecast for Capital City (Valid from 09th November, 2025 to 15th November, 2025) #Odisha #Weather #Bhubaneswar #Cuttack #weatherforecast pic.twitter.com/NxGsnJYsZW— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 9, 2025
କେଉଁଠି କେତେ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା :
ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲବାଣୀରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, କୋରାପୁଟ 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ରାଉରକେଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଭଦ୍ରକ 16 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ 14 ଡିଗ୍ରୀ , ଝାରସୁଗୁଡାରେ ତାପମାତ୍ରା 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୋଳରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବ ।
Rainfall Forecast & Warning for the State. Day-1 to Day-7 : Dry. Day-1 to Day-7 : No Warning. #Rain #Odisha #Forecast #Warning pic.twitter.com/ivjhplq6DJ— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 9, 2025
ମାଲକାନଗିରିରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ସୋନପୁରରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 16 ଡିଗ୍ରୀ, ବାରିପଦାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ,ଭୁବନେଶ୍ବର 16 ଡିଗ୍ରୀ ,ନୂଆପଡ଼ା 19, ରାୟଗଡ଼ା 17ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣା 15 ଡିଗ୍ରୀ , ବୌଦ୍ଧ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର 13 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ବର 17 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର 18 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 19 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା 19 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
Minimum Temperature Forecast for next 5 days #Odisha #WINTER #temperature pic.twitter.com/sg8coxBs8j— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 9, 2025
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମାଡି ଆସୁଛି ଶୀତ, ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ଫୁଲବାଣୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଶୀତ, 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 3 ସହରର ତାପମାତ୍ରା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର