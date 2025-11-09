ETV Bharat / state

ମାଡି ଆସୁଛି ଶୀତ, ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ଫୁଲବାଣୀ

ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ । ଆହୁରି 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କମିପାରେ ତାପମାତ୍ରା ।

Odisha weather
Odisha weather (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 9, 2025 at 8:01 AM IST

1 Min Read
Odisha weather update ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଶୀତ । ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାଠୁ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ଫୁଲବାଣୀର ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳ ଓ କନ୍ଧମାଳ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଘୁଆ ପାଗ !

ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିଠୁ (ରବିବାର) ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୱିନ ସିଟି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆକାଶ ସାମାନ୍ୟ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିପାରେ ।ଏଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 18 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ 30 ଓ 32 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ:

ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି (ରବିବାର) ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଫୁଲବାଣୀରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିଭଳି ଅନୁଗୋଳରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, କୋରାପୁଟ, ରାଉରକେଲା ଓ ଝାରସୁଗୁଡାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିପାରେ।

ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁର, ଭବାନୀପାଟଣା, ଟିଟିଲାଗଡ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା 17 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡା, ନୟାଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବାରିପଦା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା 18 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିପାରେ । ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି (ସୋମବାର) ଫୁଲବାଣୀରେ ସମାନ ତାପମାତ୍ରା ରହିପାରେ । ଏଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିଭଳି କୋରାପୁଟ, ଝାରସୁଗୁଡା, ରାଉରକେଲା, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

