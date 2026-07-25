CMOରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣା; ଆଜି ହାଜର ହେବେ ନାହିଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ଭିସି ଯୋଗେ ବୟାନ ଦେବାକୁ କଲେ ମେଲ୍
ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ(CMO)ରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ IAS ଅଧିକାରୀ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 25, 2026 at 12:44 PM IST
VK PANDIAN NOT APPEARING TODAY, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡୁ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ RDC ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ହଜିବା ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ନେତା ଭି. କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ହାଜର ହେବାର ଥିଲା । ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଦେଶରେ ଥିବାରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହାଜର ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଲ ଯୋଗେ ପୋଲିସକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି । ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ବୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଥିବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାର ଅତିରିକ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିପିନ ବିହାରୀ ହୋତା କହିଛନ୍ତି ।
ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିଲା:
ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ୨୨ରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ କରଯାଇଥିଲା । ଜୁଲାଇ ୨୫ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନୋଟିସରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା । ଜୋନ୍-୧ ଏସିପିଙ୍କ ନିକଟରେରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ ହାଜର ସମୟରେ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କିତ ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଆଦି ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍:
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ରାଜେଶ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ୨୩ରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନୋଟିସ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଉକ୍ତ ଦିନ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ବେହେରାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଜୁଲାଇ ୨୬ ତାରିଖ ଦିନ ୧୧ଟାରେ ଜୋନ୍-୧ ଏସିପିଙ୍କ ନିକଟରେରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହି ମାମଲାରେ ନୋଟିସ୍ ପାଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ଆଇଟି ସଚିବ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଜୁଲାଇ ୧୮ରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ । ମନୋଜ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗତ ଜୁନ ୧୦ ତାରିଖରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମାରାଣ୍ଡି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BMS) ଦଫା ୩୦୫, ୩୧୬(୨), ୩୩୮(C), ୨୪୧, ୬୧(୨)(ବି)ରେ ମାମଲା (ନଂ.୪୬୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି । ୨୦୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ A.S Naidu କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ରେ ଏହି ଫାଇଲକୁ CMOକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି SUM ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ RDC ଇନକ୍ବାରୀ ରିପୋର୍ଟ ୨୦୧୮ ମେ' ୨୩ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
CMOରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣା; ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ
CMOରୁ ଫାଇଲ୍ ଗାଏବ ମାମଲା: ଭି. କେ. ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍, ଜୁଲାଇ ୨୫ରେ ହାଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର