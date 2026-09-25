ETV Bharat / state

ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ସରକାର, ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଏହି ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ

ଉଭୟ ଅଧିକାରୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜେଲ୍‌ରେ ରହିଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ

Jail superitendent sujit roul
ଜେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୁଜିତ ରାଉଳ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 25, 2026 at 1:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିଲମ୍ୱନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଅରୁଣ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍‌ରେ ଥିଲେ । ସେହିପରି କଟକ ସର୍କଲ ଜେଲ୍‌ର ସିନିଅର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଉଭୟ ଅଧିକାରୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜେଲ୍‌ରେ ରହିଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ।

କାହିଁକି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଅରୁଣ ବିଶ୍ୱାଳ ?

ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭଯୋଗ କରିଥିଲେ ସହକର୍ମୀ । ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବଙ୍କୁ ଖାରବେଳନଗର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ପୀଡିତା ସହକର୍ମୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅରୁଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ କୋର୍ଟଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରିଛି।

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୀଡିତା ଯୁବତୀ ଜଣକ ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଜି ହଷ୍ଟେଲରେ ଭଡାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ପରିବହନ ବିଭାଗରେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଅରୁଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବା ସହ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅରୁଣଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ବେଳେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ପୋଲିସକୁ କଲ୍‌ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ବୁଝିବା ସହ ଅରୁଣଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଗିରଫ କରିଥିଲା।

କାହିଁକି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୁଜିତ ରାଉଳ ?

ଜେଲ ମିନିଟ ବୁକରେ ଜାଲିଆତି ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାସ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରରୁ ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବଦେନ ଖାରଜ ହୋଇ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ହଟାଇ ଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ଏହାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସୁଜିତ ରାଉଳ । କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।

୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଦୁଇ ହାର୍ଡକୋର ବିହାରୀ କଏଦୀ ରାଜା ସାହାଣୀ ଓ ମଧୁକାନ୍ତ ରଣା ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେଲ ରଡ଼ କାଟି , ଜେଲ ସୁଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀରରେ କପଡା ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜେଲ ଡେଇଁ ଛୁ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଫେରାର ପଛରେ ଜେଲ ବରିଷ୍ଠ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କ ହାତ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ଜେଲ୍‌ର ସନ୍ତୋଶିନୀ ଦାସ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ହେରଫେର ଓ ସରକାରୀ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ଅପରାଧୀକ ବ୍ୟବହାର ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।

ଏପରିକି ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ‘ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିନିଟ ବୁକ୍‌’ରେ ଜେଲରଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଜାଲିଆତି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରୀ ମିନିଟ୍ ବୁକ୍‌ରେ ଏକ ମିନିଟ୍ ଅର୍ଡର ଲେଖିଥିଲେ। ଏହାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୩ରେ ଦୁଇଜଣ ବିଚାରଧୀନ କଏଦୀ ଜେଲ୍‌ରୁ ଫେରାର ହେବା ପରେ ନିଜ ଉପରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଡ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୨ ଅକ୍ଟୋବରର ଗେଟ୍ ଇନ୍-ଆଉଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେରଫେର କରାଯାଇଥିବା ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଜେଲର। ଏହାସହ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ମିନିଟ ବୁକ୍‌ରେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଦସ୍ତଖତ ଜାଲ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏତଲା ହେବା ପରେ ଚୌଦ୍ବାର ଥାନାରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଅଧିକ ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ: ଗୃହରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିହାରୀ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣା; ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ ରାଉଳ ଗିରଫ, 'ମିନିଟ୍ ବୁକ୍'ରେ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

ODISHA CM MOHAN MAJHI
JAIL SUPERITENDANT SUJIT ROUL
ସୁଜିତ ରାଉଳ ନିଲମ୍ବିତ
ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ
TWO OFFICER SUSPENDED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.