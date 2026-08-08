ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବଡ଼ ନିବେଶ ଆଶ୍ୱାସନ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ୬୬,୩୯୨ କୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ, ୫୪,୧୩୫ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା
ଦୁଇ ଦିନର ନିବେଶ ଆଉଟରିଚ୍ ରେ ରାଜ୍ୟକୁ ମୋଟ୍ ୬୬,୩୯୨ କୋଟିର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ୫୪,୧୩୫ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 8, 2026 at 10:21 PM IST
CM MOHAN MAJHI DELHI VISIT, ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆର୍ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଗସ୍ତରେ ଶିଳ୍ପ ମହଲରୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ଦୁଇ ଦିନର ନିବେଶ ଆଉଟରିଚ୍ ରେ ରାଜ୍ୟକୁ ମୋଟ୍ ୬୬,୩୯୨ କୋଟିର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ୫୪,୧୩୫ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଓ ଆପାରେଲ, ଆଲୁମିନିୟମ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, କନଜ୍ୟୁମର ଡ୍ୟୁରେବଲ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
୩୮ଟି ଏମ୍ଓୟୁରେ ୬୪,୭୦୩ କୋଟି :
ଦୁଇ ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆର୍ ଆଉଟ୍ରିଚ୍ରେ ମୋଟ ୩୮ଟି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୬୪,୭୦୩ କୋଟିର ନିବେଶ ଆସିବା ସହ ୪୬,୦୭୧ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ସହ Investment Intention Forms (IIFs) ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ୧,୬୮୯ କୋଟିର ନିବେଶ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ନିବେଶ ଆଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ୮,୦୬୪ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବର ପରିମାଣ ୬୬,୩୯୨ କୋଟି ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୫୪,୧୩୫ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ହାୟର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଦର୍ଶନ:
ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୋଏଡାସ୍ଥିତ Haier ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ କମ୍ପାନୀର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଧୁନିକ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, କନ୍ଜ୍ୟୁମର ଡ୍ୟୁରେବଲ୍ସ, ସପ୍ଲାଏ ଚେନ ଓ ଆନ୍ସିଲାରି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆର୍ ଗସ୍ତ ସମୟରେ Engineering Goods Manufacturing Roundtable ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । Indian Industries Association ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ, ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଆନ୍ସିଲାରି ୟୁନିଟ୍, ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ଏବଂ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଓ ଆପାରେଲରେ ନିବେଶ ଉପରେ ଫୋକସ:
Noida Apparel Export Cluster ସହଯୋଗରେ Textile and Apparel Roundtable ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଓ ଆପାରେଲ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ, ରପ୍ତାନି ସୁଯୋଗ, ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁଳ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଓ ଆପାରେଲ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂଆ ନିବେଶ ଆଣିବା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି । ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା NALCO ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ Aluminium Ancillary and Downstream Roundtable ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉଟ୍ରିଚର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା । ଆଲୁମିନିୟମ୍ର ମୂଲ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ, ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ଆନ୍ସିଲାରି ଶିଳ୍ପ ଏବଂ MSME ଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
୪୬ଟି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ, ୨୦୮ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା:
ଦୁଇ ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆର୍ ଆଉଟ୍ରିଚରେ ମୋଟ ୪୬ଟି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୮ଟି ଶିଳ୍ପ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହା ସହ Odisha Food Pro 2026 ରୋଡଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଡ ପ୍ରୋସେସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି । ଏହି ଆଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବନ୍ଦର, ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନିବେଶକ ଅନୁକୂଳ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
‘ପୁର୍ବୋଦୟ’ ଭିଜନ୍କୁ ଗତି ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ନିବେଶ ଆଉଟ୍ରିଚ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବୋଦୟ ଭିଜନ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ଭାରତର ଶିଳ୍ପ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଓ ନିବେଶର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ସରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଏପରି ଏକ ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶ ଗଠନ କରୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଶିଳ୍ପ ବିକଶିତ ହେବା ସହ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍ର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ । କେବଳ ନିବେଶ ଆଣିବା ନୁହେଁ, ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ସରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଓଡ଼ିଶା ପୁର୍ବୋଦୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଦୁଇ ଦିନରେ ଶିଳ୍ପ ମହଲରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହଜନକ । ପ୍ରାୟ ୬୬,୩୯୨ କୋଟିର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛି । ଯାହା ୫୪,୧୩୫ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ । ଶିଳ୍ପର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।”
ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, " ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ଶିଳ୍ପ ମହଲରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓଡ଼ିଶାର ନିବେଶ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଆସ୍ଥାର ପ୍ରମାଣ । ନିବେଶକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ, କ୍ଷେତ୍ରଭିତ୍ତିକ ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍କୁ ମଜବୁତ ଏବଂ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଭୂମିସ୍ତରର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିଣତ କରିବା ସରକାରର ପ୍ରାଥମିକତା । ଏବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିଣତ କରିବା । ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉଟ୍ରିଚରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ବିପୁଳ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ତେବେ ଏହି ନିବେଶ ଘୋଷଣା ଓ ଏମ୍ଓୟୁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିଣତ କରିବା, ଜମି, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅନୁମୋଦନ, ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଓ ଶିଳ୍ପ ସଂଯୋଗ ଭଳି ବିଷୟରେ ଦ୍ରୁତ ସମାଧାନ ଦେବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ।
ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ସରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ବଡ଼ ନିବେଶ ଆଣିବା ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ MSME ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଯୋଗ, ନୂଆ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମଗ୍ର ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ର ବିକାଶରେ ପରିଣତ କରିବା । ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆର୍ର ଦୁଇ ଦିନିଆ ଆଉଟ୍ରିଚ୍ର ଫଳାଫଳ ଏହି ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗାମୀ ଶିଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଗତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ: କାଲିସୁଦ୍ଧା ଆସିବ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଡାକିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସହ ସରକାର; ୧୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ; ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଘାଇ ମରାମତି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର