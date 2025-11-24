ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ସରକାର, 12 ହଜାର ମାମଲାରୁ ୯୬% ସମାଧାନ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 15ତମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ । ଦୁଃଖ ଶୁଣାଇଲେ ଜନତା ।
Published : November 24, 2025 at 7:11 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜନତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ ୨ ସ୍ଥିତ ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆଜି (ସୋମବାର) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 15ତମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି । ପାଖାପାଖି 12 ହଜାର ଲୋକେ ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।
ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ସରକାର:
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି l ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି," ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ଆଜି ୧୫ ତମ ପାଳି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣାଯାଉଛି । ଆଜି ୮ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମୋଟ ୯ ଜଣ ଏବଂ ସଚିବମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ୧୪ଟି ପାଳିରେ ୧୨ ହଜାର ୯୫୦ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ପାଖାପାଖି ୫୦ ହଜାର ଲୋକେ ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ୧୨ ହଜାର ୩୭୧ ଅଭିଯୋଗରୁ ପ୍ରାୟ ୯୬ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ହୋଇଛି । ଆଉ ୫୭୯ ମାମଲା ଶୁଣାଣି ବାକି ରହିଛି ।"
Glimpses from today’s public grievance hearing in #Bhubaneswar, where Hon’ble Chief Minister Shri @MohanMOdisha interacted with citizens, reviewed their petitions and assured timely resolution. pic.twitter.com/uoTe5NbwSP— CMO Odisha (@CMO_Odisha) November 24, 2025
ଏବେସୁଦ୍ଧା 12 ହଜାର ଅଭିଯୋଗ:
ପ୍ରଥମ ଦିନର ଶୁଣାଣିରେ ପ୍ରାୟ ୯୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ହୋଇଛି । ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଟିକେ ସମୟ ନିଏ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାମଲାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ତାହାର ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସିଥିବା ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ସେଠି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଅଡିଓ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଓ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ।"
ଜନ ଶୁଣାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର କରୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ । ଆପଣମାନଙ୍କ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆମେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛୁ । ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନିଜେ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ସହିତ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନତାଙ୍କ ସୁଖଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇଛି । #lokankasarkar pic.twitter.com/xj6k8bXcJd— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) November 24, 2025
ଲୋକଙ୍କ ସେବକ ହୋଇ କାମ କର:
ଏନେଇ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୂଳ ଦିନରୁ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ଲୋକଙ୍କ ସେବକ ହୋଇ କାମ କର । ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛି ଚେୟାର ଦିଅ ବସିବାକୁ, ପିଇବାକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଦିଅ, ଧୌର୍ଯ୍ୟର ସହ ସମସ୍ୟା ଶୁଣ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କର । ଅନେକଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆସରିଛି । ଏ ନିୟମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନେଇ ମୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ । ଲୋକଙ୍କ ସେବକ ହୋଇ କାମ କର, ନହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଲାଉଡ ମେସେଜ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ।"
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ୍-୨ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଜନ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । pic.twitter.com/S0MKaT7we6— CMO Odisha (@CMO_Odisha) November 24, 2025
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର