ଛୁଟିରେ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଓ ଶିଳ୍ପାୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା
୧୩ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରକେଡରେ ଥିବା ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ୧୨ରୁ ୭କୁ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା । ଗତକାଲି ଏହା ଆହୁରି ୩ କମ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 23, 2026 at 4:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ ଛୁଟି ଦିନରେ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅପିଲ ପରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ପାଇଁ କାରକେଡ଼ରେ ଗାଡି ସଂଖ୍ୟା କମେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଛୁଟି ଦିନରେ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଖାରବେଳ ଭବନରେ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ । ଏହା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏତିକି ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ, ଯୋଜନାର କ୍ରିୟାନ୍ଵୟନ, ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସଂପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଥର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ କେତେକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦକ୍ଷତା ଓ ସତର୍କତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଓ ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଈ. ବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ ସହିତ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରକେଡରେ ଏଣିକି ମାତ୍ର ୪ ଗାଡ଼ି-
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ତୈଳ ସଙ୍କଟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚକାଟ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ମୋଦିଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାରକେଡରେ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ୪ରେ ସୀମିତ ରଖିଛନ୍ତି । ୧୩ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରକେଡରେ ଥିବା ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ୧୨ରୁ ୭କୁ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା । ଗତକାଲି ଏହା ଆହୁରି ୩ କମ ହୋଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରକେଡରେ ପ୍ରଥମେ ପାଇଲଟ କାର ରହିଛି । ଦ୍ବିତୀୟ କାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ତୃତୀୟ କାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନରେଶ କୁମାର ପଟେଲଙ୍କ ସହ ସାଧା ପୋଷାକଧାରୀ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ସିପିଟି ବା କୋଜ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଟିମ ରହିଛନ୍ତି । ଚତୁର୍ଥ କାରରେ ଏସକର୍ଟ-୨ ରେ କମାଣ୍ଡୋ ରହିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରକେଡ ଇନଚାର୍ଜ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ଡିସିପି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ରହିବେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଜାପାନ କନସୁଲ ଜେନେରାଲ; ଫୋକସରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକଙ୍କ ଜାପାନରେ ନିଯୁକ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର