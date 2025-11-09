ନଭେମ୍ବର 13ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାଲେଶ୍ବର ଗସ୍ତ, ଏକତାର ଦୌଡ଼ରେ ହେବେ ସାମିଲ
ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150 ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ନୀଳଗିରିରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏକତା ଦୌଡ଼ ।
Published : November 9, 2025 at 5:43 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ଦିନ ବାଲେଶ୍ବର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏହି ଗସ୍ତରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150 ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏକତା ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ନୀଳଗିରିରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମିତ୍ରପୁରରେ ଶେଷ ହେବ ଏକତା ଦୌଡ଼ । ପରେ ସେଠାରେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏନେଇ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବାଲେଶ୍ଵର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ଏକତା ଦୌଡ଼କୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି," ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଇଁ ପ୍ରତି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିନୋଟି କରି ପଦଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଯାହାର ଦୂରତା 10 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୀଳଗିରିରୁ। ଏହାକୁ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ନୀଳଗିରି ସହରରେ ଏକ ଜନସମାବେଶ ପରେ ପଦଯାତ୍ରା ମିତ୍ରପୁର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିବ। ପ୍ରତି ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିବ। ଏ ଯାତ୍ରା ମିତ୍ରପୁରରେ ସରିବ ଯେଉଁଠି ଜନସଭା ହେବ। ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 10 ହଜାର ଲୋକ ସାମିଲ ହେବେ। ଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବ। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ କରି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକତା ସହ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଜାଗରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।"
ଭୋଗରାଇ ଓ ବାଲେଶ୍ବର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ହେବ:
ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଶ ମିଶ୍ରଣରେ ନୀଳଗିରି ଗଡଜାତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକତା ଦୌଡ଼ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ନୀଳଗିରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନୀଳଗିରି ପରେ ଭୋଗରାଇ ଓ ବାଲେଶ୍ବର ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଗଣଦୌଡ । ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏକତା ଦୌଡ଼-'ରନ ଫର ୟୁନିଟି' ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,ବାଲେଶ୍ବର