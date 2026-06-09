ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ମୋହନଙ୍କ ଚିଠି; ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ ବାଦ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ
ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ ବାଦ ଦେବାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 9, 2026 at 4:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ମେଦିନାପୁର ଥିବା 'ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ' ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରୁ 'ଧାମ' ଶବ୍ଦ ବାଦ ଦେବାକୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ।
ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଚିଠି ଜରିଆରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଗତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ମେଦିନାପୁର ଦୀଘାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ 'ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ' ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଭକ୍ତ, ଧାର୍ମିକ ବିଦ୍ବାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ-ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ଯରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।"
ଚିଠିରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଚାରିଟି ପବିତ୍ର ଧାମର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ଏହି ଚାରି ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ । ଯାହା କୋଟି କୋଟି ସନାତନୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ । ପୁରୀରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧାମ ସହିତ ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ । ଏହି ନାମକରଣ ଅପାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଐତିହାସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ । ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ଏବଂ ଚେତନାରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଦୀଘାରେ ନିର୍ମିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ନାମକରଣ ‘ଦିଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ’ କରାଗଲା । ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଆମ ସମସ୍ତ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ ।"
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭାବନା ପ୍ରତି ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝାମଣା ଏବଂ ସମର୍ଥନକୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଉଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ । ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସହିତ ଜଡିତ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 'ଧାମ' ଶବ୍ଦକୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ । 'ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦୀଘା' ଭଳି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡୁଛି । ଏପରି ଏକ ବିଚାରଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ । ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଭାବନା, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ମାନର ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ମୋହନ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ।
ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ସମୟରର 'ଧାମ' ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତତ୍କାଳୀନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମମତା ସରକାର ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ପୁନର୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଧାମ' ଶବ୍ଦ ବାଦ ଦେବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମମତା ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାବି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମମତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଙ୍କ ଚିଠି; ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ‘ଧାମ’ କୁହାନଯାଉ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପୁରୀ ଗଜପତି, 'ଦୀଘା ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ'; ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିିଠି ଲେଖିଲେ ସୁଦର୍ଶନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର