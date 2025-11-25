ନିଯୁକ୍ତି ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 12ଟି ବିଭାଗରେ 7293 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ
ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମେଗା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜିତ । 12 ବିଭାଗରେ 7ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
Published : November 25, 2025 at 9:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟା଼ଡିୟମରେ ମେଗା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 12ଟି ବିଭାଗରେ ମୋଟ୍ 7293ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା:
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ମେଗା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଟ୍ 12ଟି ବିଭାଗରେ 7 293ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 11ଟି ବିଭାଗର 4928 ଜଣଙ୍କୁ ଓ ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗର 2365 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
65 ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ସରକାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ 65 ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏବେସୁଦ୍ଧା ଆମେ 500 ଦିନ ଭିତରେ 11 ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା କରିଛୁ । ଏଥିରେ 30 ହଜାର 32 ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛୁ । ଆଜିର ଏହି ମେଳାକୁ ମିଶାଇଲେ ମୋଟ 37ହଜାର 325 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇସାରିଲୁଣି ।"
ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଓ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟନ୍ଵୟନ କରିବା:
ନବନିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି," ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଓ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟନ୍ଵୟନ କରିବା । ସାଧୁତା ଓ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା । ଏହା ଚାକିରି ନୁହେଁ କି ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ ଜନସେବା ଭାବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।" ସହାନୁଭୂତି ସହ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱର ପାଲଟିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସର୍ବାଧିକ ନିଯୁକ୍ତି:
11ଟି ବିଭାଗରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସର୍ବାଧିକ 2154ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ଏଥିରେ 1913 ଜଣ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାବେଳେ 241 ଜଣ ପିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗର 1750 ଜଣ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର 39 ଜଣ ଏସ୍ଡିଆଇପିଆର୍ଓ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗର 14 ଜଣ ଜୁନିଅର କେମିଷ୍ଟ, ଶ୍ରମ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗର 15 ଜଣ ପାରାମେଡିକ୍, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ବିଭାଗର 17 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଷ୍ଟେନୋ, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗର 672 ଜଣ ଏଏଫ୍ଓ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର 74 ଜଣ ଜୁନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ପିଇଟି, ଲାବୋରେଟୋରି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତକରଣ ବିଭାଗର ୧୧୭ଜଣ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୪୦ଜଣ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ୩୬ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟାଯାଇଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି, "ସେବା, ବିଶ୍ୱାସ, ଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ସେବକ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ କାମ କରିବା ଉଚିତ ।"
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି," ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ସଙ୍କଟ ହ୍ରାସ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।" ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଜନସେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଜରୁରୀ ।
