ଆକାଶମାର୍ଗରୁ 5 ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା, 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ
ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, 2.69 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। 14 ଜିଲ୍ଲାର 181 ଗାଁ ଏବେବି ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 1, 2026 at 4:22 PM IST
ODISHA FLOOD 2026 ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ରାଜ୍ୟର ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୨ଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିବାର ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆକଳନ ପରେ ତୁରନ୍ତ କୃଷି ଓ ଘରଭଙ୍ଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଆଜି ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦଶରଥପୁର, ବରୀ ଓ ବିଂଝାରପୁର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମନଗର, ଭଣ୍ଡାରିଖରୀ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ବନ୍ୟାସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର, ରେମୁଣା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବଡସାହି, ଉଦଳା ଓ କପ୍ତିପଦାର କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ଅଂଶ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହାଟଡିହି ବ୍ଲକର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଆକାଶମାର୍ଗରୁ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ:
- ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା: ଦଶରଥପୁର,ବରୀ ଓ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ
- ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା: ଧାମନଗର, ଭଣ୍ଡାରିଖରୀ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ
- ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା: ସୋର, ରେମୁଣା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକ
- ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା: ବଡ଼ସାହି,ଉଦଳା ଓ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ
- କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା: ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି," ବନ୍ୟା ପ୍ରବାହିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ବେଳେ, ପରିସ୍ଥିତି ଧିରେ ଧିରେ ସୁଧୁରୁଛି । ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ବନ୍ୟା ଛାଡିବାର ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆକଳନ ପରେ ତୁରନ୍ତ କୃଷି ଓ ଘରଭଙ୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ଦିଆଯିବ । ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରହିଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି । ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରି ଏହି ବନ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ Zero Casualty କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ୮ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ୨.୬୯ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ୧୭ଟି ODRAF, ୭ଟି NDRF ଏବଂ ୧୨୯ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀ ସେବାଦଳ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ୭୦୦ଟି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ଓ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା, ଶୁଖିଲା ଓ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା,ପିଇବା ପାଣି ଓ ଡାକ୍ତରୀ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ ରିଲିଫ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ।"
- ୮ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ
- ୨.୬୯ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ
- ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ୧୭ଟି ODRAF ଟିମ୍
- ୭ଟି NDRF ଟିମ୍
- ୧୨୯ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀ ସେବାଦଳ
- ୭୦୦ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ଓ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡିତଙ୍କ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠିରୁ ୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ପଲିଥିନ, ଶୁଖିଲା ଓ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ, ପିଇବା ପାଣି ଓ ଔଷଧ ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ରାସ୍ତାଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯେପରି ନଉପୁଜେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ଓ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ବନ୍ୟା ଜନିତ ବଡ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
14 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି:
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି । ମୋଟ ୬୩ଟି ବ୍ଲକ, ୪୯୨ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ୧,୪୦୦ଟି ଗାଁ ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୮,୦୩,୦୨୧ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରାୟ ୩.୯୫ ଲକ୍ଷ, ଯାଜପୁରରେ ୧.୯୩ ଲକ୍ଷ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୧.୪୭ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ତିନି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ଗାଁ ଜଳଘେରରେ ରହିଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୧୮୧ଟି ଗାଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବାବେଳେ ୨.୫୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟାରେ ୧,୧୧୫.୨ ହେକ୍ଟର ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ୪୯୬ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସହ ୧୯ଟି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
- ୧୪ ଜିଲ୍ଲାର ୬୩ଟି ବ୍ଲକ, ୪୯୨ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୧,୪୦୦ ଗାଁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ
- ୮,୦୩,୦୨୧ ଲୋକ ବନ୍ୟା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ
- ଭଦ୍ରକରେ ୩.୯୫ ଲକ୍ଷ, ଯାଜପୁରରେ ୧.୯୩ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୧.୪୭ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଭାବିତ
- ୧୮୧ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ, ୨.୫୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ
- ବନ୍ୟାରେ ୧,୧୧୫.୨ ହେକ୍ଟର ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
- ୪୯୬ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
- ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି:
ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୧ଟି ମାଗଣା ରୋଷେଇ କେନ୍ଦ୍ର, ୩.୩୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ, ୧୧୧୫.୨ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା, ୧୮୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼, ୪୯୬.୧୭ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ପଶୁଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ୧,୬୩୪ଟି ପଲିଥିନ ସିଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ସହ ୩ଟି ପଶୁ ଶିବିର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟରେ ୬ଟି ଏନଡିଆରଏଫ, ୨୦ଟି ଓଡ୍ରାଫ ଏବଂ ୫୨ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଚାରିଟି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଚାରିଟି ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୭୦୦ଟି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୧,୩୦୦ଟି କୁକୁଡ଼ାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ସହ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକ ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଖସୁଛି ଜଳସ୍ତର କମୁନି ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଏବେବି 8 ବ୍ଲକ ଜଳବନ୍ଦୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପୁଣି ବଢୁଛି ବୈତରଣୀ: ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ସାଳନ୍ଦୀ, ଭଦ୍ରକରେ 4.68 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର