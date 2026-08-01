ETV Bharat / state

ଆକାଶମାର୍ଗରୁ 5 ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା, 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ

ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, 2.69 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। 14 ଜିଲ୍ଲାର 181 ଗାଁ ଏବେବି ଜଳବନ୍ଦୀ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

cm mohan majhi aerial survey flood hit districts
ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 1, 2026 at 4:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ODISHA FLOOD 2026 ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ରାଜ୍ୟର ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୨ଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିବାର ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆକଳନ ପରେ ତୁରନ୍ତ କୃଷି ଓ ଘରଭଙ୍ଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ (ETV Bharat Odisha)

ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଆଜି ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦଶରଥପୁର, ବରୀ ଓ ବିଂଝାରପୁର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମନଗର, ଭଣ୍ଡାରିଖରୀ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ବନ୍ୟାସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର, ରେମୁଣା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବଡସାହି, ଉଦଳା ଓ କପ୍ତିପଦାର କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ଅଂଶ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହାଟଡିହି ବ୍ଲକର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

cm mohan majhi aerial survey flood hit districts
ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ (ETV Bharat Odisha)

ଆକାଶମାର୍ଗରୁ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ:

  • ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା: ଦଶରଥପୁର,ବରୀ ଓ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ
  • ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା: ଧାମନଗର, ଭଣ୍ଡାରିଖରୀ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ
  • ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା: ସୋର, ରେମୁଣା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକ
  • ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା: ବଡ଼ସାହି,ଉଦଳା ଓ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ
  • କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା: ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ
cm mohan majhi aerial survey flood hit districts
ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ (ETV Bharat Odisha)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି," ବନ୍ୟା ପ୍ରବାହିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ବେଳେ, ପରିସ୍ଥିତି ଧିରେ ଧିରେ ସୁଧୁରୁଛି । ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ବନ୍ୟା ଛାଡିବାର ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆକଳନ ପରେ ତୁରନ୍ତ କୃଷି ଓ ଘରଭଙ୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ଦିଆଯିବ । ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରହିଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି । ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।"

cm mohan majhi aerial survey flood hit districts
ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ (ETV Bharat Odisha)

ସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରି ଏହି ବନ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ Zero Casualty କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ୮ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ୨.୬୯ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ୧୭ଟି ODRAF, ୭ଟି NDRF ଏବଂ ୧୨୯ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀ ସେବାଦଳ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ୭୦୦ଟି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ଓ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା, ଶୁଖିଲା ଓ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା,ପିଇବା ପାଣି ଓ ଡାକ୍ତରୀ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ ରିଲିଫ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ।"

cm mohan majhi aerial survey flood hit districts
ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ (ETV Bharat Odisha)
  • ୮ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ
  • ୨.୬୯ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ
  • ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ୧୭ଟି ODRAF ଟିମ୍
  • ୭ଟି NDRF ଟିମ୍
  • ୧୨୯ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀ ସେବାଦଳ
  • ୭୦୦ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ଓ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା

ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡିତଙ୍କ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠିରୁ ୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ପଲିଥିନ, ଶୁଖିଲା ଓ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ, ପିଇବା ପାଣି ଓ ଔଷଧ ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ରାସ୍ତାଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯେପରି ନଉପୁଜେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ଓ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ବନ୍ୟା ଜନିତ ବଡ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

cm mohan majhi press conference
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ (ETV Bharat Odisha)

14 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି:

ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି । ମୋଟ ୬୩ଟି ବ୍ଲକ, ୪୯୨ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ୧,୪୦୦ଟି ଗାଁ ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୮,୦୩,୦୨୧ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରାୟ ୩.୯୫ ଲକ୍ଷ, ଯାଜପୁରରେ ୧.୯୩ ଲକ୍ଷ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୧.୪୭ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ତିନି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ଗାଁ ଜଳଘେରରେ ରହିଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୧୮୧ଟି ଗାଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବାବେଳେ ୨.୫୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟାରେ ୧,୧୧୫.୨ ହେକ୍ଟର ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ୪୯୬ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସହ ୧୯ଟି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।

cm mohan majhi press conference
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ (ETV Bharat Odisha)
  • ୧୪ ଜିଲ୍ଲାର ୬୩ଟି ବ୍ଲକ, ୪୯୨ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୧,୪୦୦ ଗାଁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ
  • ୮,୦୩,୦୨୧ ଲୋକ ବନ୍ୟା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ
  • ଭଦ୍ରକରେ ୩.୯୫ ଲକ୍ଷ, ଯାଜପୁରରେ ୧.୯୩ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୧.୪୭ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଭାବିତ
  • ୧୮୧ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ, ୨.୫୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ
  • ବନ୍ୟାରେ ୧,୧୧୫.୨ ହେକ୍ଟର ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
  • ୪୯୬ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
  • ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
cm mohan majhi aerial survey flood hit districts
ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ (ETV Bharat Odisha)

ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି:

ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୧ଟି ମାଗଣା ରୋଷେଇ କେନ୍ଦ୍ର, ୩.୩୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ, ୧୧୧୫.୨ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା, ୧୮୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼, ୪୯୬.୧୭ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ପଶୁଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ୧,୬୩୪ଟି ପଲିଥିନ ସିଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ସହ ୩ଟି ପଶୁ ଶିବିର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟରେ ୬ଟି ଏନଡିଆରଏଫ, ୨୦ଟି ଓଡ୍ରାଫ ଏବଂ ୫୨ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଟିମ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଚାରିଟି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଚାରିଟି ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୭୦୦ଟି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୧,୩୦୦ଟି କୁକୁଡ଼ାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ସହ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକ ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଖସୁଛି ଜଳସ୍ତର କମୁନି ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଏବେବି 8 ବ୍ଲକ ଜଳବନ୍ଦୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପୁଣି ବଢୁଛି ବୈତରଣୀ: ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ସାଳନ୍ଦୀ, ଭଦ୍ରକରେ 4.68 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

CM MOHAN MAJHI
MOHAN MAJHI AERIAL SURVEY
ODISHA FLOOD NEWS
ଓଡିଶା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି
ODISHA FLOOD 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.