ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱିକାର କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ! 'ଚାଉଳ ଉଠାଣ ସମସ୍ୟାର ସମଧାନ ହୋଇଗଲେ ସମସ୍ତ ଧାନ ଉଠିବ'
Published : January 21, 2026 at 5:11 PM IST
କଳାହାଣ୍ଡି: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ନଦାତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଲେଣି । ହେଲେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ତା ସତେ ଯେମିତି ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଭଳି ମନେ ହେଉଛି । ଆଉ ମଣ୍ଡିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱିକାର କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାନ ଉତ୍ସପଦନ କାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ପରିଚିତ କଳାହାଣ୍ଡି । ଚାଷ ହେଉଛି ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନକିଣା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୌଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଟିତ ହୋଉଥିଲା । ଗତ ନଭେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୩୦ ଗୋଟି ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୫୪ ଲକ୍ଷ ୮୦୦୦ ହଜାର କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କ୍ରୟ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଛି । ବାର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ୩୯ ଲକ୍ଷ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।
ଜିଲ୍ଲାରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୯ ହଜାର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ୮୩ ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କ୍ରୟ କରିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ହେଲେ ଆଜିବି ଅନେକ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡି ରହିଛି । ଫଳରେ ଶୀତ କାକରରେ ନିଜ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନକୁ ଜଗି ବସିଛି ଚାଷୀ ।
ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଘାଇଲା ହେବାର୍ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଥା ପୂର୍ଵଂ ତଥା ପରମ୍ ।
ତେବେ ଗତ ୧୮ ତାରିଖରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଭବାନୀପାଟଣା ଠାରେ ଆୟୋଜିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମୁରା ୨୦୨୬ କର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦଜାପନୀ ସଂଧ୍ୟାରେ ମୂଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହ ଅତିଥୀ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେଡିର ଦୁଇ ବିଧାୟକ, ଜୁନାଗଡ ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଓ ନର୍ଲା ବିଧାୟିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି । ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସିଧା ସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । କିଭଳି ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କିଭଳି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉଠୁନି ସେନେଇ ଉଭୟ ବିଧାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଶେଷରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ସମୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଉଳ ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଉଠିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମଧାନ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ମଣ୍ଡିରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବାକୁ ସ୍ୱିକାର କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଯାହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ଜିଲ୍ଳାରେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫସଲ ବା ରବି ଧାନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ କାରଣ ଖରିପ ଧାନ ବିକ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ସରି ନାହିଁ ।
ଏନେଇ ଦାଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ନନ୍ଦଲାଲ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଏ ସରକାର ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର ପ୍ରାୟ ୨୦ ଦିନ ପରେ ଟୋକନ ପାଇଲୁ । ସେପଟେ ମିଲର କହୁଛି ଆମ୍ ପାଖରେ ଜାଗା ନାହିଁ । ମଣ୍ଡିରେ ବସ୍ତା ମିଳୁ ନାହଁ ଯଦି ବି ମିଳୁଛି କିଛି କାମରେ ଆସୁନି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଧାନ ଉଠୁନି ତାହା ଚାଷୀ କାହିଁକି ଜାଣିବ ଚାଉଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ବୁଝିବା କଥା ।"
ସେପଟେ ଏନେଇ ମଞ୍ଚରେ ନର୍ଲା ବିଧାୟିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଦୁଃଖ କହିବି । ଆଜି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି । ଶୀତ କାକରରେ ମଣ୍ଡିରେ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ । ଅମ ଗୃହଙ୍କୁ ଆମର ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖିଆ ତେଣୁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଅମର ଏହି ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ମୋର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ ।"
ସେପଟେ ଏନେଇ ଜୁନାଗଡ ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଗଣକୁ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅତିଥିଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବା କଥା ନୁହେଁ ହେଲେବି ମାଗୁଛୁ । କାରଣ ସେ ଅନେକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି । ଅମ ପରିବାରର ବଡ ପୁଅ ହେଲା ଚାଷୀ ସେ ମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କେମିତି ଦୂର ହେବ ମଣ୍ଡିରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଧାନ ଉଠିବ ସେନେଇ ମୂଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ।"
ସେପଟେ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏତେ ପରିମାଣର ଧାନ ଆପଣ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ । ଧିରେ ଧୀରେ ଲିଫ୍ଟିଂ ହେଉଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିକଟରେ ଦାବିକରି ଅଧିକ ୮ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଲିପ୍ଟିଂ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି । ଚାଉଳ ଉଠାଣରେ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ଯଦି ଚାଉଳ ଉଠାଣ ହୋଇଯିବ ତେବେ ସମସ୍ୟାର ସମଧାନ ହୋଇଗଲେ ସମସ୍ତ ଧାନ ଉଠିବ । ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସମଧାନ ହେବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି