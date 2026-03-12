ETV Bharat / state

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱାଗତରେ ଅବହେଳା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଏହା କୋଟି କୋଟି ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଛି‌: ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ

Odisha CM wrote letter to West Bengal CM
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମମତା ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ (X)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 12, 2026 at 7:14 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସ୍ବାଗତ ସମୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅସମ୍ମାନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ସେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିବା ସହ ଏହା ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଆଦିବାସୀ, ଦଳିତ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ କରିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

ମମତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୋହନ :

ଚିଠିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ,"ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜୀଙ୍କ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ଅସମ୍ମାନଜନକ ଆଚରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏହା କେବଳ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଜନସାଧାରଣ ଓ ଆଦିବାସୀ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି। "

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ମୁଁ ମୋର ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ନିଜର ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଛି। ମୋର ଆଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ନିଜର ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚିତ୍ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ଆଦିବାସୀ, ଦଳିତ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ମନୋଭାବକୁ ଆଘାତ କରିନାହିଁ, ବରଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଛବି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ।" ସାନ୍ଥାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ମର୍ମାହତ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଚିଠି ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେ କହିଥିଲେ,"ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସିଲିଗୁଡ଼ିରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଭାରତର ସବୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଦେଇଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ନକରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନକୁ ହଠାତ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ କେବଳ "ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସମସ୍ୟା" ଭାବରେ ଖାରଜ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏପରି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଏହା ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।"

ଏହି ବିଷୟ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ । ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପରିଚୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଚିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏପରି ସମାବେଶର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ହ୍ରାସ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଦିବାସୀ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଈଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

