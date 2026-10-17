ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ; ସ୍ବାଗତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କାଲି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରୟେ
Published : October 17, 2026 at 1:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ ଆଜି (ଶନିବାର) ଦିନ ସଢେ ୧୨ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏହି ଅବସରରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରାଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ।
ପୁରୀରେ ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ:
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଔପଚାରିକ ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ସେ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେ ସଡ଼କ ପଥରେ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରି ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୪୦ରେ ପୁରୀ ଲୋକଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ଅପରାହ୍ନ ୫ଟା ୩୦ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ । ଏହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୧୫ରେ ପୁରୀରୁ ବାହାରି ରାତି ୭ଟା ୨୫ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି । ଏହି ଗସ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ:
ଆସନ୍ତାକାଲି(ରବିବାର) ଦିନ ୧୧ଟାରେ ଲୋକ ଭବନରେ(ରାଜଭବନ) ଆୟୋଜିତ ହେବ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ । ଏନେଇ ଲୋକ ଭବନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଶପଥ ନେବେ ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ । ତାଙ୍କ ଆଗମନ ଏବଂ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ପ୍ରାଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମଙ୍କ ଏକ ଲମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି । ବିଜେପିର ତିନି ଥର ସାଂସଦ, ବିହାର ବିଧାନସଭାର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟରୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଶପଥ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ ।
ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମଙ୍କ ସଂପର୍କରେ:
୧୯୫୮ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଲାମୁ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦୱାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ । ସେ ରାଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୧୯୮୧ ମସିହାରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେ ଲୋହରଦଗା ବି.ଏସ୍. କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ । ରାଜନୀତି ସହିତ ସେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜମୋହନ ରାମଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ: ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି: ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର