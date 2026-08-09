ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ: Gen Z ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ପରମ ମିତ୍ର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ରାଜ୍ୟରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହି ଅଭିଯାନ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : August 9, 2026 at 2:29 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ ହେଉଛି 'ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ଵର ହାତିଆଶୁଣୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 'ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଏହା ପ୍ରତି ବ୍ଲକସ୍ତରରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜନ ହେବ । ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି ୬୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ 'ଜାତୀୟ ପତାକା' ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ।
ସାମିଲ ହେଲେ ୨୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ:
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାର, ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ହାତିଆଶୁଣି ପଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଲୁମ୍ବିନୀ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପଦଯାତ୍ର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ୨୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ । ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ମାୟା ଜାଲରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ।
'ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପଦଯାତ୍ରା' ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ'
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି," ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ । ଆଜିର ଏହି କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଭାରତୀୟତାର ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି । ତ୍ରିରଙ୍ଗା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପତାକା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ସ୍ବାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ । ନାଗରିକଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଏହି 'ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପଦଯାତ୍ରା' ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ସହ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ । ଗତବର୍ଷର 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ସାହସ ଓ ପ୍ରେରଣା ଭରିଦେଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପତାକା ବ୍ୟବହାର ନ କରି କେବଳ କପଡ଼ା ପତାକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ’
Gen Zଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ:
ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି Gen Zଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି," ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଜରୁରୀ । ବାହ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ମାୟାଜାଲରେ ନ ଫସି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । "
'Gen Z ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି'
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," Gen Z ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି । ସେମାନେ ଆମର ପରମ ମିତ୍ର । ଦେଶର ହିତ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି । ବିକଶିତ ଭାରତରେ ନେତୃତ୍ୱ Gen Z ନେବ । ଯୁବ ଶକ୍ତି ନେବ । କିଛି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ହେଲେ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି । ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଗରେ କେବେ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି କାମ ଦେବ ନାହିଁ । Gen Zଙ୍କୁ ମୋର ଆହ୍ୱାନ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ । ତାଙ୍କ ହାତରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଆରା ଅଭିଯାନ; ଚିରାଫଟା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମାଟି ତଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ସମାଧି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବଡ଼ ନିବେଶ ଆଶ୍ୱାସନ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ୬୬,୩୯୨ କୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ, ୫୪,୧୩୫ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର