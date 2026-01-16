ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପରେ କଲିକତାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ଏହି ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ମୋହନଙ୍କ ନଜର
କୋଲକାତାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବୟନ, ଧାତବ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ରସାୟନ ଏହି ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରର ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।
Published : January 16, 2026 at 5:31 PM IST
CM Investors Meet ଭୁବନେଶ୍ବର: ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପରେ କୋଲକାତାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡିଶାକୁ ଆସିବ ପୁଞ୍ଜି । ଆସନ୍ତାକାଲି ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡିଶା ଗଠନର ସ୍ଵପ୍ନ ସାକାର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ବୟନ, ଧାତବ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ରସାୟନ କ୍ଷେତ୍ରର ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ନେଇ ଫୋକସରେ ରହିଛି ।
ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ:
କୋଲକାତାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁଇ ଦିନିଆ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମା ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୟନ, ଧାତବ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ରସାୟନ ଏହି ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରର ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ଆଲୋଚନା କରିବେ । 17 ଜାନୁଆରୀ (ଶନିବାର) ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେବେ । ଏଥିସହିତ ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ନୀତି, ନୂଆ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ନୀତି, ବାୟୋଟେକ ନୀତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଗତ କରିବେ ।
ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ଆଲୋଚନା:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଔଷଧ ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡିତ କିଛି ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସାମଗ୍ରୀକ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ୪ଟି କ୍ଷେତ୍ରର ନିବେଶକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେବେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ଓଡିଶା ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣର ରାଜ୍ୟ ପାଲଟିଛି । ୨୦୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶକୁ ଆସିଥିବା ମୋଟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରୁ ୧୩.୧ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓଡିଶାକୁ ଆସିଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଓଡିଶା ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶର ଦ୍ଵିତୀୟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ହୋଇଛି । ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ସହ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "କଲିକତାରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ନିବେଶକଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ହେବ । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, କିଭଳି ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ବଢ଼ାଇ ପାରିବା ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଭେଟି, 1900 କୋଟି ଟଙ୍କାର 71ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ
ବିଧାନସଭା ସିଟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ନୂଆ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଲାଗି ଅବଗଣନା ଆରମ୍ଭ
ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପରଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରୋଡ ସୋ' ସହ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ୱାନ ଟୁ ୱାନ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ଓଡିଶାରୁ ୬୭ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି । ଗତବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୨୫ ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ୪,୩୮,୨୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ସେହିପରି ୨,୫୫,୮୧୭ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମୋହନ ସରକାର ଗତ ୧୮ ମାସରେ ୨.୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ଵାରା ୧,୬୩,୭୨୫ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର