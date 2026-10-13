ଦୁଇଟି ସୁଲଭ ଆବାସିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପକୃତ ହେବେ ୧୬୦୮ ପରିବାର
'PMAY-Urban BANDHU' ଯୋଜନାରେ ଗାଡ଼କଣ ଠାରେ ସୁଲଭ ଭଡ଼ା ଆବାସ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସହ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ୧୨ଟି ଖେଳପଡ଼ିଆର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 13, 2026 at 7:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସହରରେ ଗୃହହୀନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଘାଟିକିଆରେ ଉଦଘାଟନ ହେଲା ‘ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ନିବାସ’। ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୃହ ଋଣ ସୁବିଧା, ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ସହ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ । ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରି ନିଜସ୍ୱ ଘରର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
‘ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ନିବାସ’ ଓ 'ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ରେସିଡେନ୍ସି' ଉଦ୍ଘାଟିତ:
ଗୃହହୀନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଗାଣ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଘାଟିକିଆରେ ‘ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ନିବାସ’ ଓ ଗାଡ଼କଣର 'ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ରେସିଡେନ୍ସି' ଆବାସିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ବଜରଙ୍ଗୀ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଉଦ୍ଘାଟିତ । ଏହି ‘ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ନିବାସ’ ୫.୨୭ ଏକର ଜମିରେ ପ୍ରିକାଷ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ ୫୯.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ମୋଟ ୯୨୮ଟି ଆବାସିକ ଗୃହ ସହ ୩୨ଟି ଦୋକାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ୪ଟି ଫ୍ଲୋର ସହ ୨୪ଟି ବ୍ଲକ ରହିଛି । ସେହିପରି ଗାଡ଼କଣରେ ‘ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ରେସିଡେନ୍ସି’ ସୁଲଭ ଆବାସିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ୬.୩୬ ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ୬୮୦ଟି ଘର । ଏହା ପ୍ରିକାଷ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଘର ଭିତର ଓ ବାହାରେ ବିଜୁଳି, ପାଣି, ଶୌଚାଳୟ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି । ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ ଚାରି ମହଲାର (G+4) ରହିଛି । ୮୫.୬ କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏହି ରେସିଡେନ୍ସି ହୋଇଛି ।
ଘାଟିକିଆରେ ‘ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ରେସିଡେନ୍ସି’ (୫ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜାଗାରେ ୯୨୮ଟି ଘର)
ଗଡକାନାରେ ‘ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ରେସିଡେନ୍ସି’ (୬ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜାଗାରେ ନିର୍ମିତ ୬୮୦ଟି ଘର)
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ ୧,୬୦୮ଟି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟର ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି
୧୨ଟି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଉଦ୍ଘାଟିତ:
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଖେଳକୁଦ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମୋଟ ୧୨ଟି ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ବିକାଶ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଘାଟିକିଆ ଠାରେ ବଜରଙ୍ଗୀ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।ଏହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସହିଦ ନଗର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଅଶୋକ ନଗର ୟୁନିଟ୍-୨ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ସିବିଏସ୍ଇ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଡୁମଡୁମା-ଯଦୁପୁର ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଡମଣା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ରହିଛି ।
ସେହିପରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ୟୁନିଟ୍-୮ ବାଳକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଘାଟିକିଆ ୟୁପି ସ୍କୁଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଆଇଗିଣିଆ ସ୍ଥିତ ଏଏମ୍ଆର୍ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ନିକଟ କୋଳଥିଆ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ନଖରା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ତମାଣ୍ଡୋ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ନଗର କେ-୪ ବିଡିଏ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶିଶୁ, କିଶୋର, ଯୁବକ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଖେଳକୁଦ, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇଦେବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ସହ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରିବ।
ଭଡ଼ା ଓ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ:
ଅନ୍ୟପଟେ ସହରରେ ଆବାସ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଡ଼ା ଓ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରିଫାବ୍ରିକେଟେଡ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଜି+୧ (ତଳ ମହଲା ସହ ଗୋଟିଏ ଉପର ମହଲା) ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ମୋଟ ୨୯୬ଟି ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା (ପିଏମ୍ଏୱାଇ) ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୃହ ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ବୁଦ୍ଧ ବିହାର, ନୀଳମାଧବ, ସୁବୁଦ୍ଧିପୁର ଓ ଶାନ୍ତିପଲ୍ଲୀରେ ଆବାସ ପାଇଥିବା ମୋଟ ୯୬୨ଟି ପରିବାର ନିଜ ଘରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧ ବିହାରରେ ୭୭୪ଟି, ନୀଳମାଧବରେ ୧୩୬ଟି, ସୁବୁଦ୍ଧିପୁରରେ ୪୧ଟି ଏବଂ ଶାନ୍ତିପଲ୍ଲୀରେ ୧୧ଟି ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ନିଜସ୍ୱ ଆବାସ ପାଇବା ଫଳରେ ଏହି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ନୂଆ ଆଶା ଓ ସମ୍ଭାବନା ଦିଗରେ ଆଗେଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।
ପଡ଼ିଆର ବିକାଶ ଓ ନୂତନ ଆବାସ ନିର୍ମାଣ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବା: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସୁଲଭ ଆବାସ ଯୋଗାଣ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ବିକାଶ ଓ ନୂତନ ଆବାସ ନିର୍ମାଣ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବା ସହ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ଏହାବ୍ୟତୀତ, ଚଳିତ ମାସ ୯ ତାରିଖରେ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାବୀର ବସ୍ତିର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୯ ଓ ୧୧ରୁ ୧୦୬ଟି ପରିବାର, ଓୟୁଏଟି ବସ୍ତିର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୫୨ରୁ ୪୯ଟି ପରିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୨୮ଟି ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୮୩ଟି ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗୃହ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ।"
ଫଳକରେ ନାଁ ନଥିବାରୁ ରାଗିଲେ ମେୟର:
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଉଦଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବା ନାମ ଫଳକରେ ମେୟରଙ୍କ ନାଁ ନଥିବାରୁ ଏହା ସହରର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କହି ରାଗିଯାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ । ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମେୟର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଯେଉଁଠି ମୋ ନା ନାହିଁ ସେଠାକୁ ମତେ ଆଉ ଡ଼ାକିବନି ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
ଏନେଇ ମେୟରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, "ଅସନ୍ତୋଷ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ଅତିଥି କରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ ଏଠାରୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ । ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର, ଆମେ ଏବଂ ବିଏମସି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଜବରଦଖଲ ହଟାଇ ଏହି ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ । ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଉଦଘଟାନ ହେଉଛି ସେହି ନାମ ଫଳକରେ ନାଁ ନାହିଁ । ଯାହା ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡାକୁଛନ୍ତି ତେବେ ଉଚିତ୍ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ୍ ।"
ସେପଟେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡା. କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଲେ, "ଫଳକରେ ଯେତିକି ନାମ ରଖିବା ତାହା କଥା ଅଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଗତି; ଯାଜପୁରରେ ୩୯ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ୪୬ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ, ୪୨ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପୁରୀର କାୟାକଳ୍ପ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା; ବଦଳିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଚେହେରା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର