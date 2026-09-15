ନୂଆଁଖାଇରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା; 9ଟା 40ରୁ 9ଟା 54 ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ହେବ ନବାନ୍ନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 9ଟା 40ରୁ 9ଟା 54 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବ । ଏହାପରେ ଘରେ ଘରେ ପାଳନ ହେବ ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବ ।
Published : September 15, 2026 at 7:53 AM IST
କଳାହାଣ୍ଡି/ବଲାଙ୍ଗୀର: ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ । ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ । ନୂଆଁଖାଇ କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ଚାଷୀ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଭାବନା । ଅମଳ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଫସଲକୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏହି ମହାନ ପରମ୍ପରା । ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ପୂର୍ବାହ୍ନ 9ଟା 40ରୁ 9ଟା 54 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବ । ଏହାପରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଘରେ ଘରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ ହେବ ।ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ନୂଆଁଖାଇର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବିଶେଷକରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଅଛି । ନୂଆଁଖାଇ କେବଳ ଏକ ପାରଂପରିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ପଂକ୍ତି ଭୋଜନ ଓ ବନ୍ଧୁମିଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ଆତ୍ମୀୟତାର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ । ଏହି ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ପାରସ୍ପରିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଓ ସଂପ୍ରୀତି ଆହୁରି…— President of India (@rashtrapatibhvn) September 15, 2026
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି," କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବିଶେଷକରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଅଛି । ନୂଆଁଖାଇ କେବଳ ଏକ ପାରଂପରିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ପଂକ୍ତି ଭୋଜନ ଓ ବନ୍ଧୁମିଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ଆତ୍ମୀୟତାର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ । ଏହି ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ପାରସ୍ପରିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଓ ସଂପ୍ରୀତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ । ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରୁଅଛି ।"
କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା । pic.twitter.com/IiPFWfeIyX— CMO Odisha (@CMO_Odisha) September 14, 2026
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି,"ସମ୍କୁ ମୋର ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର୍ । ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ୍ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇର ଶୁଭ ଅବସରରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣଉଛେଁ । ନୂଆଁଖାଇ, ଖାଲି ଗୁଟେ ପରବ୍ ନାଇଁସେ, ଇଟା ଆମର୍ ମାଟି, ସଂସ୍କୃତି, ଚାଲିଚଲନ୍ ଆର୍ ସାମାଜିକ ଏକତାର୍ ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ୍ ଆଏ । ଇ ଆନନ୍ଦମୟ ପରବ୍ନେ, ମନର୍ ସବୁ ଭେଦଭାବ, ତିକ୍ତତା ଆର୍ ଅହଂକାରକେ ପଛେ ପକେଇ କରି , ଆମେ ବଡ୍ ଗୁରୁ-ଗୁରୁଜନ୍ ମାନକର୍ ପାହାତଲେ "ଜୁହାର୍- ମୁଁଡିଆ" ଜନେଇଥିସୁଁ, ଆର୍ ସାନ ମାନଙ୍କୁ ଭଲପାଏବାର୍ ଆର୍ ଆଶୀର୍ବାଦ୍ ଦେଇଥିସୁଁ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଇ ସୁନ୍ଦର୍ ପରମ୍ପରା ଆମର୍ ପରିବାର୍,ସମାଜ୍ ଆର୍ ଭାଇଚାରାର୍ ବନ୍ଧନ୍କେ, ଆହୁରି ମଜବୁତ୍ କର୍ସି । ୨୦୩୬ ତକ୍, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ୨୦୪୭ ତକ୍, ବିକ୍ଶିତ୍ ଭାରତ ଗଠନ୍ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ନିଜର୍ ନିଜର୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଲନ୍ କରୁନ୍ ବଲି, ଆଜି ଇ ଶୁଭ୍ ଦିନ୍ ରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ, ଯୁବକ୍ ଯୁବତୀ, ଶ୍ରମିକ୍ କିଶାନ୍ ଜୱାନ୍, ସମ୍କୁ ଅନୁରୋଧ୍ କରୁଛେଁ । ନୂଆଁଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ, ନୂଆଁ ଆଶା ଆନି ଦେଉ । ମାଁ ସମଲେଇ, ସମସ୍ତଙ୍କର୍ ଜୀବନ ଥି ହସ୍ ଖୁସି, ସୁଖ୍ ଶାନ୍ତି, ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ସଫଳତା ଭରି ଦେଉଁନ୍ ବୋଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେଁ ।"
ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଆଜି ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମା' ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବ । କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦୀର୍ଘ ୫୫ ଦିନ ଧରି ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଭେଟଘାଟରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ବୀର ବାଦ୍ୟ ଘୁମୁରା ଓ ବଜାଶାଲ ନୃତ୍ୟ ସହ ଘୁଡୁକା ,ରସର୍କଲି, ଡାଲଖାଇ, ମାଏଲାଜଡ଼, ଚୁଟୁକୁଚୁଟା ଓ ଢାପ୍ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ମତୁଆଲା ହେବେ ଆଜି ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ।
ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି," ଆଦିମ କାଳର ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଁଖାଇ । ମଣିଷ ଯେବେଠୁ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ଶିଖିଛି, ସେବେଠୁ ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଜି ଚାଷୀ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଧାନ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ତିଥିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବଦଳିଛି, ମଣିଷ ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପରମ୍ପରାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ମଣିଷ । ସେଥିପାଇଁ ଡେଙ୍ଗୁରା ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାହାରା ନିଆଯାଉଛି । ଯେତେଦିନ ଯାଏଁ ମଣିଷ ଥିବ, ଭାତ ଖାଉଥିବ, ସେତେଦିନ ଯାଏଁ ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଉଥିବ ।"
କଳାକାର ରିମା ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି," ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଆଜି ଆମେ କିପରି ଆମର କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛୁ । ଆମ ପାଇଁ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ସବୁ କିଛି । ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆସି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଧାନ ଅର୍ପଣ କରୁ, ତା'ପରେ ଆମେ ନିଜେ ଖାଉ । ନୂଆଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଆମର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନୂଆଁଖାଇ ଜୁହାର କରୁ । ଏହା ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ । ଆମେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଢାପ, ଘୁଡୁକା, ବନାବାଡ଼ି, ତାସା ଏବଂ ଘୁମୁରା ଭଳି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ନେଇ ନୂଆଖାଇ ସାରିବା ପରେ,'ଭେଟଘାଟ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁ । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବାହାରିଲା ନୂଆଁଖାଇର ଶୁଭ ଲଗ୍ନ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ସକାଳ 9ଟା 40ରୁ 9ଟା 54 ମଧ୍ୟରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ ନବାନ୍ନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବାହାରିଲା ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନବାନ୍ନ ଲଗ୍ନ; ୨୧ରେ ନୂଆଁ ଖାଇବେ ଗଡ଼ଜାତବାସୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି/ବଲାଙ୍ଗୀର