ସରପଞ୍ଚ ଓ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଇଁ ୬ ମାସର ସମ୍ମାନ ରାଶି ମଞ୍ଜୁର; ୫୬ କୋଟି ୫୫ ଲକ୍ଷ ୭୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ
ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଛଅ ମାସର ସମ୍ମାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ? ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 16, 2026 at 8:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସରପଞ୍ଚ ଓ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଇଁ ୬ ମାସର ସମ୍ମାନ ରାଶି ମଞ୍ଜୁର । ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସରପଞ୍ଚ ଓ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ୬ ମାସର ସମ୍ମାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ୫୬ କୋଟି ୫୫ ଲକ୍ଷ ୭୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ୧୦ ହଜାର - ନାଏବ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ୪ ହଜାର:
ରାଜ୍ୟର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ନିୟୋଜିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ଏହି ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅ ମାସର ସମ୍ମାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ଅବଧି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରପଞ୍ଚ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସମ୍ମାନ ରାଶି ପାଇବେ ।
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ :
ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସରପଞ୍ଚ ଓ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ଗ୍ରାମସଭା ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଣ, ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତି, ପାନୀୟ ଜଳ, ପରିମଳ, ଆଲୋକୀକରଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଛି ।
୫୬ କୋଟି ୫୫ ଲକ୍ଷ ୭୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର:
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିକାଶର ମୂଳ ଭିତ୍ତି । ପାନୀୟ ଜଳ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ପରିମଳ, ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛଅ ମାସର ସମ୍ମାନ ରାଶି ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି । ମୋଟ ୫୬,୫୫,୭୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ ସମ୍ମାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ୨୬ ତାରିଖରୁ ଘରକୁ ଘର ସର୍ଭେ; ଜାନୁଆରୀ ୧ରେ ଚିଠା, ଫେବୃଆରୀ ୧୦ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ; ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅଧିକ ୩ ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଘର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର