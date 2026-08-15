ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଃଶୁଳ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 15, 2026 at 1:55 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ଵାଧୀନ ଭାରତର ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରାରେ, ଆଜି ଆଉ ଏକ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡି ହୋଇଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସ, କେବଳ ଏକ ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି । ଆଜି (ଶନିବାର) ୮୦ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ସମ୍ମିଳିତ ପରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରଗୀତ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ସଙ୍ଗୀତର ୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ତାହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା:
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦିଆଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଃଶୁଳ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା । ଏବେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ।
ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି," ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ’ଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଚାରଧାରାର ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ, ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଆସି, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ‘ସତ୍ୟାଗ୍ରହ’ ଓ ‘ଅହିଂସା’ ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଲଢେଇ ଚାଲିଥିଲା । ଏଥିସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓ ଶହିଦ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ପରି ମହାନ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀମାନେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ । ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡିଶା ମାଟିର ବୀର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ, ଦେଶର ସ୍ଵାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ । ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ ଓ ସଂଘର୍ଷ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା । ଆଜି ପୁଣିଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏବଂ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମର ବହ୍ନିକୁ ପୁନଃ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ଵଳନ କରିଛି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୯ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ୮୦ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ୮୦ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ତା’ର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଏକ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଗତ ଏକବର୍ଷ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣା ବହୁଳ । ଭାରତ ଉଭୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ସମସ୍ଯାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ, ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହିତ ମଜବୁତ୍ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଦେଶର ବିକାଶ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆହ୍ଵାନ ଥିଲା । ସବୁ ସରକାର ନିଜ ସାଧ୍ୟ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ସ୍ଵାଧୀନତାର ଅଠଷଠି ବର୍ଷରେ ବିକାଶର ଗତି ଯେତେ ଆଶାନୁରୂପ ହେବା କଥା, ତାହା ହୋଇ ପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଦେଶର ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ, ନୂତନ ଭାରତର ନିର୍ମାଣ ଯଥାର୍ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୧୪ ମସିହାର ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ସମ୍ବୋଧନରେ ‘ସ୍ଵଚ୍ଛ ଭାରତ’ର ନାରାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନୂତନ ଭାରତର ନିର୍ମାଣ। ଏହି ବାର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଦେଶକୁ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ, ବିଶ୍ଵର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି ।"
ମିଶନ ପାୱାର:
"ଆଜିର ଭାରତ ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ଵାସ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ଭରା ଭାରତ । ଆମ ଦେଶର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକ । ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାର ଆଶୁ ନିରାକରଣ ଚାହାନ୍ତି । ଯାହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ଆଉ ଆଗ ପରି ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଏକ ବିଳାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, କି ଗ୍ୟାସ ପାଇବା ପାଇଁ ମାସ ମାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ । ଆଜି ଦେଶର ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିନା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଜୀଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନୀତିର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଯୋଗୁଁ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇବା ଏବେ ଆଉ ସ୍ଵପ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଜି ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ନାଗରିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଓ ପ୍ରାୟ ୧୬ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଧା ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା । ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷକ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ପ୍ରାଣୀପାଳକ । ଏହି ବର୍ଗଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନ ହେଲେ, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା କେବଳ ଏକ ପରିକଳ୍ପନାରେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ, ଆମ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ନାଗରିକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରତ୍ଯେକ ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସ୍ଵାଧୀନତାର ଆଠ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗାଁକୁ ସଡକ, ବିଜୁଳି ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇ ନ ପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ। ତେଣୁ, ଏହାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ‘ମିଶନ ପାୱାର’ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୭ ମସିହା ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ସବୁ ଗାଁକୁ ଏହି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି" ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
କେଜିରୁ ପିଜି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆକାଂକ୍ଷା । କାରଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଏକ ସିଂହ ଭାଗ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ଲୋକଙ୍କ ଏହି କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରିଚାଲିଛି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡିଶାରେ ‘କେଜି ରୁ ପିଜି’ ଶିକ୍ଷାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଃଶୁଳ୍କ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଉଦାହରଣ । ଅର୍ଥାତ୍, ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ‘ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ’ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨,୨୦୦ଟି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୨୬ ହଜାର ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆ ଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୪୫ ହଜାର ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଃଶୁଳ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହା ସହିତ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଃଶୁଳ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୮ଟି ନୂଆ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ୪ଟି ନୂଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।"
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ଵ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ୩ କୋଟି ୭୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା, ଆଉ ସ୍ଵପ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯାଜପୁର, ତାଳଚେର ଓ କନ୍ଧମାଳ ଠାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ସହିତ ଆଉ ୪ଟି ନୂତନ ଓ ଆଧୁନିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ୭ଟି ନର୍ସିଙ୍ଗ୍ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ୩ଟି ନୂତନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓ ୨ଟି ହୋମିଓପାଥିକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ଚାଷୀମାନେ କେବଳ କୃଷକ ନୁହନ୍ତି:
ଆମ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ କେବଳ କୃଷକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଅନ୍ନଦାତା । ତାଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ନ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ୩୧୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣା, ପି.ଏମ୍ କିଷାନ୍ ଓ ସି.ଏମ୍ କିଷାନ୍ ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ସହାୟତା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ପ୍ରାଣୀପାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ପ୍ରତ୍ଯେକ କୃଷକ ପରିବାରର ଆୟରେ, ଆଖି ଦୃଶିଆ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଏହା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାହାସବୁ ସମ୍ଭବ, ଆମ ସରକାର ତାହା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର । ଏହି କିଛି ଦିନଧରି କୃଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଧାନକିଣା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିବାର ଖବର ଆସୁଛି । ଏସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ବିଶଦ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଏଗ୍ରି-ଷ୍ଟାକ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ସହିତ ଧାନକିଣା ପାଇଁ ପି-ପାସ୍ ପଞ୍ଜିକରଣର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରି-ଷ୍ଟାକ୍ ପଞ୍ଜିକରଣକୁ ନେଇ ଧାନବିକାରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ବୋଲି ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପି-ପାସ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଧାନକିଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ, ଅନ୍ନଦାତାମାନେ ଅନେକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ଆମ ସରକାର ଆସିବାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ହାନି ହୋଇଥିଲା । ଯଦିଓ, ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ରିଲିଫ କୋଡ୍’ରେ ପ୍ରାବଧାନ ନ ଥିଲା, ଆମେ ସେଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ନିଜେ ଏବଂ ମୋ କ୍ୟାବିନେଟ ସହଯୋଗୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସହାୟତାକୁ ତ୍ଵରିତ କରିଥିଲି। ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୀଡିତ ତଥା ଚାଷୀଙ୍କୁ ୧୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଚୁଡାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଅଧିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ‘ନାରୀଶକ୍ତି’ର ପ୍ରତୀକ"
"ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଦୃଢ ଭାବେ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା । ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ, ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ‘ନାରୀଶକ୍ତି’ର ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଏ, ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ, ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତାଃ’। ଅର୍ଥାତ, ଯେଉଁଠି ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିକାଶ ବିନା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ, ଆମ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଓ ୨୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ବଡ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆମ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟାବିବାହ ଯୋଜନା’ ଏବଂ ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା’ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗରିବ କନ୍ୟାଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ସହିତ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ସ୍ନାତକ ପରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଏକ ଟଙ୍କା ପାଇବେ । ଏହି ସବୁ ଯୋଜନା ଫଳରେ ଆଜି ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ଝିଅ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ‘ବୋଝ’ ନୁହେଁ, ବରଂ ‘ଆଶୀର୍ବାଦ’। ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ନାରୀଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ପାରିତ କରାଇଛନ୍ତି । ଯଦିଓ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହା ବାଧିତ ହୋଇଛି, ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ବାସ ଅଛି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ସଂଶୋଧିତ ବିଧେୟକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାରିତ କରାଇ, ୨୦୨୯ ନିର୍ବାଚନଠାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ, ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହୋଇ ରହିବ। ଆମ ପାଇଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ, ଏହା ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
"ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ, ପ୍ରକୃତି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଅମାପ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । କିନ୍ତୁ, ଏତେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ସଠିକ ବିନିଯୋଗ ଆଗରୁ କେବେ ବି, ହୋଇ ପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ, ଏହାର ସଦୁପୋଯୋଗ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ । କେବଳ ଖଣି ଏବଂ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ଯ ଆଧାରିତ ଶିଳ୍ପରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆଜି ଆମ ସରକାର ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ଫାର୍ମାସିଉଟିକାଲ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ସେମି-କଣ୍ଡକ୍ଟର, Artificial Intelligence, ଟୁରିଜିମ, ଆଇଟି ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଛନ୍ତି । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ୨୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିବା ବେଳେ ୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୪୫୩ ଗୋଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛୁ । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସାଢେ ତିନି ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୧୫୨ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ତଥା ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିସାରିଛୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ୨ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି । ଆଜି ଓଡିଶାରେ ଏକ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଲବ ଚାଲିଛି । କେବଳ କିଛି ଜିଲ୍ଲା, ବା କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି । ଆମର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ, ରାଜ୍ୟର ବହୁଦିନରୁ ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିବ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓଡିଶା ମାଟିରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଦୂର ଦୁରାନ୍ତକୁ କାମ ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ । " ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
"ଆମ ସରକାର ନିବେଶ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଇକୋ-ସିଷ୍ଟମର ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଯେ, ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ‘ୟହି ସମୟ ହେ, ସହି ସମୟ ହେ’, ଯାହା ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ଗତ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡିଶା-ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଳେଭ ସମୟରେ ଆହ୍ଵାନ ଦେଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆଜି ନିବେଶକମାନଙ୍କ ଭରସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ନୀତି ଆୟୋଗର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲିନେସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଆମେ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛୁ । ଯେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ବିକାଶ ମଡେଲରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଉଛି । ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଓଡିଶା ସାରା ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟ ଜିଡିପିର ଆନୁପାତିକ ଭାବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ୬.୫ ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି । ଏହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟରେ ସଡକ, ସେତୁ, ବନ୍ଦର, ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଜାରି ରହିଛି । " ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
"କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ୫୯ ଗୋଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଆଧୁନିକୀକରଣ, ୪୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ, ପୁରୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ, ୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ (BKPPER) ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଅତି କମ୍’ରେ ୩ ଲକ୍ଷ, ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷତାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନର ନିଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଙ୍ଗ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଛୁ । ସିଙ୍ଗାପୁର ସହ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ୍ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ । ୱାର୍ଲଡ୍ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରର ଆଉ ୩ଟି ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ । ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷତା ମଡେଲ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ସର୍ଭେରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଡେଲ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ।ଆମ ସରକାର ଆସିବା ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ୧୮ଟି ପାଳିରେ ଆମେ ୧୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ୯୬ ପ୍ରତିଶତ ସମାଧାନ କରିଛୁ ।"ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Independence Day: ୮୦ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ; ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ LIVE - ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...80ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର