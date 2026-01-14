ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ବୈତରଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
ପୂଣ୍ୟତୋୟା ବୈତରଣୀରେ ମକର ବୁଡ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ସବ୍ୟାକାବେରୀ ତୁଠରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
January 14, 2026
CM Mohan Majhi Takes Holy Dip Baitarani River କେନ୍ଦୁଝର: ପୂଣ୍ୟତୋୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ମକର ବୁଡ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ସହ ପାଟଣା ବ୍ଲକ ରାଜନଗର ଘାଟ ସବ୍ୟାକାବେରୀ ତୁଠରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରିଥିଲେ ।
ବୈତରଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଶୁଭ ଅବସରରେ କେନ୍ଦୁଝରର ପୂଣ୍ୟତୋୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ମକର ସ୍ନାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସପତ୍ନୀକ ରାଜନଗର ଘାଟ ସବ୍ୟାକାବେରୀ ତୁଠରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଓ ପାଟଣା ବିଧାୟକ ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ତେଲେକୋଇ ବିଧାୟକ ଡ଼ ଫକୀର ଚରଣ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ମକର ବୁଡ ପକାଇଥିଲେ । ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସମନ୍ୱୟ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଭରିଦେଉ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୈତରଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ହୁଏ । ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଏକ ଶୁଭ କଥା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୈତରଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜନଗର ଘାଟ ସବ୍ୟାକାବେରୀ ତୁଠରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛି । ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ତାହା କାମନା କଲି ।’
ଦୁଇ ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ଦୁଇ ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମକର ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ । ଆଜି ପତ୍ନୀ ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବୈତରଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି ।
ଗତବର୍ଷ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପକାଇଥିଲେ ବୁଡ଼:
ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଅନସୂୟା ତୀର୍ଥ ଘାଟରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
