ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ବୈତରଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

ପୂଣ୍ୟତୋୟା ବୈତରଣୀରେ ମକର ବୁଡ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ସବ୍ୟାକାବେରୀ ତୁଠରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

CM Mohan Majhi Makar Buda
ବୈତରଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 14, 2026 at 4:24 PM IST

CM Mohan Majhi Takes Holy Dip Baitarani River କେନ୍ଦୁଝର: ପୂଣ୍ୟତୋୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ମକର ବୁଡ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ସହ ପାଟଣା ବ୍ଲକ ରାଜନଗର ଘାଟ ସବ୍ୟାକାବେରୀ ତୁଠରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରିଥିଲେ ।

ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ବୈତରଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ (ETV Bharat Odisha)

ବୈତରଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଶୁଭ ଅବସରରେ କେନ୍ଦୁଝରର ପୂଣ୍ୟତୋୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ମକର ସ୍ନାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସପତ୍ନୀକ ରାଜନଗର ଘାଟ ସବ୍ୟାକାବେରୀ ତୁଠରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଓ ପାଟଣା ବିଧାୟକ ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ତେଲେକୋଇ ବିଧାୟକ ଡ଼ ଫକୀର ଚରଣ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ମକର ବୁଡ ପକାଇଥିଲେ । ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସମନ୍ୱୟ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଭରିଦେଉ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

CM Mohan Majhi Makar Buda
ବୈତରଣୀରେ ମକର ବୁଡ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୈତରଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ହୁଏ । ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଏକ ଶୁଭ କଥା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୈତରଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜନଗର ଘାଟ ସବ୍ୟାକାବେରୀ ତୁଠରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛି । ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ତାହା କାମନା କଲି ।’

CM Mohan Majhi Makar Buda
ବୈତରଣୀରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଦୁଇ ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ଦୁଇ ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମକର ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ । ଆଜି ପତ୍ନୀ ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବୈତରଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି ।

CM Mohan Majhi Makar Buda
ବୈତରଣୀରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା (ETV Bharat Odisha)

ଗତବର୍ଷ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପକାଇଥିଲେ ବୁଡ଼:

CM Mohan Majhi Makar Buda
ବୈତରଣୀରେ ମକର ବୁଡ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଅନସୂୟା ତୀର୍ଥ ଘାଟରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର

