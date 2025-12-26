୩ ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ
୩ ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ବିପ୍ଳବୀ ବୀର ଧରଣୀଧରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ । ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଲା କଳାକାର ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବେ ।
Published : December 26, 2025 at 12:13 PM IST
CM Keonjhar Visit: କେନ୍ଦୁଝର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ୩ ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଆଜିଠାରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବେଳେ ଜନ୍ମମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଏନେଇ ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କେନ୍ଦୁଝରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼କଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ କେନ୍ଦୁଝରର କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ।
ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୧୦.୫୦ ମିନିଟରେ ରାଇସୁଆଁ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରି ପରେ ପଳାସପଙ୍ଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେଠାରେ ନୂତନ ଲ୍ୟାମ୍ପସର ଉଦଘାଟନ କରିବା ସହିତ ମୁରୁସୁଆଁ ଖେଳ ପଡିଆରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଅପରାହ୍ନ ୩.୪୫ରେ ନେକ୍ରାଗଡ଼ ଛକଠାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବିପ୍ଳବୀ ବୀର ଧରଣୀଧରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ । ଏହାପରେ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୯ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଶୀପୁର ନବୀକୃତ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ସେଠାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୫.୫୫ରେ କାଲିପଡ଼ିଆ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଆସି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ୬. ୩୦ରେ କେନ୍ଦୁଝର ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗୋନାସିକା କେନ୍ଦୁଝର ମହୋତ୍ସବର ଉଦଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ରାତ୍ରୀଯାପନ କରିବେ ।
- ନୂତନ ଲ୍ୟାମ୍ପସର ଉଦଘାଟନ
- ମୁରୁସୁଆଁ ଖେଳ ପଡିଆରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
- ବିପ୍ଳବୀ ବୀର ଧରଣୀଧରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ
- କାଶୀପୁର ନବୀକୃତ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଉଦଘାଟନ
- କାଲିପଡ଼ିଆ ମହାଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ
- ଗୋନାସିକା କେନ୍ଦୁଝର ମହୋତ୍ସବର ଉଦଘାଟନ
ଶନିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶନିବାର) ସକାଳ ୧୦.୦୦ଟା ସମୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଡି.ଏନ ହାଇସ୍କୁଲରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବାଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧.୨୦ଟା ମିନିଟରେ ମୈଦାନକେଲ ହାଇସ୍କୁଲର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ପରେ ସେଠାରୁ ଆସି ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ରହିବେ । ଅପରାହ୍ନ ୩.୩୦ ମିନିଟରେ ସିଲିସୁଆଁ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲଚିକି ଲିପି (Ol Chiki Script)ର ୧୦୦ତମ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୫.୪୫ରେ ପଦ୍ମପୁର ହାଇସ୍କୁଲର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ ଯୋଗଦେବେ । ତରାତି 8ଟାରେ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ପହଞ୍ଚି ରାତ୍ରୀଯାପନ କରିବେ ।
- ଡି.ଏନ ହାଇସ୍କୁଲରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବାଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ
- ମୈଦାନକେଲ ହାଇସ୍କୁଲର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ
- ଅଲଚିକି ଲିପିର ୧୦୦ତମ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ
- ପଦ୍ମପୁର ହାଇସ୍କୁଲର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ
ରବିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
ରବିବାର ସକାଳ 10.35ରେ ତେଲକୋଇ ବ୍ଳକର ଶିରିଗିଡା ଯାଇ ସେଠାରେ ପିଏମ ଶ୍ରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେେ । 20.20ରେ ଶିରିଗିଡାରୁ ସର୍କିଟ ହାଫସକୁ ଫେରି ବିଶ୍ରାମ ନେବେ । ସର୍କିଟ ହାଉସରୁ 3.20ରେ ବାହାରି 30.30ରେ କେନ୍ଦୁଝର ବଣିଆପାଟସ୍ଥିତ ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୫.୩୦ରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଲା କଳାକାର ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇ ରବିବାର ରାତିରେ ମଧ୍ଯ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ରାତ୍ରୀଯାପନ କରିବେ ।
- ପିଏମ ଶ୍ରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ
- ବଣିଆପାଟସ୍ଥିତ ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ
- ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଲା କଳାକାର ସମ୍ମିଳନୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଏହି ତିନିଦିନିଆ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ୨୫ ତାରିଖ ଠାରୁ ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖଣିଜ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପରିବହନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
