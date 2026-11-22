କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ; ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏବଂ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଳକରେ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମୀକ୍ଷା
ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ବାତ୍ୟା ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଆସିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 22, 2026 at 10:44 PM IST
ଗଞ୍ଜାମ: ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୯ଟା ୧୫ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ସେଠାରୁ ସଡ଼କପଥରେ ବାହାରି ୧୦ଟା ୫ ମିନିଟ୍ରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକର ହଣ୍ଡିଘର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ସେଠାରେ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ-୨୦୨୬’ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ।
ସକାଳ ୧୦ଟା ୨୫ରେ ହଣ୍ଡିଘରରୁ ବାହାରି ୧୦ଟା ୫୦ରେ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ବଉଳଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ସେଠାରେ ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ-୨୦୨୬’ ଓ ‘ଆକଭାନ-୨୦୨୬’ ବାତ୍ୟାରେ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ।
ପରେ ସକାଳ ୧୧ଟା ୧୦ରେ ବଉଳଗାଁରୁ ବାହାରି ୧୧ଟା ୨୫ରେ ଛତ୍ରପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସ୍ଥିତ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବଣ୍ଟନ ଓ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ।
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ୨୫ରେ ଛତ୍ରପୁରରୁ ବାହାରି ୧୨ଟା ୪୦ରେ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ସେଠାରୁ ୧୨ଟା ୪୫ରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ତେବେ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ' ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଆଜିଠୁ ବାତ୍ୟାଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଇନ୍ପୁଟ ସବସିଡି ଦେବେ ମୋହନ ସରକାର । ସେହିପରି ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଓଦା ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ । ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ୮ ଟି ନଦୀ ସିଷ୍ଟମରେ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହେବ । ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାତ୍ୟା ଆକଭାନର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମଶଃ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି । ସରକାରଙ୍କ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସମନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ସଂସ୍ଥାର ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ବାତ୍ୟାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲଟି ହାସଲ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଉଚିତ ଆକଳନ ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ସହାୟତା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ରୋଡମ୍ୟାପ- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର