ପୁନଃର୍ବିକଶିତ ‘କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ’ର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆସିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିନେମା ପଲିସି
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପରିସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍କାଇଭ୍ ଓ ମ୍ୟୁଜିୟମର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 6, 2026 at 8:24 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଦଳିଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ରୁପରେଖ। ନୂଆ ରୂପ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ପୁନର୍ବିକଶିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଵର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର ପୁଣି ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସିନେମା ସୁଟିଂ।
କଳାକାର ଓ ନିର୍ଦେଶକ କୋଳାହଳରେ ଶୁଭିବ ଲାଇଟ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ। ଯେଉଁଠି ଇନ୍ଡୋର୍ ଶୁଟିଂ ଫ୍ଲୋର୍, ସ୍ନୋ-ହାଉସ୍, କ୍ରୋମା ଫ୍ଲୋର୍, ଟେକ୍-ଜୋନ୍, ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡିଂ, ଡବିଂ, ଏଡିଟିଂ ଓ ପୋଷ୍ଟ-ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ପଲିସି ଆଣିବା କଥା କହିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟୁଡିଓ କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା ରହିଛି। ଏ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରିବ ଓଡ଼ିଶା। ଏନେଇ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସିନେମାର ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ପୁରୁଣା। ‘ମା’, ‘ଅମଡ଼ାବାଟ’ ଓ ‘ମାଟିର ମଣିଷ’ ଭଳି କାଳଜୟୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏହାର ଉଦାହରଣ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓର ନବୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା’’।
ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନିଜର ମୌଳିକ କାହାଣୀ, ଲୋକକଥା, ଇତିହାସ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ରାଜ୍ୟର ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସିନେମାର ବିକାଶ ଓ କଳେବରକୁ ବଢାଇବାକୁ ନେଇ ଓଡିଶାର ଅନ୍ୟ ସହର ଵା ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ କୋରାପୁଟରେ ୭୫ ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରଯୋଜକ, ନିବେଶକ ସେଠାରେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କରିବାର ମନ ବନାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଚମକୁଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ
ସେପଟେ ସିନେମା ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପରିସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍କାଇଭ୍ ଓ ମ୍ୟୁଜିୟମର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ପୋଷ୍ଟର, ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ଦଲିଲ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ନୂଆ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଏଣିକି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଏକ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ମ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ନିଯୁକ୍ତି, ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 'କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଇକୋନୋମିର ଏକ ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସିନେମା କେବଳ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମାତ୍ର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କଳାକାର, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଓ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ 'ଫେଜ୍-୨' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ନୂଆ ପଲିସି ଆଣିବେ ସରକାର
ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ (OFDC)ର ନୂତନ ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଗାମୀ 'ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା - ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍'ରେ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଲିସି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଡ୍ୟୁସରମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଯାହା ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ସହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ସୁଧାର ଆଣିବ। କଟକସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର୍, ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଓ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆଦି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ କୌଶଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନହେବା ପଛରେ ସିନେମା ହଲ୍ର ଅଭାବ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କପ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ: ଅଫିସର୍ସ 11କୁ ପରାସ୍ତକରି ମିଡିଆ 11 ଚାମ୍ପିଅନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦବନରେ ବାଉଁଶ ହାଟ; 'ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି ସହ ଅର୍ଥନୀତି ଗଠନରେ ବାଉଁଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ': ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର