ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ମରାମତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 3 କୋଟି 39 ଲକ୍ଷ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ମରାମତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା । ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ।

Odisha CM and Ministers Residences Renovation Expenditure
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ମରାମତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 3 କୋଟି 39 ଲକ୍ଷ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 8, 2025 at 6:01 PM IST

2 Min Read
CM And Ministers’ Residences ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ମରାମତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା । ମୋଟ 3 କୋଟି 39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ରଖିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସର୍ବାଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ଦୁଇଟି ବାସଭବନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ 73 ଲକ୍ଷ 57 ହଜାର ଟଙ୍କା ରହହିଛି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ 73 ଲକ୍ଷ 57 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ:

ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ମରାମତିର ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ରଖିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏହି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଇଟି ବାସଭବନରେ ସର୍ବାଧିକ 73 ଲକ୍ଷ 57 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ଭବନରୁ ଏଜି ଛକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟନିଟ 2 ଅନ୍ତର୍ଗତ B-1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭବନ ମରାମତି ଓ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 50 ଲକ୍ଷ 10 ହଜାର 871 ଟଙ୍କା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ବାସଭବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍ଗ ଏହି ବାସଭବନରେ ରହୁଥିଲେ । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର ନବୀନ ନିବାସରେ ରହୁଥିଲେ । ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି B-1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭବନ ସେମିତି ପଡି ରହିଥିଲା । ତେଣୁ ଏହାର ମରାମତି ଓ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ।

Odisha Govt Spends Over Rs 3.39 Cr On Renova
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ମରାମତି ଖର୍ଚ୍ଚ (Odisha Assembly)

ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ଥିବା ବେଳେ ସେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଥିବା VIII, D/S-1 ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ରହୁଥିଲେ । B-1 ବାସଭବନ ନବୀକରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 23 ଲକ୍ଷ 47 ହଜାର 487 ଟଙ୍କା । ଉଭୟ B-1 ଓ VIII, D/S-1 ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।

କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ:

ସେହିପରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ମରାମତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 28 ଲକ୍ଷ 21 ହଜାର 230 ଟଙ୍କା । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ବାସଭବନରେ 25 ଲକ୍ଷ 72 ହଜାର 517, ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟୁଆଙ୍କ ବାସଭବନରେ 25 ଲକ୍ଷ 74 ହଜାର 672, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥିବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ବାସଭବନରେ 20 ଲକ୍ଷ 93 ହଜାର 811, ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାସଭବନରେ 19 ଲକ୍ଷ 60 ହଜାର 926, ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବାସଭବନରେ 18 ଲକ୍ଷ 90 ହଜାର 323, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ 17 ଲକ୍ଷ 98 ହଜାର 625 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ।

Odisha Govt Spends Over Rs 3.39 Cr On Renovating CM And Ministers Residences
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ମରାମତି ଖର୍ଚ୍ଚ (Odisha Assembly)

ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକଙ୍କ ବାସଭବନରେ 18 ଲକ୍ଷ 90 ହଜାର 169 ଟଙ୍କା, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ 18 ଲକ୍ଷ 17 ହଜାର 137, ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ 14 ଲକ୍ଷ 83 ହଜାର 857, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ବାସଭବନରେ 18 ଲକ୍ଷ 84 ହଜାର 635, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତଙ୍କ ବାସଭବନରେ 14 ଲକ୍ଷ 62 ହଜାର 814 ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ବାସଭବନ ମରାମତି ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କ ବାସଭବନ ମରାମତି ଖର୍ଚ୍ଚ 7 ଲକ୍ଷ 72 ହଜାର 246 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମାତ୍ର 5 ଲକ୍ଷ 31 ହଜାର 578 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

