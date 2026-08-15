ETV Bharat / state

80ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି. ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ନେତୃବୃନ୍ଦ ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

Odisha CM and governor wishes independence day 2026
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 15, 2026 at 8:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Independence Day ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି 80ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି. ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ନେତୃବୃନ୍ଦ ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା

ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୌରବଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି "ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାରେ ଯେଉଁ ଜଣାଶୁଣା ଓ ଅଜଣା ଅନାମଧେୟ ବୀରମାନଙ୍କର ସାହସ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଅତୁଟ ଦେଶପ୍ରେମ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟରେ ଚିରକାଳ ଅମର ହୋଇ ରହିବ।"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି "ଆସନ୍ତୁ ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଦେଶର ସେବା କରି ଏବଂ ଏକ 'ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ' ଗଠନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା।"

ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ସେହିପରି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ୨୦୨୬ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଆମର ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏହି ମହାନ ଭାବନାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଦେଶକୁ ପରିଭାଷିତ କରୁଥିବା ଏକତା, ଗୌରବ ଓ ସେବାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା। ଏକ ସୁଦୃଢ଼, ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା’’।

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଲେ ଅଭିନନ୍ଦନ

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି. ସିଂହଦେଓ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି "ଏହି ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେ ସେହି ଅଗଣିତ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆଠ ଦଶନ୍ଧିର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଏକତା ଭାରତକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଶକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ଆମେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ସଲାମ କରିବା ସହ ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସମାନତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୋହରାଉଛୁ। 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ଅଭିମୁଖେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରା ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ—ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସମୃଦ୍ଧିର ଭାଗୀଦାର ହେବେ ଏବଂ ଆମର ସାମୂହିକ ମନୋଭାବ ଏହାର ଗୌରବମୟ ସ୍ମୃତିର ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଶ ଗଠନ କରିବ।

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବା ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣୁଛନ୍ତି: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପଦକ ଘୋଷଣା: ଓଡ଼ିଶାରୁ ୧୭ ମନୋନୀତ, IPS ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଓ DSP ସ୍ମିତାରାଣୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ପଦକ

TAGGED:

CM MOHAN MAJHI ON INDEPENDENCE DAY
ODISHA GOVERNOR INDEPENDENCE WISHES
ODISHA LEADER INDEPENDENCE WISHES
INDEPENDENCE DAY 2026 WISHES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.