80ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି. ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ନେତୃବୃନ୍ଦ ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
Published : August 15, 2026 at 8:50 AM IST
Independence Day ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି 80ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି. ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ନେତୃବୃନ୍ଦ ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା:- pic.twitter.com/qIRmlQi6zV— CMO Odisha (@CMO_Odisha) August 14, 2026
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା
ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୌରବଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି "ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାରେ ଯେଉଁ ଜଣାଶୁଣା ଓ ଅଜଣା ଅନାମଧେୟ ବୀରମାନଙ୍କର ସାହସ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଅତୁଟ ଦେଶପ୍ରେମ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟରେ ଚିରକାଳ ଅମର ହୋଇ ରହିବ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି "ଆସନ୍ତୁ ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଦେଶର ସେବା କରି ଏବଂ ଏକ 'ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ' ଗଠନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା।"
On the occasion of our 80th Independence Day, I extend my warm greetings and best wishes to all fellow citizens.— Governor Odisha (@GovernorOdisha) August 15, 2026
As we celebrate the spirit of freedom, let us remember the sacrifices of our freedom fighters and honour the values of unity, dignity and service that define our… pic.twitter.com/u81Ju7izLa
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ୨୦୨୬ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଆମର ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏହି ମହାନ ଭାବନାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଦେଶକୁ ପରିଭାଷିତ କରୁଥିବା ଏକତା, ଗୌରବ ଓ ସେବାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା। ଏକ ସୁଦୃଢ଼, ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା’’।
On this historic 80th Independence Day, we bow to the immortal sacrifices that gave us freedom and dignity. Eight decades of resilience have carried Bharat from struggle to strength, from hope to achievement. As Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji reminds us—our duty is not only to… pic.twitter.com/L2y1JurbcN— Kanak Vardhan Singh Deo (Modiji Ka Parivar) (@KVSinghDeo1) August 15, 2026
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଲେ ଅଭିନନ୍ଦନ
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି. ସିଂହଦେଓ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି "ଏହି ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେ ସେହି ଅଗଣିତ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆଠ ଦଶନ୍ଧିର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଏକତା ଭାରତକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଶକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ଆମେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ସଲାମ କରିବା ସହ ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସମାନତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୋହରାଉଛୁ। 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ଅଭିମୁଖେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରା ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ—ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସମୃଦ୍ଧିର ଭାଗୀଦାର ହେବେ ଏବଂ ଆମର ସାମୂହିକ ମନୋଭାବ ଏହାର ଗୌରବମୟ ସ୍ମୃତିର ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଶ ଗଠନ କରିବ।
୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। 🇮🇳 #IndependenceDay pic.twitter.com/cmz8wuwOrW— Pravati Parida (@PravatiPOdisha) August 14, 2026
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବା ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣୁଛନ୍ତି: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପଦକ ଘୋଷଣା: ଓଡ଼ିଶାରୁ ୧୭ ମନୋନୀତ, IPS ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଓ DSP ସ୍ମିତାରାଣୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ପଦକ