4111 କୋଟିର 23 ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, 10000 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ

4111 କୋଟିର 23 ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, 10000 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
Published : February 10, 2026 at 9:32 PM IST
Samruddha Odisha 2036 ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବା ଏସଏଲଏସଡବ୍ଲୁସିଏ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏସଏଲଏସଡବ୍ଲୁସିଏରେ ୪୧୧୧.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ସହିତ ୨୩ଟି ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ୯୯୨୪ ବା ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଏହି ମଞ୍ଜୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ନିଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ।
ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏସଏଲଏସଡବ୍ଲୁସିଏ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମେକାନିକାଲ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍ସ, ପୋଷାକ ଏବଂ ବୟନଶିଳ୍ପ, ଏରୋସ୍ପେସ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଜାହାଜ ମରାମତି, ଗ୍ଲାସ ଉତ୍ପାଦନ, କେମିକାଲ୍ସ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ, ରିଫ୍ରାକ୍ଟୋରୀ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଆଲୁମିନିୟମ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ, ଖଣିଜ ଲାଭ, ଧାତୁ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ, ଲଜିଷ୍ଟିକ ଏବଂ ଗୋଦାମ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଆତିଥେୟତା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି । ଯାହା ରାଜ୍ୟର ବିବିଧ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସହନଶୀଳ ଶିଳ୍ପ ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଦେବଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦି ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରାଯିବ । ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଚଂଳିକ ସମତୁଲ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଏବଂ ବୃହତ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।
ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ମେକାନିକାଲ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଫା ଲିମିଟେଡ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୩୮୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଏକ ରେଳ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଯାହା ୩୧୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଉନ୍ନତ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଇନଭେଣ୍ଟଗ୍ରୀଡ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଗଞ୍ଜାମରେ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ମଲ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଯାହା ୧,୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହା ରାଜ୍ୟର ଏରୋସ୍ପେସ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ । ସମୁଦ୍ର ଓ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନର୍ଥନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଇନଫ୍ରାଡେଭେଲପର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଭଦ୍ରକରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଓ ଜାହାଜ ମରାମତି ସୁବିଧା ବିକଶିତ କରିବାକୁ ୩୩୯.୪୦ କୋଟି ନିବେଶ କରିବ । ଯଦ୍ୱାରା ୫୦୭ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉଦୀୟମାନ ସମୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବ ।
ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜେ.ଜି ହୋସିଏରୀ ପ୍ରା. ଲିଃ. ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏକ ପୋଷାକ ଉତ୍ପାଦନ ଏକକ ସ୍ଥାପନା କରିବ । ଯାହାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ୧୪୯.୭୬ ନିୟୁତ ଖଣ୍ଡ କପଡା ବିଶିଷ୍ଟ । ୧୦୦ କୋଟି ନିବେଶ ସହିତ ୨୩୫୦ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହାକୁ ଆଜିର ଅନୁମୋଦନରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଇଛି । ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ ଏବଂ କେମିକାଲ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲଭେଣ୍ଟା ଫାର୍ମା ଲିମିଟେଡ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଏକ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଫର୍ମୁଲେସନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଯାହା ୨୫୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ବ୍ଲୁ ମାଉଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ବାର୍ଷିକ ୧୭,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସର୍ବିଟଲ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ କଟକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହ ୧୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଗ୍ରୋଇଂ ଟ୍ରି ଅଏଲ ରିଫାଇନାରୀ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ କଟକରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଦ୍ରବଣୀୟ ଉତ୍ତୋଳନ ୟୁନିଟ, ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର, ମାଛ ଖାଦ୍ୟ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଦ୍ୟ, ଗୋଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବିକଶିତ କରିବ । ଏଥିରେ ୨୫୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ସହ କୃଷି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।
ରିଫ୍ରାକ୍ଟୋରୀ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବେଶ ରିଫ୍ରାକ୍ଟୋରିଜ ଲିମିଟେଡ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଏକ ସିଲିକା ଇଟା ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରି ଏହାର ରହିଥିବା ୟୁନିଟ ବିସ୍ତାର କରିବ । ଯାହା ୧୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କେମ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୬୭.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଯାଜପୁରରେ ଏକ ରିଫ୍ରାକ୍ଟୋରୀ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ । ୨୨୫ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ରୋମକୋ ଆଲୁମିନେଟ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୫୪.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ କୋରାପୁଟରେ ଏକ ଆଲୁମିନା ଭିତ୍ତିକ ରିଫ୍ରାକ୍ଟୋରୀ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଯାହା ୧୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ମଜବୁତ କରିବ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କାଚ ଓ ପ୍ୟାକେଜିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶ ଫ୍ଲେକ୍ସି ପ୍ୟାକ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ବାଲେଶ୍ୱରେ ୧୨,୪୦୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ୫୧ କୋଟି ବିନିଯୋଗ ସହ ୧୫୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଜେବିଏସଏସ ଗ୍ଲାସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ କଟକରେ ଏକ କାଚ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ୫୦.୮୫ କୋଟିର ବିନିଯୋଗ କରିବ । ୨୬୩ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଯଦ୍ୱାରା ଓଡିଶାର ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ଆଧାର ବିସ୍ତାରିତ ହେବ ।
ଇସ୍ପାତ, ଖଣିଜ ବେନିଫିକେସନ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଧାତୁ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ କଳିଙ୍ଗ ମେଟାଲିକ୍ସ ଲିମିଟେଡର ୪ ଏମଟିପିଏ ଲୁହାପଥର ବେନିଫିସିଏସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମେତ ଏକାଧିକ ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଯାହା ୭୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଦେବଗଡ଼ରେ ଶ୍ରୀ ରାମ ଆଇରନ ଆଣ୍ଡ ଆଲଏଜ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡର ୦.୮ ଏମଟିପିଏ ପେଲେଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରି ୪୭୫ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ରଶ୍ମି ମେଟାଲର୍ଜିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଟେଲିଂ ପୋଖରୀ ସହିତ ୩.୦ ଏମଟିପିଏ ଲୁହାପଥର ବେନିଫିସିଏସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୩୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ୨୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆରିୟାସ ଓର ରିଫାଇନାରୀ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡର ଲୁହାପଥର ବେନିଫିସିଏସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ୧୪୯ ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଇଷ୍ଟସାଇଡ ଶୁଭ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡର ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ ୬୦.୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ୧୩୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମଜବୁତ କରିବ ।
ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଗୋଦାମ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ଟ୍ରେଡିଂ କର୍ପୋରେସନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ କଟକରେ ଏକ ଲଜିଷ୍ଟିକ ପାର୍କ ଓ ଗୋଦାମ ସୁବିଧା ବିକାଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଯାହାର ପୂଞ୍ଜିରାଶି ୧୬୦.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା । ୫୯୫ ଟି ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଔଦ୍ୟୋଗିକ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ କରିବ । ସପ୍ଲାଇ ଚେନ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଆତିଥେୟତା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏକାଧିକ ପ୍ରିମିୟମ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏମକେ ଆସେଟ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଦ୍ୱାରା ପଂଚ ତାରକା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲ । ଯାହାର ନିବେଶ ୨୧୦ କୋଟି । ୨୪୦ଟି ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ପୁରୀରେ ମଞ୍ଜୀରା ହୋଟେଲ୍ସ ଏଣ୍ଡ ରିସୋର୍ଟ ପ୍ରା. ଲିଃ. ଦ୍ୱାରା ପଂଚ ତାରକା ବିଳାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ଯାହାର ନିବେଶ ୨୦୦ କୋଟି । ୪୫୦ଟି ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ପୁରୀରେ ପଣ୍ଡା ରିସୋର୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିଃ. ଦ୍ୱାରା ୪ ତାରକା ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ୭୦ କୋଟି ନିବେଶରେ ୨୪୦ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶଙ୍କରୀ ଦେବୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଦ୍ୱାରା ୪ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଯାହାର ନିବେଶ ୬୪.୧୦ କୋଟି । ୧୬୫ଟି ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।ଏସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ସୁଦୃଢ କରିବ ।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୱାଟର ଟେକ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଧାରିତ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଏକ ସୁବିଧା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ୩୮୭ କୋଟିର ବିନିଯୋଗ କରିବ । ଯାହା ୯୭୫ ଟି ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଯାହା ଫଳରେ ଶିଳ୍ପ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସପ୍ଲାୟ ଚେନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ । ଏହି ୨୩ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ୪୧୧୧.୮୦ କୋଟି ନିବେଶ ଏବଂ ୯୯୨୪ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଯାହା ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସମ୍ଭାବନାଶୀଳ ନିବେଶ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ପୁନରୁତ୍ଥାପିତ କରିଛି । ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ପାଦନରୁ ବିମାନ ଓ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଶିଳ୍ପ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ପ୍ରିମିୟମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବିବିଧତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଏକ ସହିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶିଳ୍ପ ଆଧାର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ।
