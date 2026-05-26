OCS-2024 ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ: ବୁବୁନ ସାହୁ ଟପ୍ପର
ମୋଟ୍ 35 ହଜାର 165 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 200 କୃତକାର୍ଯ୍ୟ । ଯେଉଁଥିରେ ଅଛନ୍ତି 78 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : May 26, 2026 at 7:07 PM IST
OAS RESULT DECLARED, କଟକ : OPSC ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ (OCS)-2024 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ୍ 35 ହଜାର 165 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 200 ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ ଚୟନ ତାଲିକା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର ୱେବସାଇଟ www.opsc.gov.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଓପିଏସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
OPSC ପରିଚାଳିତ OCS-2024 ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୁବୁନ ସାହୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି । ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଜିତାମିତ୍ର ସାହୁ । ସେହିପରି କନକ ଜୈନ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ, ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅମନ ଗୋୟଲ, ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଶତପଥୀ, ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ନୀତେଶ କୁମାର ବାରିକ, ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତଲ ପାତ୍ର ଓ ଈତିଶ୍ରୀ ଜେନା ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା 200 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 78 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଚୟନ ତାଲିକାରେ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗରେ 70 (30 ଜଣ ମହିଳା), ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ 35 (11 ଜଣ ମହିଳା), ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗରେ 50 (21 ମହିଳା), ପୂର୍ବତନ ସାମରିକ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ବର୍ଗରେ 4 ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବର୍ଗରେ 3 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ୍ ୩୫ ହଜାର ୧୬୫ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ OCS-2024 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରେ ୩୮୫ ଜଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ କ୍ବାଲିଫାଏ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 85 ହଜାର 223 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏହାର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।
ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭରୁ ଫଳାଫଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21ରୁ 22 ମାସ ଲାଗୁଥିଲା । ମାତ୍ର ଏଥର ୧୭ ମାସ ଭିତରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱରା ୟୁପିଏସସି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ସହିତ ଓପିଏସସି ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାର ତାଳମେଳ ରହିବ । ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ତାଳମେଳ ରହୁ ନଥିଲା । ଏପରିକି ୟୁପିଏସସି ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରିଲିମନାରୀ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା, ଓପିଏସସି ଲିଖିତ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହାଦ୍ୱରା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ।
