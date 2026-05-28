ETV Bharat / state

OCS ଟପ୍ପର ବୁବୁନ ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ସୁପ୍ରଶାସକ ହେବା ପାଇଁ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ର

ଭଲ ପ୍ରଶାସକ ସହ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁବୁନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ମଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Odisha Civil Services Topper Bubun Sahoo Felicited by CM Mohan Charan Majhi at Lok Seva Bhawan
OCS ଟପ୍ପର ବୁବୁନ ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ସୁପ୍ରଶାସକ ହେବା ପାଇଁ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 28, 2026 at 4:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ (OCS) ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ବୁବୁନ ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି । ଭଲ ପ୍ରଶାସକ ସହ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁବୁନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ମଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ବୁବୁନଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

Chief Minister felicitates OCS topper Bubun Sahu
OCS ଟପ୍ପର ବୁବୁନ ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା (ETV Bharat Odisha)

ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପଦେଶ:
ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ (OCS) ପରୀକ୍ଷା-୨୦୨୪ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ତୋଳଙ୍କପଡ଼ା ଗାଁ'ର ବୁବୁନ ସାହୁ । ବୁବୁନଙ୍କ ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବୁବୁନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଜନସେବା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ, ସୁଶାସନ ଏବଂ ଶେଷ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Chief Minister felicitates OCS topper Bubun Sahu
OCS ଟପ୍ପର ବୁବୁନ ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା (ETV Bharat Odisha)


ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ସହିତ ସମାଜର ଶିଶୁ, ମହିଳା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାବେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଶାସକ ସହ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ବୁବୁନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ବୁବୁନଙ୍କ ପିତା ଭଗବାନ ସାହୁ ଜଣେ କୃଷକ । ମାତା କୁଞ୍ଜଲତା ସାହୁ ଗୃହିଣୀ । ପୁଅର ଏହି ଅନନ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୁବୁନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ବୁବୁନ ଗତବର୍ଷ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ସେବାରେ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଡିଏସପି ଭାବେ ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀ ବା BPSPAରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଶିକ୍ଷକରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ; OCS ପରୀକ୍ଷାରେ ୨୪ତମ ରାଙ୍କରେ ନରସିଂହ, କେମିତି ଥିଲା ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା ?

OCS ପରୀକ୍ଷାରେ ୪ର୍ଥ ରାଙ୍କରେ କେସିଙ୍ଗାର ସୁନା ଝିଅ କନକ, 'କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସମାଧାନର ବାଟ କାଢ଼ିଥାଏ'

OCSରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସଫଳତା ହାସଲ କଲେ ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA CIVIL SERVICE TOPPER
BUBUN SAHOO OCS TOPPER
ଓଡିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଟପ୍ପର ବୁବୁନ ସାହୁ
CM MOHAN CHARAN MAJHI
CM FELICITES OCS TOPPER BUBUN SAHOO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.