ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସଫଳତା: ଡାକ୍ତର-ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାର ସ୍ବପ୍ନ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ 10-12 ଘଣ୍ଟା
ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ଏଥିରେ ପୁଅଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଝିଅ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ନଜର ପକାନ୍ତୁ..
Published : May 20, 2026 at 8:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର/ବ୍ରହ୍ମପୁର/କଟକ/ଯାଜପୁର/ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ଚଳିତ ବର୍ଷ 4 ବିଭାଗରେ ମୋଟ୍ ପାସ୍ ହାର ୮୫.୮୫% ରହିଛି । ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥର ପାସ୍ ହାର ୩.୪୦% ବଢ଼ିଛି । ବିଜ୍ଞାନରେ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା, କଳାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ପରୀକ୍ଷାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଡାକ୍ତର ତ ପୁଣି କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାର ସ୍ବପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି । କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକର ସୁଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜନା ମହନ୍ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ +୨ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାରେ 598 ନମ୍ବର ରଖି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ପାଠ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା 596 ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଛାତ୍ର ମାନସ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ କିପରି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି...
ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କଣ ରହିଛି ଫଳାଫଳ...
ଏହି ସ୍କୁଲରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ରେଜଲ୍ଟ:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ରୟାଲ ସାଇନ୍ସ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନରେ 100% ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି । ଖାଲି ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ପିଲା ପାସ କରିନାହାନ୍ତି, 165ରୁ 165 ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ କଲେଜରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି । ଏହି ସ୍କୁଲର ମୋନାଲିସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ 584 ନମ୍ବର ଅର୍ଥାତ 97%ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି । ଫିଜିକ୍ସି, କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଗଣିତରେ 100% ନମ୍ବର ରଖିଥିବାବେଳେ ବାୟୋଲୋଜିରେ 99% ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପଢୁଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଏତେ ଭଲ ସ୍କୋର ରଖି ପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । କଲେଜର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
ବିଜ୍ଞାନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାଳନ୍ଦା ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସଫଳତା:
ଚଳିତ ଯୁକ୍ତଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ନାଳନ୍ଦା ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ବିଜ୍ଞାନରେ କୃତିତ୍ବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ନାଳନ୍ଦା ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ୫୯୬ ମାର୍କ ରଖି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଛାତ୍ରୀ ଦୀପାରାଣୀ ପଲାଇ ୯୮.୬ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅଂଶୁମାନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ୬୦୦ରୁ ୫୯୫ ନମ୍ବର ରଖି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ:
ସଫଳତା ନେଇ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ପରିବାର, କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ।’ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘କେତେଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ କିପରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବଡ଼ କଥା ।’ 590 ରହିବ ବୋଲି ଆଶା ଥିଲା କିନ୍ତୁ 596 ରହିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେ ।’
ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି:
ସେହିପରି ଦୀପାରାଣୀ ପଲାଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ପ୍ରେରଣା କେବଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ସାରା ବଢିବାକୁ ପଡେ । ତେବେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି।”
ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର, ଖୁସି ଅଛି:
ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଅଂଶୁମାନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କୁହନ୍ତି, ‘ସ୍କୁଲ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ୬ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲି । ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିତାମାତା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ । ମୁଁ ପ୍ରାୟ ୫୭୦ ନମ୍ବର ଆଶା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ନମ୍ବର ପାଇ ଖୁବ ଖୁସି ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ।’
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯଥାକ୍ରମେ 600 ରୁ 596 ଏବଂ 595 ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ବିଜ୍ଞାନ କଲେଜର ଦୁଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ସୂଚୀତା ଶତପଥି । ମାନସ 6ଟି ବିଷୟରୁ 4 ଟିରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ବେଳେ ସୂଚୀତା 3ଟି ବିଷୟରେ ଶତପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନସ:
596 ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଛାତ୍ର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦୈନିକ 10 ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରେ । ଖେଳ ପାଇଁ ଦୈନିକ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଏ ।ଆଶା ଥିଲା 590 ମାର୍କ ରହିବ । 596 ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି । କ୍ଲାସରେ ପାଠପଢାକୁ ମିଶାଇ 10ରୁ 11 ଘଣ୍ଟା ପଢୁଥିଲି । ଯେତିକି ସମୟ ପଢନ୍ତୁ ଭଲରେ ପଢନ୍ତୁ ।’ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନସ । ତେବେ ମାନସଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା’ ଗୃହିଣୀ । ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ସେ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢି ପାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଛାତ୍ରୀ ସୂଚିତା ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢା ଛଡା 4 ଘଣ୍ଟା ପଢୁଥିଲି । 3ଟି ବିଷୟରେ 100ରୁ 100 ରଖିଛି ।’ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, 100ରୁ 100 ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିର୍ଭୁଲ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଲେଖାର ଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।’
ସଫଳତାର ସିକ୍ରେଟ କଣ ?
କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳତାର ସିକ୍ରେଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୂଚିତା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି । ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ସହାୟତା କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ । ରେଜଲ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ।
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯୁକ୍ତଦୁଇ ଫଳାଫଳ:
ବିଜ୍ଞାନରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରୟାସ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟାମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 229 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ +2 ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ l ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 87 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 95%ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ 175 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 90 % ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି l
ମୋନାଲି ଶର୍ମା ଯାଜପୁର ଟପ୍ପର
ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ମୋନାଲି ଶର୍ମା 600 ମାର୍କରୁ 596 ନମ୍ବର ରଖି ଜିଲ୍ଲାର ଟପ୍ପର ହେଇଛନ୍ତି l ସେପରି ପ୍ରଜ୍ଞାସ୍ମିତା ନାୟକ ଓ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କର ଉଭୟ 600 ନମ୍ବରରୁ 595 ନମ୍ବର ରଖି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯଥା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି l ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ସଫଳତା ନେଇ ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ମିଠା ଖାଇ ଖୁସି ବନାଇଛନ୍ତି l ସେପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସପାଲ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା l
କଣ ରହିଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଜୋନର ଯୁକ୍ତଦୁଇ ରେଜଲ୍ଟ ?
ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଜୋନ୍ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୩,୭୦୩ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ୨୩,୪୫୮ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୬,୭୪୪ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ୪,୭୬୯ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ୮,୪୩୩ଜଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ୧୯୨ଜଣ କମ୍ପାଟମେଣ୍ଟାଲରେ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବିଜ୍ଞାନ ରେଜଲ୍ଟ:
ତେବେ ସର୍ବମୋଟ ୨୦,୩୩୮ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ପାସହାର ୮୬.୭୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ବିଜ୍ଞାନରେ ୬,୫୬୨ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୬୩୮ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ୧୨୮୦ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ୬୩୫ଜଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ୧୩୪ଜଣ କମ୍ପାଲମେଣ୍ଟାଲକୁ ମିଶାଇ ୫୬୮୭ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜ୍ଞାନରେ ପାସହାର ୮୬.୬୬ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । କଳାରେ ୧୫,୫୫୩ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୮୪୭ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ୩୧୩୫ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ୭୩୩୨ଜଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଓ କମ୍ପାଲମେଣ୍ଟାଲ ୪୬ଜଣ ସହ ୧୩,୩୬୧ଜଣ ପାସ କରିଛନ୍ତି ।
କଳାରେ ପାସ୍ ହାର:
କଳାରେ ପାସ ହାର ୮୫.୯୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ବାଣିଜ୍ୟରେ ୮୩୪ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୬୨ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ୧୩୧ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ୩୮୯ଜଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ୪ଜଣ କମ୍ପାଲମେଣ୍ଟାଲକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୬୮୬ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ପାସହାର ୮୨.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।
ଧନ୍ଦାମୂଳକ ରେଜଲ୍ଟ:
ଧନ୍ଦାମୂଳକରେ ୫୦୯ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୯୬ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ୨୨୩ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ୭୭ଜଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ୮ଜଣ କମ୍ପାଲମେଣ୍ଟାଲକୁ ମିଶାଇ ୪୦୪ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ପାସହାର ୭୯.୩୭ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଏନେଇ ପରିଷଦର ବାରିପଦା ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଉପ- ସଚିବ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
କିଏ ରଖିଲେ ସର୍ବାଧିକ ମାର୍କ ?
କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟୁରିଆ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହନ୍ତଙ୍କ ଝିଅ ସୁଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜନା ମହନ୍ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ +୨ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାରେ 598 ନମ୍ବର ରଖି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି । କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକରେ ସଞ୍ଜନା ମହାନ୍ତଙ୍କ ବାପା ଚାକିରୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୈତୃକ ଘର ମୋରୋଡା ବ୍ଲକରେ । ସଞ୍ଜନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରେ ପଢନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସ କଲେଜର ପାସ୍ ହାର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ୬୫ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ୯୮ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖି ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ଗିରି ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଯୁକ୍ତଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା:
ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୮ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ୪ ଲକ୍ଷ ୧ ହଜାର ୬୨୩ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ୩ ଲକ୍ଷ ୯୬ ହଜାର ୫୯୨ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ବାକି ୫ ହଜାର ୩୧ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲେ । ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଭୟ ଅଫଲାଇନ ଓ ଅନଲାଇନ୍ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର, କଟକ, ଯାଜପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର