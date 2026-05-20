ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ: ପାସ୍‌ ହାର 85.85%, ପୁଣି ବାଜି ମାରିନେଲେ ଝିଅ

ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ,ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଗତବର୍ଷ ଠାରୁ ବଢିଲା ପାସ୍‌ ହାର । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ, ଗଗନ ଜେନା

CHSE PLUS TWO RESULT
ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 20, 2026 at 12:45 PM IST

Updated : May 20, 2026 at 1:35 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । କଳା,ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରେଜଲ୍ଟ ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ୍‌ ପାସ୍‌ ହାର 85.85 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଗତବର୍ଷ ପାସ୍‌ ହାର 82.45 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 3 ପ୍ରତିଶତ ବଢିଛି ପାସ୍‌ ହାର । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁଣି ପୁଅଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଝିଅ । କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ, ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ଝିଅଙ୍କ ପାସ୍‌ ହାର ପୁଅଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ।

ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅପରାହ୍ଣ 3ଟାରୁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍: chseodisha.nic.in ଏବଂ results.odisha.gov.inରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ।

ବିଜ୍ଞାନ:

  • ଛାତ୍ର - ୮୭.୪୧ %
  • ଛାତ୍ରୀ - ୯୦.୨୪%
  • ମୋଟ୍ ପାସ୍ ହାର- ୮୮.୮୦%

କଳା:

  • ଛାତ୍ର - ୭୭.୯୭ %
  • ଛାତ୍ରୀ - ୮୯.୪୫ %
  • ମୋଟ ପାସ୍ ହାର- ୮୪.୫୦ %

ବାଣିଜ୍ଯ:

  • ଛାତ୍ର- ୮୬.୬୭%
  • ଛାତ୍ରୀ- ୯୦.୪୩ %
  • ମୋଟ ପାସ୍ ହାର- ୮୮.୦୭ %

ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା:

  • ଛାତ୍ର - ୭୧.୪୯ %
  • ଛାତ୍ରୀ - ୮୩.୪୩ %
  • ମୋଟ ପାସ୍ ହାର- ୭୭.୬୨%

ଏଥର ବି ଛାତ୍ରୀ ଆଗରେ:

  • ଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ ହାର ୮୯.୪୫%
  • ଛାତ୍ର ପାସ୍ ହାର ୭୭.୯୭ %
  • ଗତବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ ହାର ଥିଲା ୮୭.୪୨%
  • ଛାତ୍ର ପାସ୍ ହାର ଥିଲା ୭୭.୮୮%

କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍‌ରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆଗରେ...

ବିଜ୍ଞାନ:

  • ସର୍ବାଧିକ ପାସ୍‌ ହାର ବାଲେଶ୍ବରରେ 96.63%
  • ସର୍ବନିମ୍ନ ପାସ୍‌ ହାର କୋରାପୁଟରେ 77.14 %

କଳା:

  • ସର୍ବାଧିକ ପାସ୍‌ ହାର ସମ୍ବଲପୁରରେ 89.48%
  • ସର୍ବନିମ୍ନ ପାସ୍‌ ହାର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 77.14%

ବାଣିଜ୍ୟ:

  • ବୌଦ୍ଧରେ ପାସ୍‌ ହାର ଶତପ୍ରତିଶତ ରହିଛି
  • ସର୍ବନିମ୍ନ ପାସ୍‌ ହାର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 77. 25%

ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା:

  • ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାସ୍‌ ହାର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି
  • ସର୍ବନିମ୍ନ ପାସ୍‌ ହାର ଢେଙ୍କାନାଳରେ 55.22 ପ୍ରତିଶତ

କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ପାସ୍‌ ?

  • କଳାରେ ୬୧୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି
  • ସେହିପରି ୫୩ ହଜାର ୧୪୧ ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ
  • ୩୯ ହଜାର ୭୯୭ ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ
  • ୧ ଲକ୍ଷ ୧୧ ହଜାର ୩୦୮ ଜଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍‌
  • ୪୯୨ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ୍‌ରେ ରହିଛନ୍ତି
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା:

ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ମାର୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ (ଉନ୍ନତି) ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ । ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ହିଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏକାଧିକ ବିଷୟରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ମାର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବଭଳି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ।

କେବେ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ?

ଚଳିତବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୮ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ୧୩୬୪ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା । ୪ ଲକ୍ଷ ୧ ହଜାର ୬୨୩ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ । ୩ ଲକ୍ଷ ୯୬ ହଜାର ୫୯୨ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ବାକି ୫ ହଜାର ୩୧ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲେ । ତେବେ ୩ ଲକ୍ଷ ୪୧ ହଜାର ୭୮୧ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଭୟ ଅଫଲାଇନ ଓ ଅନଲାଇନ୍ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇଥିଲା ।

