ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ: ପାସ୍ ହାର 85.85%, ପୁଣି ବାଜି ମାରିନେଲେ ଝିଅ
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ,ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଗତବର୍ଷ ଠାରୁ ବଢିଲା ପାସ୍ ହାର । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ, ଗଗନ ଜେନା
Published : May 20, 2026 at 12:45 PM IST
Updated : May 20, 2026 at 1:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । କଳା,ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରେଜଲ୍ଟ ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ୍ ପାସ୍ ହାର 85.85 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଗତବର୍ଷ ପାସ୍ ହାର 82.45 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 3 ପ୍ରତିଶତ ବଢିଛି ପାସ୍ ହାର । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁଣି ପୁଅଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଝିଅ । କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ, ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ଝିଅଙ୍କ ପାସ୍ ହାର ପୁଅଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ।
ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅପରାହ୍ଣ 3ଟାରୁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍: chseodisha.nic.in ଏବଂ results.odisha.gov.inରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ।
ବିଜ୍ଞାନ:
- ଛାତ୍ର - ୮୭.୪୧ %
- ଛାତ୍ରୀ - ୯୦.୨୪%
- ମୋଟ୍ ପାସ୍ ହାର- ୮୮.୮୦%
କଳା:
- ଛାତ୍ର - ୭୭.୯୭ %
- ଛାତ୍ରୀ - ୮୯.୪୫ %
- ମୋଟ ପାସ୍ ହାର- ୮୪.୫୦ %
ବାଣିଜ୍ଯ:
- ଛାତ୍ର- ୮୬.୬୭%
- ଛାତ୍ରୀ- ୯୦.୪୩ %
- ମୋଟ ପାସ୍ ହାର- ୮୮.୦୭ %
ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା:
- ଛାତ୍ର - ୭୧.୪୯ %
- ଛାତ୍ରୀ - ୮୩.୪୩ %
- ମୋଟ ପାସ୍ ହାର- ୭୭.୬୨%
ଏଥର ବି ଛାତ୍ରୀ ଆଗରେ:
- ଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ ହାର ୮୯.୪୫%
- ଛାତ୍ର ପାସ୍ ହାର ୭୭.୯୭ %
- ଗତବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ ହାର ଥିଲା ୮୭.୪୨%
- ଛାତ୍ର ପାସ୍ ହାର ଥିଲା ୭୭.୮୮%
କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆଗରେ...
ବିଜ୍ଞାନ:
- ସର୍ବାଧିକ ପାସ୍ ହାର ବାଲେଶ୍ବରରେ 96.63%
- ସର୍ବନିମ୍ନ ପାସ୍ ହାର କୋରାପୁଟରେ 77.14 %
କଳା:
- ସର୍ବାଧିକ ପାସ୍ ହାର ସମ୍ବଲପୁରରେ 89.48%
- ସର୍ବନିମ୍ନ ପାସ୍ ହାର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 77.14%
ବାଣିଜ୍ୟ:
- ବୌଦ୍ଧରେ ପାସ୍ ହାର ଶତପ୍ରତିଶତ ରହିଛି
- ସର୍ବନିମ୍ନ ପାସ୍ ହାର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 77. 25%
ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା:
- ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାସ୍ ହାର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି
- ସର୍ବନିମ୍ନ ପାସ୍ ହାର ଢେଙ୍କାନାଳରେ 55.22 ପ୍ରତିଶତ
କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ପାସ୍ ?
- କଳାରେ ୬୧୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି
- ସେହିପରି ୫୩ ହଜାର ୧୪୧ ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ
- ୩୯ ହଜାର ୭୯୭ ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ
- ୧ ଲକ୍ଷ ୧୧ ହଜାର ୩୦୮ ଜଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍
- ୪୯୨ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା:
ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ମାର୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ (ଉନ୍ନତି) ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ । ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ହିଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏକାଧିକ ବିଷୟରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ମାର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବଭଳି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ।
କେବେ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ?
ଚଳିତବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୮ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ୧୩୬୪ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା । ୪ ଲକ୍ଷ ୧ ହଜାର ୬୨୩ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ । ୩ ଲକ୍ଷ ୯୬ ହଜାର ୫୯୨ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ବାକି ୫ ହଜାର ୩୧ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲେ । ତେବେ ୩ ଲକ୍ଷ ୪୧ ହଜାର ୭୮୧ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଭୟ ଅଫଲାଇନ ଓ ଅନଲାଇନ୍ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇଥିଲା ।