ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲା, ଏଥର ଅନଲାଇନରେ ସମସ୍ତ ଖାତା ଦେଖା
ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାଢେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ଅଧିକ ହୋଇଛି । ଆବେଦନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚଳିତ ଥର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଖାତା ଅନଲାଇନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଖାତା ଅନଲାଇନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଥିଲା । ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଢିପାରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ଅବଧି । ଗତ ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ । ପୁଣି ଥରେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିବା ପାଇଁ ଇ-ମେଲ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଡିସେମ୍ବର 15ରେ ମିଳିବ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ।
ଦିନକ ପାଇଁ ବଢିଥିଲା ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ଅବଧି:
ଏନେଇ CHSE ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି,"ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫର୍ମ ଫିଲ ଅପ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରି ପାରନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ । ଗତ ନଭେମ୍ବର 21ରେ ସରିଛି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ । ହେଲେ ତିନୋଟି କଲେଜରେ କିଛି ପିଲା ଫର୍ମ ଫିଲ ଅପ କରି ନଥିବା ଖବର ଆସିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିବା ପାଇଁ ଇ-ମେଲ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଆବେଦନ ଆସିବା ପରେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ମିଳିବ । ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଏହି କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ।"
ବଢିଛି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ 3 ଲକ୍ଷ 98 ହଜାର 582 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ରେଗୁଲାର 3 ଲକ୍ଷ 73 ହଜାର 910 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ 24 ହଜାର 672 ଏକ୍ସ-ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି । ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ସାଢେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଅଧିକ । କଳାରେ ସମୁଦାୟ 2 ଲକ୍ଷ 54 ହଜାର 326, ବାଣିଜ୍ୟରେ 24 ହଜାର 368, ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକ ଲକ୍ଷ 14 ହଜାର ଏକ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକରେ 5 ହଜାର 887 ଜଣ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କଳା ରେଗୁଲାର 2 ଲକ୍ଷ 39 ହଜାର 561 ଏକ୍ସ-ରେଗୁଲାର 14 ହଜାର 765, ବାଣିଜ୍ୟ ରେଗୁଲାର 22 ହଜାର 880 ଏକ୍ସ-ରେଗୁଲାର 14 ଶହ 88, ବିଜ୍ଞାନ ରେଗୁଲାର ଏକ ଲକ୍ଷ 6 ହଜାର 344 ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର 7 ହଜାର 657 ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ରେଗୁଲାର 5 ହଜାର 125 ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର 762 ପିଲା ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିଛନ୍ତି ।"
ସେପଟେ ଅନଲାଇନରେ ଖାତା ଦେଖାକୁ ନେଇ ବିଜେବି କଲେଜର ଅଧକ୍ଷ ରଞ୍ଜନ ବଳ କହିଛନ୍ତି," ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାତା ଦେଖା ହେଲେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ କମ୍ ରହିବ । ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆକାରରେ ହେବ ଖାତା ଦେଖା ହେବ । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନାଲାଇନରେ ଖାତା ଦେଖାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାତା ଦେଖା ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଫଳାଫଳ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।"
