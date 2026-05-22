+2 ବାଣିଜ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ୫୯୨ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ହଂସିକା, 'ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବି'
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ 2026ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ନୀଳକଣ୍ଠନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : May 22, 2026 at 9:40 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ । ଚଳିତବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ନୀଳକଣ୍ଠନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।
ଚଳିତଥର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବାଣିଜ୍ୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି କେ. ହଂସିକା ପାତ୍ର । ସେ ୫୯୨ ମାର୍କ ଅର୍ଥାତ ୯୮.୬୭ ପ୍ରତିଶତ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ହଂସିକାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:
କେ. ହଂସିକା ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯାହା ପଢାଉଥିଲେ ତାହାକୁ ହିଁ ମନ ଦେଇ ପଢୁଥିଲି । ଏହି ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେୟ ମୋ ଶିକ୍ଷକ ଓ ବାପା-ମାଆଙ୍କୁ ଦେବି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।"
ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଶାନ କାର୍ତ୍ତିକ ସୁବୁଦ୍ଧି ୫୯୦ ମାର୍କ (୯୮.୩୩ ପ୍ରତିଶତ) ରଖି ୨ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ୫୮୩ ମାର୍କ (୯୭.୧୭ ପ୍ରତିଶତ) ୩ୟ ସ୍ଥାନ, ଶ୍ଵେତା ସ୍ନିଗ୍ଧା ସାହୁ ୫୮୨ ମାର୍କ (୯୭ ପ୍ରତିଶତ) ୪ର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ତ୍ରିସ୍ନା ପ୍ରହରାଜ ୫୮୧ ମାର୍କ (୯୬.୮୩ ପ୍ରତିଶତ ) ରଖି ୫ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ବାଣିଜ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ୪୧ ଜଣ ୯୦%ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି:
ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ରାଜ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପୂର୍ବ ଗୌରବକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ନୀଳକଣ୍ଠନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ବାଣିଜ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୧ ଜଣ ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବିଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରେଜଲ୍ଟ:
ସେହିପରି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ନୀଳକଣ୍ଠନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ୫ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧ମ ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ସାହୁ ମୋଟ ୫୯୩ ମାର୍କ (୯୮.୮୩%), ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅନିମେଶ ପାତ୍ର ମୋଟ ୫୯୨ ମାର୍କ (୯୮.୬୭%), ୩ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅପଣ୍ଡା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋଟ ୫୯୧ ମାର୍କ(୯୮.୫୦%), ୪ର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପି. ସ୍ମୃତିମୟୀ ପାତ୍ର ମୋଟ ୫୯୦ ମାର୍କ(୯୮.୩୩%), ୫ମ ସ୍ଥାନରେ ଚେତନା କିରଣ ଦାଶ ଓ ଏସ୍. ନିହାର ରଂଜନ ପାତ୍ର ମୋଟ ୫୮୭ମାର୍କ(୯୮.୮୩%)ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଗଞ୍ଜାମରେ ପାସ୍ ହାର ୮୮.୬୭ ପ୍ରତିଶତ:
ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ପାସ୍ ହାର ଠାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାସ୍ ହାର ଅଧିକ ରହିଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି । ରାଜ୍ୟର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାସ ହାର ୮୫.୮୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ୮୮.୬୭ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୩୪୨୨୨ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ୩୦୧୦୦ ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨୮୧ ଜଣ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାସ୍ ଏବଂ ୪୧୧୭ ଜଣ ଫେଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଗଞ୍ଜାମରେ ବିଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରେଜଲ୍ଟ:
ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନରେ ୧୧୮୬୯ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ୧୦୬୨୬ ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାସ୍ ହାର ୮୯.୫୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ବିଜ୍ଞାନରେ ମୋଟ ପାସ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୭୨୧୯ ଜଣ ପ୍ରଥମ, ୨୩୩୯ ଜଣ ଦ୍ଵିତୀୟ ଓ ୮୩୨ ଜଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୨୩୬ ଜଣ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ସହିତ ମୋଟ ୧୨୪୩ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଫେଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଗଞ୍ଜାମରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରେଜଲ୍ଟ:
ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟରେ ୨୨୨୮ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ୧୯୯୦ ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରେ ୯୩୭ ଜଣ ପ୍ରଥମ, ୩୬୬ ଜଣ ଦ୍ଵିତୀୟ, ୬୭୪ ଜଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୩ ଜଣ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୩୮ ଜଣ ଫେଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହାର ରହିଛି ୮୯.୩୧ ପ୍ରତିଶତ ।
ଗଞ୍ଜାମରେ କଳା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରେଜଲ୍ଟ:
ସେହିପରି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳାରେ ମୋଟ ୧୯୮୫୪ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୧୭୩୦୪ ଜଣ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ୪୮୯୩ ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ, ୪୦୩୦ ଜଣ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏବଂ ୮୩୫୮ ଜଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨୮ ଜଣ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ୨୫୪୫ ଜଣ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । କଳାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ ହାର ୮୭.୧୮ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।
ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ:
ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ୨୭୧ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ୧୮୦ ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ୧୯ ଜଣ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ୬୮ ଜଣ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ୮୯ ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୪ ଜଣ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଏବଂ ୯୧ ଜଣ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହାର ୬୬.୪୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର