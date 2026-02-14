ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିର ମୁଖଶାଳା ହେବ ପାରାଦ୍ଵୀପ ବନ୍ଦର: ସିଏସ ଅନୁ ଗର୍ଗ
ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ପାରାଦ୍ଵୀପ ବନ୍ଦରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ପାରେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : February 14, 2026 at 8:31 AM IST
CS Anu Garg ଭୁବନେଶ୍ବର/ଜଗତସିଂହପୁର: ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ୫୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଓ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୧.୫ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଓଡିଶା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ହାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ରପ୍ତାନୀ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଓ ବନ୍ଦର-ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ରେକର୍ଡ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି । ତେଣୁ ପାରାଦ୍ଵୀପ ବନ୍ଦର ବିଶ୍ଵରେ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିର ମୁଖଶାଳା ହେବ । ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପାରେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା:
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି । ପାରାଦ୍ଵୀପରେ ପହଞ୍ଚି ଗତକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଥମେ ପାରାଦ୍ଵୀପର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚରେ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଦରର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ପରିଦର୍ଶନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପି.ଏଲ ହରାନାଧ ବନ୍ଦରର ୱେଟ ବେସିନରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ସିଆଇଏସଏଫ ୟୁନିଟ ଦ୍ୱାରା ସିଏସଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ଦିଆଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ବର୍ଥ, ଜାହାଜ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ଲଞ୍ଚ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରକୃତିର ବିରଳ ଅବଦାନ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳର ପାରାଦ୍ଵୀପ ଠାରୁ ୭ କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବେଳାଭୂମିରେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ।"
୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ପରିବହନ :
ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ୧୫୦.୪୧ ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ କାର୍ଗୋ ବା ମାଲ ପରିବହନ କରିଛି । ଯାହା ଭାରତର ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଦର ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ । ୨୮୯ ଏମପିଟିଏ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କ୍ଷମତା, ଶିଳ୍ପରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଉତ୍ପାଦକତା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୮୬୦ କୋଟିର ନେଟ ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ସହିତ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ଜାରି ରଖିଛି । ଦେଶର ପ୍ରମଖ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଦରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ କମ ଜହାଜ ଏବଂ କାର୍ଗୋ ଶୁଳ୍କ ରଖୁଛି ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାର ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ୫୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଏବଂ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୧.୫ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ହାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ରପ୍ତାନୀ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବନ୍ଦର-ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଏହା ସହ ଓଡିଶାର ଦୀର୍ଘ ସମୂଦ୍ର ଉପକୂଳ ରେଖାକୁ ରଣନୀତିଗତ ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ପଡିବ । ପାରାଦ୍ଵୀପ ବନ୍ଦରକୁ ବିଶ୍ଵରେ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିର ମୁଖଶାଳା କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡିବ ।" ତେବେ 'ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ୨.୦' ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ୫୦୦ ଏମଟିପିଏରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡକକୁ ଗଭୀର କରାଯିବ । ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବର୍ଥର ବିକାଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।
