ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିର ମୁଖଶାଳା ହେବ ପାରାଦ୍ଵୀପ ବନ୍ଦର: ସିଏସ ଅନୁ ଗର୍ଗ

ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ପାରାଦ୍ଵୀପ ବନ୍ଦରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ପାରେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 14, 2026 at 8:31 AM IST

CS Anu Garg ଭୁବନେଶ୍ବର/ଜଗତସିଂହପୁର: ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ୫୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଓ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୧.୫ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଓଡିଶା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ହାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ରପ୍ତାନୀ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଓ ବନ୍ଦର-ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ରେକର୍ଡ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି । ତେଣୁ ପାରାଦ୍ଵୀପ ବନ୍ଦର ବିଶ୍ଵରେ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିର ମୁଖଶାଳା ହେବ । ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପାରେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ (ETV Bharat)

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା:

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି । ପାରାଦ୍ଵୀପରେ ପହଞ୍ଚି ଗତକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଥମେ ପାରାଦ୍ଵୀପର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚରେ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଦରର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ପରିଦର୍ଶନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପି.ଏଲ ହରାନାଧ ବନ୍ଦରର ୱେଟ ବେସିନରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ସିଆଇଏସଏଫ ୟୁନିଟ ଦ୍ୱାରା ସିଏସଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ଦିଆଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ବର୍ଥ, ଜାହାଜ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ଲଞ୍ଚ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ (ETV Bharat)

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରକୃତିର ବିରଳ ଅବଦାନ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳର ପାରାଦ୍ଵୀପ ଠାରୁ ୭ କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବେଳାଭୂମିରେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ।"

୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ପରିବହନ :

ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ୧୫୦.୪୧ ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ କାର୍ଗୋ ବା ମାଲ ପରିବହନ କରିଛି । ଯାହା ଭାରତର ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଦର ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ । ୨୮୯ ଏମପିଟିଏ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କ୍ଷମତା, ଶିଳ୍ପରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଉତ୍ପାଦକତା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୮୬୦ କୋଟିର ନେଟ ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ସହିତ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ଜାରି ରଖିଛି । ଦେଶର ପ୍ରମଖ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଦରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ କମ ଜହାଜ ଏବଂ କାର୍ଗୋ ଶୁଳ୍କ ରଖୁଛି ।

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ (ETV Bharat)
ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର କ୍ଷମତା ହେବ ୫୦୦ ଏମଟିପିଏ :

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାର ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ୫୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଏବଂ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ୧.୫ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ହାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ରପ୍ତାନୀ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବନ୍ଦର-ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଏହା ସହ ଓଡିଶାର ଦୀର୍ଘ ସମୂଦ୍ର ଉପକୂଳ ରେଖାକୁ ରଣନୀତିଗତ ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ପଡିବ । ପାରାଦ୍ଵୀପ ବନ୍ଦରକୁ ବିଶ୍ଵରେ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିର ମୁଖଶାଳା କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡିବ ।" ତେବେ 'ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ୨.୦' ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ୫୦୦ ଏମଟିପିଏରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡକକୁ ଗଭୀର କରାଯିବ । ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବର୍ଥର ବିକାଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ (ETV Bharat)
ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପ୍ରଶାସନର ସମନ୍ଵୟରେ ହେବ ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ :ପାରାଦ୍ଵୀପକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଏବଂ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା ସହ ପାରାଦ୍ଵୀପ ପେଟ୍ରୋ କେମିକାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦ୍ଵୀପ ଇକୋନୋମିକ ରିଜନ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ଵୟ ରହିଲେ ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୧୫୦ ଏମଟିପିଏ ବାହୁଦା ବନ୍ଦର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାନଦୀର ଉତ୍ତରରେ ୧.୨ ନିୟୁତ ଜିଟି କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଜାହାଜ ମରାମତି କ୍ଲଷ୍ଟର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ପୋଜ ଭେଇକିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ ହେବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର ସାମୁଦ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମଜବୁତ କରିବ ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ (ETV Bharat)
ପୁରୀରେ କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲର ବିକାଶ :ପୁରୀରେ ଏକ କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲର ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି । ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନରେ ସୀମିତ ନରହି ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ପୁନଃ ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି, ବିରଳ ଧାତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଉଦ୍ୟୋଗ, ପୋଷାକ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ କ୍ରୁଜ ବିକାଶରେ ବିବିଧିକରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଓ ନିରନ୍ତର ବିକାଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଏହି ପରିଦର୍ଶନ ପାରାଦୀପକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମକକ୍ଷ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ ଚାଳକ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରୁଛି । ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ :ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଇଫକୋ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ପିପିଏଲ ପାରାଦୀପ, ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଉତ୍କଳ ଷ୍ଟିଲ ଲିମିଟେଡ, ଏଏମଏନଏସ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ, ଟାଉନସିପ ବିକାଶ, ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବହୁ ସ୍ପେସାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ପାରାଦୀପରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିମାନବନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଗତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ପାରାଦ୍ଵୀପ ବନ୍ଦର ୨.୦ ଭିଜନ, ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାର୍କ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ, କ୍ରୁଜ ଉନ୍ନୟନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପାରାଦୀପର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ (ETV Bharat)
ପରିଦର୍ଶନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏସଟିଏସସି ବିକାଶ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାରାଦ୍ଵୀପ ଗଡ଼ରେ ଥିବା ପାରେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନରେ ଆଇଓସିଏଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଦର୍ଶନ ସହ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଇଫକୋ, ପିପିଏଲ, ଜେଏସଡବ୍ଲୁ ଆଦି ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଶେଷରେ ପାରାଦ୍ଵୀପର ଏକ ତାରକା ହୋଟେଲ ଏକଷ୍ଟେନସନ ସାଇଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/ଜଗତସିଂହପୁର

