ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; 'ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋ ୨୦୨୬'ରେ ହେବେ ସାମିଲ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ କରିବେ ଆକୃଷ୍ଟ
ଦୁଇ ଦିନିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ରଣୀ ଶିଳ୍ପପତି ଓ ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 7, 2026 at 7:39 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପରେ ବୃହତ୍ ନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି 'ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋ ୨୦୨୬' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଦୁଇ ଦିନିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ରଣୀ ଶିଳ୍ପପତି ଓ ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ । ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶର ସୁଯୋଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଏହି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ସହ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଆସୋଚାମର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି 'ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋ ୨୦୨୬' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କମ୍ପାନି, ନିବେଶକ, ରପ୍ତାନିକାରୀ, ଏମଏସଏମଇ ପ୍ରତିନିଧି, ଶିଳ୍ପ ସଂଗଠନ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗଦେବେ । ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭ୍ୟାଲୁ ଚେନ୍, ଏଫଏମସିଜି ଓ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡେଡ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସୁଯୋଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ସହ ବିଭିନ୍ନ ନିବେଶ ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋ ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷମତାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିବେଶ ଆସିବା ସହ କୃଷକ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଲାଭବାନ ହେବ । ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ନିବେଶ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ । କ୍ଷେତ୍ରଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ସହଭାଗିତା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ । ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ପସନ୍ଦର ନିବେଶ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବ ’’।
ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋ-୨୦୨୬' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
'ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋ-୨୦୨୬' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କମ୍ପାନୀ, ନିବେଶକ, ଏମଏସଏମଇ, ଶିଳ୍ପ ସଂଗଠନ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯୋଗଦେବେ । ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ସରକାରୀ ନୀତି ଓ ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟର କୃଷିଜାତ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦକୁ ଜାତୀୟ ଓ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯିବ । ଷ୍ଟେନଲେସ ଷ୍ଟିଲ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ ଶିଳ୍ପ, ରସାୟନ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବ । ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବେ । ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ ଶିଳ୍ପ, ବୟନ ଓ ପୋଷାକ ଶିଳ୍ପ ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଆସୋସିଏସନ ସହ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନିର୍ମାଣ ଓ ଏମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨ ଦିନିଆ ନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ ଅଭିଯାନ; 'ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋ-୨୦୨୬'ରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମିଳିବ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ: ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୧୧ ଗିଗାୱାଟ୍ ବିଶ୍ୱ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର