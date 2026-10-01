ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର. ସନ୍ଥାନା ଗୋପାଳନଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ପାଇଁ ଆବେଦନ
2001 ବ୍ୟାଚର ଏହି ଅଫିସର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପଛରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ରହିଥିବା ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 1, 2026 at 7:18 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ଆର. ସନ୍ଥାନା ଗୋପାଳନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ବା VRS ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । 2001 ବ୍ୟାଚର ଅଫିସର ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସଫଳତାର ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା ଏସଆଇଆର (SIR) କରିଥିବା ଆର. ସନ୍ଥାନା ଗୋପାଳନ କହିଛନ୍ତି । କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ:
ଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ବା VRS ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । 2001 ବ୍ୟାଚର ଓଡିଶା କ୍ୟାଡ଼ର ଆର. ସନ୍ଥାନା ଗୋପାଳନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ସନ୍ଥାନା ଗୋପାଳନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବା ସିଇଓ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ଆର ସନ୍ଥାନା ଗୋପାଳନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା ଏସଆଇଆର ନିକଟରେ ଓଡିଶାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଦେଶରେ SIR ଓ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଭିତରେ ଆର ସନ୍ଥାନା ଗୋପାଳନଙ୍କ VRS ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ।
କୌଣସି ଚାପରେ ନାହିଁ:
VRS ଆବେଦନ ପରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଆର. ସନ୍ଥାନା ଗୋପାଳନ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ମୁଁ VRS ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି । କୌଣସି ଚାପ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୁଁ ଏପରି ଆବେଦନ କରିନାହିଁ । ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଫଳତାର ସହ କରିଛି । ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୃଟି କିମ୍ବା ଚାପ ଦିଆ ଯାଇନାହିଁ । ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି । VRS ପାଇଁ କିଛି ମାସ ତଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି । SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ VRS ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି । ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଓଡିଶାରେ ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତା ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିଛି ।"
ଆର. ସନ୍ଥାନା ଗୋପାଳନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ଗ୍ରାଫ୍:
ଆର. ସନ୍ଥାନା ଗୋପାଳନ UPSC ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ IASରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । 25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସେବା କାଳରେ ଆର. ସନ୍ଥାନା ଗୋପାଳନ 16ଟି ସ୍ଥାନରେ 20ଟି ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ରେଭେନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗୀୟ କମିଶନର (RDC), ଶ୍ରମ ଓ ESI ବିଭାଗର କମିଶନର-ତଥା-ସଚିବ ଆଦି ପଦବୀ ରହିଛି । ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଗୋଟିଏ ପଦବୀରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି ୫ ବର୍ଷ ୬ ମାସ । ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ, ଓଡ଼ିଶା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବା ସିଇଓ ଭାବେ ସେ 26 ଜୁଲାଇ 2024ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସେ ଅବକାରୀ କମିଶନ୍ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ । ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଗୋପାଳନ ସେବା କାଳରେ 5ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କାହିଁକି ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଲେ IAS ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ? ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା
2013 ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର