EVM ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ, ପଇସା ବଣ୍ଟନର ଖବର ନାହିଁ: ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ
ରାତି ପାହିଲେ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ । ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡାନ୍ତରେ । ବିଜେଡି EVM ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ । ପଇସା ବଣ୍ଟନର ଖବର ନାହିଁ ।
Published : November 10, 2025 at 2:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରିଛି ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ରବିବାରଠୁ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନ ଶାନ୍ତ ପଡିଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର (ଆସନ୍ତାକାଲି) ହେବ ଭୋଟିଂ । ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଭୋଟର । ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ବୁଥକୁ ବାହାରି ଗଲେଣି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ । ନୂଆପଡ଼ାର 8 ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବା ପାଇଁ ବାୟୁସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆରଏସ ଗୋପାଳନ । ସେହିପରି ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଇଓ ।
ବିଜେଡି EVM ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ:
ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆରଏସ ଗୋପାଳନ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିରାଟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା । ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡୁଛି । ଉକ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ EVM ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରକ ଆଣି ଲୁଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ଏହି EVMକୁ ଭୋଟ ଭର୍ତ୍ତି EVM ସହ ଅଦଳବଦଳ କରିବେ ବୋଲି ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲୁ ।"
ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ:
ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର EVM ବ୍ୟବହାର ହେବାର ନାହିଁ । ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରୁ EVM ଆସିନାହିଁ । କିମ୍ବା ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାକୁ EVM ଯାଇନାହିଁ । 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର EVM ପାଇଁ ୱାର ରୁମ ରହିଛି । 24 ଘଣ୍ଟା ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏହା ରହିଛି । ଏହା ସିସିଟିଭି ବଳୟରେ ରହୁଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ୱାର ହାଉସ ରହିଛି । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ମଗେଇ ଆମେ ଦେଖିଛୁ । ସେମିତି କୌଣସି ଟ୍ରକ EVM ନେବା ଆଣିବା କରିନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର ହାଉସ ପ୍ରତି 3 ମାସର ଥରେ ଯାଞ୍ଚ ହୁଏ । ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଭିଯୋଗରେ କୌଣସି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନୁହେଁ । EVM ବିରୋଧରେ ଯେତିକି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାହା କେବେ ବି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ । ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାହା ଭିତ୍ତିହୀନ । ନୂଆପଡ଼ା ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏମିତି ମିଥ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।"
ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ:
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ନିଜ ନିଜ ବୁଥ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ସାରିଲେଣି । ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବୁଥରେ ପହଁଚିଯିବେ । ବୁଥରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛୁ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋଟିଂରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନାହିଁ ।’
‘ସୁନାବେଡାରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ 8 ବୁଥ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ବାୟୁସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ । ସେମାନେ ଆଜି ଯିବେ ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋଟିଂ ପରେ ଫେରି ଆସିବେ । ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତାଲିମ ପାଇଛନ୍ତି । ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 358 ବୁଥ କଭର କରିବା ପାଇଁ 37 ଟି କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଗଲେ ନା ନାହିଁ, ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବୁଥରେ ପହଁଚିଲେ ନା ନାହିଁ ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ଟଙ୍କାବଣ୍ଟା ନେଇ 3ଟି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛି । ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଉକ୍ତ ଦଳକୁ କହିଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି । ପଇସା ବଣ୍ଟନର ଭିଡିଓକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି । ତାହା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ବାହାରୁଛି । ଆଉ କିଛି ୯ ତାରିଖ ପୂର୍ବର ଭିଡିଓ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଇସା ବଣ୍ଟନର ଖବର ନାହିଁ’ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
