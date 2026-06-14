ମାଟି ଓ ମେଘର ମିଳନର ପର୍ବ ରଜ, ପୋଡପିଠା ପାନରେ ମହକୁଛି ଗାଁ ଠୁ ସହର
ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଜିଠୁ (ରବିବାର) ରଜପର୍ବ ପାଳୁଛି ଓଡିଶା । ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : June 14, 2026 at 7:53 AM IST|
Updated : June 14, 2026 at 8:29 AM IST
କଟକ: ରଜ ପର୍ବ.... ବର୍ଷକର ବିରତି ପରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସର ପର୍ବ ରଜ ପାଳିବେ ଝିଅ ବୋହୂ । ମା, ମାଟି ଓ ନାରୀତ୍ୱର ପର୍ବ ଅଟେ ରଜ ପର୍ବ । ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଜିଠୁ (ରବିବାର) ରଜପର୍ବ ପାଳୁଛି ଓଡିଶା ।
ଓଡିଶାର ଗଣପର୍ବ
ରଜ ଓଡିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପାରିକ ତଥା ଗଣପର୍ବ ଅଟେ । ସମଗ୍ର ଓଡିଶାରେ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭିଏଁ ଏହି ପର୍ବକୁ ଖୁବ ଆନନ୍ଦୋଲ୍ଲାସରେ ପାଳିଥାନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର ମାସ ରେ 13 ପର୍ବ । ତେଵେ ଏହି ରଜ ପର୍ବ ପର୍ବ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ? ଏହା କୁ କାହିଁକି କୁମାରୀ ମନଙ୍କ ପର୍ବ କୁହାଯାଏ ? କାହିଁକି କୁମାରୀ ମାନେ ରଜ ପର୍ବ ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ? ରଜ ପର୍ବ ସମୟରେ କାହିଁକି ଭୂମି ଉପରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ? ଏହାର ପରମ୍ପରା କଣ? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁରମନ୍ଦିର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛି ।
ସୁର ମନ୍ଦିରର ରଜ ମହୋତ୍ସବ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜୁନ ମାସ 14 ତାରିଖ ରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଜୁନ 14 ରେ ପହିଲି ରଜ, ଜୁନ 15 ରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଜୁନ 16 ରେ ଶେଷ ରଜ ଏବଂ ଜୁନ 17 ରେ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ । ରଜପର୍ବ ପାଳନର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି । ମହିଳା ମାନଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଭଳି ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ର ଏହି ସମୟରେ ରଜସ୍ୱଳା ହୋଇଥାନ୍ତି । ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଯେପରି ଜଣେ ମହିଳା ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାଏ ଠିକ ସେମିତି ରଜ ସମୟରେ ଧରିତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ ରଜ ସମୟରେ ଧରିତ୍ରୀ ମାକୁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ନେହେବ ସେଥିପାଇଁ ଭୂମି ଉପରେ କୌଣସି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ସୁର ମନ୍ଦିର ରଜ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ‘‘ରଜ ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପର୍ବ । ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମହିଳା ମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି । ଧରିତ୍ରୀ ମାତାକୁ ଯେପରି କଷ୍ଟ ନହେବ ମହିଳା ମାନେ ପାଦରେ କଦଳୀ ପାଟୁଆ ପିନ୍ଧି ଚାଲନ୍ତି । ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଜ ପର୍ବ ସଚେତନତାକୁ ନେଇ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରା ଯାଉଛି । କୁମାରୀ ମାନେ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇ, ନୂତନ ଡ୍ରେସ ପରିଧାନ କରି ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇ ଦୋଳି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ 3 ଦିନ ଧରି ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ’’ ।
ସେହିପରି ଓଡିଆ କଳାକାର ଈଶା ବ୍ୟବର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ‘‘ରଜ ପର୍ବ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମର ସମୟ । ପୃଥିବୀକୁ ଯେପରି କୌଣସି କଷ୍ଟ ନହେବ ତାକୁ ମାନି ମହିଳା ମାନେ ମାଟି ଖୋଳନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ପିଲା ଦିନରୁ ମାନି ଆସୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଘରେ ଘରେ ପିଠା ପଣା ବି କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ପରମ୍ପରା ସମସ୍ତେ ମାନି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମାନି ପାଳନ କରିବେ ’’।
ରଜ ପାଳିଲେ ବଲିଉଡ ତାରକା
ଏଥର ସୁରମନ୍ଦିର ରଜ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ । ସେ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଓଡ଼ିଶାର ଏହା ବଡ଼ ପର୍ବ । ମୌସୁମୀ ଆସିଲେ ଧରିତ୍ରୀର ରଜସ୍ୱଳା ପାଳିବାର ପରମ୍ପରା ଯାହାକି ଓଡିଶା ବାସୀଙ୍କ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟେ ’’। ଏହି ପର୍ବକୁ ଓଡିଶାବାସୀ ବେଶ ଧୁମ ଧାମରେ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆଉ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ମହାନ ଗଣ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ । ମାଟି ଏବଂ ମେଘର ମିଳନର ପର୍ବ । ବର୍ଷା ଧରିତ୍ରୀରେ ପଡିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଥାଏ । ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହି ପର୍ବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହା ଆମ ପରମ୍ପରାର ଏକ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ସୁର ମନ୍ଦିର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପଦେଷ୍ଟା ରାଧା ମୋହନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି।
ରଜପର୍ବ ପାଳନ
ରଜପର୍ବ ଅବସରରେ ଘରେ ଘରେ ନାନାଦି ସୁସ୍ୱାଦୁ ପିଠାପଣା ଆଦିର ଆସର ଜମିଥାଏ । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରୁ ଟିକେ ବିରତି ନେଇ ନିଜ ପରିବାର, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପର୍ବର ପାଳନ କରାଯାଏ । ଅବିବାହିତ ଝିଅ ତଥା ନାରୀ ମାନେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ସହ ନାନାଦି ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥାନ୍ତି । ଘରର ପୁରୁଷ ମାନେ ଲୁଡୁ, ତାସ, ପଶା, ବାଗୁଡି, କବାଡି ଆଦି ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି । ଝିଅ ମାନେ ଦୋଳି ଖେଳ ସହ ପୁଚି ଖେଳର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି । ଗାଁ ଗାଁରେ ଦୋଳି ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ । ଦୋଳି ଖେଳରେ ଗାଁ ପରିବେଶ ବେଶ୍ କୋଳାହଳମୟ ହୋଇପଡେ । ଦୋଳି ଖେଳ ସମୟରେ ଏକ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ବୋଲା ଯାଇଥାଏ ।
"ରଜ ଦୋଳୀ କଟମଟ,
ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ,
ସୁନା ମୁକୁଟ ଲୋ ଦିଶୁଥାଏ ଝଟଝଟ ।"
ରଜ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଖାଦ୍ୟପେୟ
ରଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପିଠା ପଣାର ଆସର ଜମିଥାଏ । ପୋଡପିଠା, ଚକୁଳି, ମଣ୍ଡା, କାକରା, ଆରିଷା, ଛୁଞ୍ଚିପତ୍ର ଆଦି ପିଠାର ମହକରେ ଘର ପୁରି ଉଠେ । ରଜର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ପାନ । ରଜରେ ରଜପାନର ଚାହିଦା ଖୁବ୍ ଅଧିକ । ସ୍ନେହରେ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ପାନ ଖୁଆଇ ଏହି ପର୍ବର ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ।
ନାରୀ ଓ ନାରୀତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ରଜ ପର୍ବ । ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ମହିଳା ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନର ଅଧୀକାରିଣୀ । ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏହି ପର୍ବ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏଥର ରଜରେ "DIGESTIVE ପାନ"... ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗହଳି, ଭେରାଇଟି 70ରୁ 80
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 60 ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ରଜ ଉପହାର ଦେଲେ ଆକାଶ, କିଣାଇଦେଲେ ମନପସନ୍ଦର ପୋଷାକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ