ETV Bharat / state

ମାଟି ଓ ମେଘର ମିଳନର ପର୍ବ ରଜ, ପୋଡପିଠା ପାନରେ ମହକୁଛି ଗାଁ ଠୁ ସହର

ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଜିଠୁ (ରବିବାର) ରଜପର୍ବ ପାଳୁଛି ଓଡିଶା । ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ

ODISHA RAJA FESTIVAL 2026
ମାଟି ଓ ମେଘର ମିଳନର ପର୍ବ ରଜ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 14, 2026 at 7:53 AM IST

|

Updated : June 14, 2026 at 8:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ରଜ ପର୍ବ.... ବର୍ଷକର ବିରତି ପରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସର ପର୍ବ ରଜ ପାଳିବେ ଝିଅ ବୋହୂ । ମା, ମାଟି ଓ ନାରୀତ୍ୱର ପର୍ବ ଅଟେ ରଜ ପର୍ବ । ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଜିଠୁ (ରବିବାର) ରଜପର୍ବ ପାଳୁଛି ଓଡିଶା ।

ଓଡିଶାର ଗଣପର୍ବ

ରଜ ଓଡିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପାରିକ ତଥା ଗଣପର୍ବ ଅଟେ । ସମଗ୍ର ଓଡିଶାରେ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭିଏଁ ଏହି ପର୍ବକୁ ଖୁବ ଆନନ୍ଦୋଲ୍ଲାସରେ ପାଳିଥାନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର ମାସ ରେ 13 ପର୍ବ । ତେଵେ ଏହି ରଜ ପର୍ବ ପର୍ବ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ? ଏହା କୁ କାହିଁକି କୁମାରୀ ମନଙ୍କ ପର୍ବ କୁହାଯାଏ ? କାହିଁକି କୁମାରୀ ମାନେ ରଜ ପର୍ବ ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ? ରଜ ପର୍ବ ସମୟରେ କାହିଁକି ଭୂମି ଉପରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ? ଏହାର ପରମ୍ପରା କଣ? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁରମନ୍ଦିର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛି ।

Raja celebration
ରଜ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଖାଦ୍ୟପେୟ (ETV Bharat Odisha)

ସୁର ମନ୍ଦିରର ରଜ ମହୋତ୍ସବ

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜୁନ ମାସ 14 ତାରିଖ ରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଜୁନ 14 ରେ ପହିଲି ରଜ, ଜୁନ 15 ରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଜୁନ 16 ରେ ଶେଷ ରଜ ଏବଂ ଜୁନ 17 ରେ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ । ରଜପର୍ବ ପାଳନର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି । ମହିଳା ମାନଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଭଳି ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ର ଏହି ସମୟରେ ରଜସ୍ୱଳା ହୋଇଥାନ୍ତି । ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଯେପରି ଜଣେ ମହିଳା ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାଏ ଠିକ ସେମିତି ରଜ ସମୟରେ ଧରିତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ ରଜ ସମୟରେ ଧରିତ୍ରୀ ମାକୁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ନେହେବ ସେଥିପାଇଁ ଭୂମି ଉପରେ କୌଣସି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

Raja festival Celebration
ସୁରମନ୍ଦିର ଅନୁଷ୍ଠାନର ରଜ ମହୋତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)

ସୁର ମନ୍ଦିର ରଜ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ‘‘ରଜ ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପର୍ବ । ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମହିଳା ମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି । ଧରିତ୍ରୀ ମାତାକୁ ଯେପରି କଷ୍ଟ ନହେବ ମହିଳା ମାନେ ପାଦରେ କଦଳୀ ପାଟୁଆ ପିନ୍ଧି ଚାଲନ୍ତି । ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଜ ପର୍ବ ସଚେତନତାକୁ ନେଇ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରା ଯାଉଛି । କୁମାରୀ ମାନେ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇ, ନୂତନ ଡ୍ରେସ ପରିଧାନ କରି ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇ ଦୋଳି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ 3 ଦିନ ଧରି ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ’’ ।

ସେହିପରି ଓଡିଆ କଳାକାର ଈଶା ବ୍ୟବର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ‘‘ରଜ ପର୍ବ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମର ସମୟ । ପୃଥିବୀକୁ ଯେପରି କୌଣସି କଷ୍ଟ ନହେବ ତାକୁ ମାନି ମହିଳା ମାନେ ମାଟି ଖୋଳନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ପିଲା ଦିନରୁ ମାନି ଆସୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଘରେ ଘରେ ପିଠା ପଣା ବି କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ପରମ୍ପରା ସମସ୍ତେ ମାନି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମାନି ପାଳନ କରିବେ ’’।

ରଜ ପାଳିଲେ ବଲିଉଡ ତାରକା

ଏଥର ସୁରମନ୍ଦିର ରଜ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ । ସେ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଓଡ଼ିଶାର ଏହା ବଡ଼ ପର୍ବ । ମୌସୁମୀ ଆସିଲେ ଧରିତ୍ରୀର ରଜସ୍ୱଳା ପାଳିବାର ପରମ୍ପରା ଯାହାକି ଓଡିଶା ବାସୀଙ୍କ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟେ ’’। ଏହି ପର୍ବକୁ ଓଡିଶାବାସୀ ବେଶ ଧୁମ ଧାମରେ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆଉ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ମହାନ ଗଣ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ । ମାଟି ଏବଂ ମେଘର ମିଳନର ପର୍ବ । ବର୍ଷା ଧରିତ୍ରୀରେ ପଡିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଥାଏ । ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହି ପର୍ବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହା ଆମ ପରମ୍ପରାର ଏକ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ସୁର ମନ୍ଦିର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପଦେଷ୍ଟା ରାଧା ମୋହନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି।

raja paan
ରଜ ପାନ (ETV Bharat Odisha)

ରଜପର୍ବ ପାଳନ

ରଜପର୍ବ ଅବସରରେ ଘରେ ଘରେ ନାନାଦି ସୁସ୍ୱାଦୁ ପିଠାପଣା ଆଦିର ଆସର ଜମିଥାଏ । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରୁ ଟିକେ ବିରତି ନେଇ ନିଜ ପରିବାର, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପର୍ବର ପାଳନ କରାଯାଏ । ଅବିବାହିତ ଝିଅ ତଥା ନାରୀ ମାନେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ସହ ନାନାଦି ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥାନ୍ତି । ଘରର ପୁରୁଷ ମାନେ ଲୁଡୁ, ତାସ, ପଶା, ବାଗୁଡି, କବାଡି ଆଦି ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି । ଝିଅ ମାନେ ଦୋଳି ଖେଳ ସହ ପୁଚି ଖେଳର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି । ଗାଁ ଗାଁରେ ଦୋଳି ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ । ଦୋଳି ଖେଳରେ ଗାଁ ପରିବେଶ ବେଶ୍ କୋଳାହଳମୟ ହୋଇପଡେ । ଦୋଳି ଖେଳ ସମୟରେ ଏକ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ବୋଲା ଯାଇଥାଏ ।

"ରଜ ଦୋଳୀ କଟମଟ,

ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ,

ସୁନା ମୁକୁଟ ଲୋ ଦିଶୁଥାଏ ଝଟଝଟ ।"

ରଜ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଖାଦ୍ୟପେୟ

ରଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପିଠା ପଣାର ଆସର ଜମିଥାଏ । ପୋଡପିଠା, ଚକୁଳି, ମଣ୍ଡା, କାକରା, ଆରିଷା, ଛୁଞ୍ଚିପତ୍ର ଆଦି ପିଠାର ମହକରେ ଘର ପୁରି ଉଠେ । ରଜର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ପାନ । ରଜରେ ରଜପାନର ଚାହିଦା ଖୁବ୍ ଅଧିକ । ସ୍ନେହରେ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ପାନ ଖୁଆଇ ଏହି ପର୍ବର ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ।

ନାରୀ ଓ ନାରୀତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ରଜ ପର୍ବ । ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ମହିଳା ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନର ଅଧୀକାରିଣୀ । ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏହି ପର୍ବ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏଥର ରଜରେ "DIGESTIVE ପାନ"... ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗହଳି, ଭେରାଇଟି 70ରୁ 80

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 60 ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ରଜ ଉପହାର ଦେଲେ ଆକାଶ, କିଣାଇଦେଲେ ମନପସନ୍ଦର ପୋଷାକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ



Last Updated : June 14, 2026 at 8:29 AM IST

TAGGED:

ODISHA RAJA CELEBRATION 2026
SURA MANDIRA RAJA CELEBRATION
RAJA CELEBRATION SUSHANT SINGH
ରଜ ମହୋତ୍ସବ 2026 ପାଳନ
ODISHA RAJA FESTIVAL 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.