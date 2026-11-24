ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା: ଆ କା ମା ବୈ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଛି ଗାଁ ଠୁ ସହର, ମହୋଦଧିରେ ଭାସିଲା ଡଙ୍ଗା
ମାସେ ଧରି ଚାଲିଥିବା କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ। ଜଳାଶୟରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ସାରି ସଜାଯାଇଥିବା ବୋଇତ ଭସାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 24, 2026 at 7:37 AM IST|
Updated : November 24, 2026 at 8:28 AM IST
ପୁରୀ: ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଧର୍ମ ମାସର ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଓଡିଶା। ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ଆ କା ମା ବୈ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଛି ଗାଁ ଠୁ ସହର। ବୋଇତ ଭସାଇ ଉତ୍କଳର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ମାସେ ଧରି ଚାଲିଥିବା କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ। ଭୋରରୁ ଉଠି ବିଭିନ୍ନ ପୋଖରୀ, ନଦୀ ଓ ଜଳାଶୟରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ସାରି କଦଳୀ ପଟୁଆ, ନଡ଼ିଆ, ଦୀପ ଆଉ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଥିବା ବୋଇତ ଭସାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ।
ସେପଟେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଜି ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ବି ଉଦଘାଟନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ପୁରୀ ମହୋଦଧିରେ ଭାସିଲା ଡଙ୍ଗା
ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ମହୋଦଧିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି । ଆଜି ଭୋରରୁ ମହୋଦଧିରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସ୍ନାନ କରିବା ସହ କଦଳୀ ପଟୁକାରେ ତିଆରି ଡଙ୍ଗାରେ ପାନ, ଗୁଆ, ଫୁଲ ଥୋଇ ଭସାଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଆ-କା-ମା-ବୈ, ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଛି ସମଗ୍ର ବେଳାଭୂମି । ନିଜ ପରିବାର ତଥା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ମହୋଦଧି ତଟକୁ ଆସି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥିଲେ ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜରାଜେଶ୍ବର ବେଶ
ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ତଥା ରାଜରାଜେଶ୍ବର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜିଉ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି ।
ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ନିକଟରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଏଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଛାୟାପ୍ରଦ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ନିକଟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସହ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ସେଣ୍ଟର , ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସିଂହଦ୍ଵାର ଦେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ବାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ଭିତର ବେଢା ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସାତ ପାହାଚରୁ ବାହାର କାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନକୁ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି।
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଭଳି ଗଳାବାଟରେ ପ୍ରବେଶ ନକରନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କାଲି କଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି, ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ କାରକେଡ୍ ରିହର୍ସଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ବଡଓଷା, ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ